Сибиряк снял все деньги с счета в «Альфа-Банке» и заметил странное совпадение: у его машины оказалось проколото колесо

В среду, 14 июля, в Академгородке неизвестные прокололи шину новосибирцу у отделения «Альфа-Банка», пока он снимал крупную сумму денег в кассе. Семья мужчины подозревает, что виной всему мошенники, которые узнали о его появлении в банке заранее.

Решили снять все деньги

— Мы не держим деньги дома вообще, разве что на стаканчик клубники у бабулек, все наши деньги были в «Альфа-Банке». Но мы решили попрощаться и уйти в другой банк, забрав все. В «Альфе» нам сказали, что за перевод на счет в другой банк они возьмут комиссию и предложили снять наличные в кассе. Мы договорились о конкретном времени, — пояснила жительница Новосибирска Екатерина.