Сибиряк снял все деньги с счета в «Альфа-Банке» и заметил странное совпадение: у его машины оказалось проколото колесо

Новосибирцу прокололи колесо, пока он снимал деньги в банке
В среду, 14 июля, в Академгородке неизвестные прокололи шину новосибирцу у отделения «Альфа-Банка», пока он снимал крупную сумму денег в кассе. Семья мужчины подозревает, что виной всему мошенники, которые узнали о его появлении в банке заранее.
Решили снять все деньги
— Мы не держим деньги дома вообще, разве что на стаканчик клубники у бабулек, все наши деньги были в «Альфа-Банке». Но мы решили попрощаться и уйти в другой банк, забрав все. В «Альфе» нам сказали, что за перевод на счет в другой банк они возьмут комиссию и предложили снять наличные в кассе. Мы договорились о конкретном времени, — пояснила жительница Новосибирска Екатерина.
Ее муж Илья прибыл на место в указанное время. В банке мужчина пробыл около 40 минут, забрал всю сумму, вышел и обнаружил, что колесо его машины спущено. Как пояснила пара, на колесах их автомобиля установлены датчики — если колесо спускает хотя бы немного — датчики громко срабатывают. Однако никакого звука Илья не слышал — поэтому семья считает, что шину спустили, пока он был в банке:
— Одно дело, если бы машина наехала на гвоздь — мы все знаем, что колесо не сдувается сразу. Было видно, что его намеренно прокололи, очень быстро спустили.
Также его автомобиль с двух сторон подперли другие машины, а спереди встало такси. Мужчина сразу почувствовал неладное и заперся внутри своего авто. Возвращаться в отделение банка он не рискнул, но и номера стоящих рядом машин не записал. Затем Илья позвонил своему другу, который приехал за ним, и благополучно добрался домой.
«Очень странное совпадение»
Екатерина говорит, что большой порез был заметен сразу. Причем он располагался на колесе сбоку, а не в том месте, которое соприкасается с дорогой. После инцидента автомобиль отогнали на шиномонтаж — там владельцам тоже сообщили, что это ножевой порез.
— Я не настаиваю, может быть, это такая случайность. Но очень странное совпадение, что это случилось именно в тот момент, когда он шел из банка с наличными. Может быть, кто-то из банка сливает информацию, что человек придет за наличными, время известно заранее, мошенники отслеживают, на какой машине он подъехал. Пока он там практически час, прокалывают колесо. Кстати, колесо пробито сбоку ножом — теперь оно под замену. Дальше по их плану он должен был замешкаться у колеса, наклониться, а в этом время кто-то бы выхватил сумку. Ну, это я так думаю, — поделилась Екатерина. Историю с врагами и недоброжелателями супруги категорически исключают.
Как отреагировал банк
— Мы не стали обращаться в полицию, потому что весь наш ущерб — пробитое колесо, стоимость ему тысячи полторы. Стоит ли это того? Но в банк мы, конечно, сообщили. Так как службе безопасности банка не нужны, как полиции, доказательства, мы можем обратиться к ним с требованием проверки. Я очень надеюсь, что они выяснят, что произошло. В «Альфа-Банке» нам говорили, что это просто совпадение, что они тут ни при чем. Ну и что, что совпадение до минут, просто случайность, «это кто-то вам мстит на работе». Но на следующий день нам пообещали передать информацию в отдел безопасности, — сказала сибирячка.
Корреспондент НГС обратился в пресс-службу «Альфа-Банка» с просьбой прокомментировать ситуацию. Сначала там пояснили, что всё происходящее за пределами банка находится вне его ответственности, а затем добавили, что официальное обращение в банк по этому инциденту не поступало.
Ранее НГС рассказывал, как заместителя руководителя VIP-отделения «Альфа-Банка» Алину Третьякову задержали в конце мая. Поводом послужил инцидент, который произошел в банке в ноябре прошлого года. Тогда выяснилось, что из нескольких банковских ячеек пропали 300 миллионов рублей. Одна из ячеек принадлежала экс-заместителю начальника ГУ МВД Новосибирска Вячеславу Певневу, который заявил, что у него похитили 130 миллионов рублей. Позже Третьякову отпустили из следственного изолятора. Женщина находилась там с раннего утра 26 мая до 28 мая. Затем это задержание признали незаконным.