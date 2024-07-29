Для тех, кто не хочет в Сочи. Рассказываем, как отдохнуть в Башкирии и на Алтае, чтобы вспоминать отпуск весь год

Катерина Абдулова Корреспондент 86.RU

В Башкирии локации выбирались самые доступные ввиду отсутствия личного транспорта Источник: Катерина Абдулова / 86.RU











Если вам надоел отдых в Сочи, Абхазии и Турции — советуем присмотреться к новым местам. Например, к Башкортостану или Алтаю. А мы подскажем, что посмотреть и сколько денег придется потратить.

О поездке в Башкирию, край кристально чистых горных рек и озер, рассказывает наша коллега из 86.RU Катерина Абдулова. Далее от первого лица.



В Башкирии я часто проводила лето в детстве, мои развлечения ограничивались пребыванием в небольшом селе Юмагузине в Кугарчинском районе и редкими поездками на озера. До этого лета Башкирию такой я никогда не видела, поэтому задала закономерный вопрос родителям: почему они не показали всего этого раньше, — но обо всём по порядку.



Изначально выбор, где провести две недели летнего отпуска, предполагал два варианта: Казахстан и Башкортостан. На отдых в родной стране подтолкнула близость региона и большое количество друзей и родственников, которых я давно и очень давно не видела. Немного изучив вопрос, я быстро решила, что стандартный отдых меня не устроит и нужны палатки: две ночи я скрупулезно изучала инвентарь и, наконец, заказала всё необходимое с доставкой в Уфу.

Локации выбирались самые доступные ввиду отсутствия личного транспорта: мы отправились сначала в столицу республики, затем в город Октябрьский, на водохранилище Нугуш, где провели три чудесных дня. Конечным пунктом стало Мурадымовское ущелье. Для масштабного разбора маловато, но я только начинаю путь в самостоятельном туризме с палатками.

Уфа

Уфа за последние несколько лет выросла и расстроилась Источник: Катерина Абдулова / 86.RU











Я не была в Башкирии несколько лет, за это время Уфа расстроилась и стала очень ухоженной. Возможно, у меня возникло такое ощущение потому, что в прошлый раз там я была зимой. Город производит впечатление места, где хочется жить, контраст с Севером вызывает неминуемое желание переехать прямо сейчас: чистые улицы, очень много деревьев и пионов, которые просто приводят в восторг истосковавшихся по южным ароматам северян.

Этими цветами здесь усеяны практически все улицы Источник: Катерина Абдулова / 86.RU











Старая застройка и единый стиль сталинского ампира на центральных улицах также очень радует. Единственный нюанс: много пешком по горной местности на жаре даже в условиях города ходить с непривычки нелегко.

Прогулявшись по паркам, посетив аттракционы, мы отправились за заказами и сразу на городской пляж на берегу реки Белой, где и планировали переночевать. Прилично задержавшись, палатку разбирали уже ночью, это отдельное удовольствие.



В целом впечатления от пляжа положительные: часто появляются спасатели, установлены аншлаги и лежаки. Минусы всё же есть: куча мусора и битых стекол за периметром ограждения, где вечером собирается молодежь. Это место не для ночевки, конечно, а для отдыха на несколько часов, в ночное время тут достаточно шумно из-за автомобильной трассы, которая расположена рядом, но другого мы и не ожидали.

Акватория водохранилища Нугуш

Рассветы здесь особенно прекрасны Источник: Катерина Абдулова / 86.RU











Пожалуй, самая интересная локация из мини-путешествия в Башкирию — водохранилище Нугуш, длина береговой линии около 75 километров. Здесь практически каждый уголок земли занят либо базами отдыха, либо коттеджами, либо кемпингами. Цены, мягко говоря, кусаются: за сутки местные просят около 5–8 тысяч рублей даже за небольшой домик. Мы очень долго искали место для расположения, потому как нас застал жуткий ливень с грозой, который, к счастью, быстро закончился.

Ночью в Башкирии очень хорошо видны звезды Источник: Катерина Абдулова / 86.RU











В окрестностях Нугуша есть несколько гор, в том числе экотропа Талла, куда можно попасть на внедорожнике. Если подняться вверх по реке на катере, то попадешь в живописное горное ущелье. На базах отдыха и в кемпингах множество прокатов сапбордов, «таблеток». Водители катеров могут с ветерком прокатить по водной глади.

Глубина реки в ущелье порядка 30 метров Источник: Катерина Абдулова / 86.RU

Мы не захотели размещаться в кемпинге, потому как там слишком громко играла музыка, очень скоро пришлось об этом пожалеть, ведь неподалеку деревня. На следующее утро провизию и палатку пришлось отбивать у нагрянувших к водопою коров. Одна из них даже полакомилась нашей пиццей.

Эти животные не видят препятствий тому, чтобы потереться рогами о палатку, украсть пиццу или любое другое лакомство Источник: Катерина Абдулова / 86.RU

За три дня жизни на берегу мы с друзьями успели прокатиться на сапах, сходить в горы и побывать в горном ущелье водохранилища, а еще познакомиться с местными. К слову, в Башкортостане очень приветливые люди, которые не только подскажут, как пройти в то или иное место, но еще и поделятся зеленью со своего огорода и нальют воды.



Мурадымовское ущелье

Именно недалеко от деревни Мурадымово находится одно из самых прекрасных мест в Башкирии и Урала — Мурадымовское ущелье. Здесь более четырех десятков пещер, но посетить можно всего несколько, правда, из-за большой воды мы не смогли этого сделать: всё было закрыто и должно было начать функционировать только через неделю. Кроме пещер на территории природного парка есть хозяйство, где живут буйволы, здесь можно искупаться в горной реке Ик, подняться на одну из скал и увидеть наскальную живопись, которой больше 10 тысяч лет. Также на информационном стенде указано, что в парке растет около 1000 видов растений, в том числе краснокнижные и особо охраняемые виды.

В парке можно пропасть на целый день Источник: Катерина Абдулова / 86.RU

Со скалы «Смотровая площадка» с высоты птичьего полета открывается живописный вид на деревню Мурадымово и на всё ущелье. По жаре подниматься тяжеловато, спускаться — еще сложнее, особенно если ваша обувь не приспособлена к хождению по скалам.



Кстати, именно мурадымовскую медовуху очень хвалят даже местные жители. Здесь ее продают на выходе из природного парка, а рядом стоит киоск, где можно заказать горячие хот-доги.

Многие растения завораживают своей красотой Источник: Природный парк «Мурадымовское ущелье» / Vk.com











Посмотреть здесь точно есть на что Источник: Природный парк «Мурадымовское ущелье» / Vk.com











Очень многое в республике посетить не удалось: знаменитую канатную дорогу в Уфе, голубое озеро, которое находится в 40 километрах от столицы, Юмагузинское водохранилище, где недавно появились гостевые домики и есть возможность посмотреть живописное ущелье на катере и, конечно, жемчужину Башкортостана — озеро Аслыкуль. Одной поездки в этот прекрасный край явно недостаточно.



Из очевидных минусов региона — слабо развитая транспортная инфраструктура. Раньше, к примеру, из Салавата или Стерлитамака можно было добраться до северных городов напрямую, на поезде, но сейчас этих поездов почему-то нет. Спасают такси и автобусы, на которых можно доехать из столицы Башкирии в Туймазы и Октябрьский, в Стерлитамак, Мелеуз и Салават, но обратно придется ехать так же, что с тяжелыми рюкзаками весьма сложно.

Телецкое озеро: Яблоневые сады, водопады и ущелья

Телецкое озеро — одна из главных жемчужин Республики Алтай, которая каждый год притягивает к себе тысячи туристов. Местные жители называют водоем Алтын-Коль, что переводится как «Золотое озеро». С этим красивейшим местом связано много мифов и легенд. Подробнее о них, а также о том, чем знаменито озеро и какие достопримечательности у его берегов стоит посетить нашим барнаульским коллегам из NGS22.RU, рассказал частный гид-проводник по Алтаю Андрей Афонин.



Телецкое озеро появилось в результате разлома гор Источник: Андрей Афонин











Младший брат Байкала

Принято считать, что название озера происходит от слова «телесы», алтайского племени, жившего у берегов водоема. Нередко можно услышать и другое обозначение — Алтын-Коль или «Золотое озеро». Гид объясняет, что термин связан с плодородностью вод и большим количеством дичи.



Из-за чистоты воды Телецкое часто сравнивают с Байкалом Источник: Андрей Афонин











— На берегах очень хорошо растут яблони, тайга богата зверем и пушниной. Пока не было туристов, водилось много рыбы. Говорят, что там когда-то были артели, но их быстро запретили. Плодородная земля, богатая дичью и рыбой. Всё это делало озеро благодатным, золотым.



Также существует версия, что золотым озеро прозвали из-за слитка, брошенного в воду. Согласно легенде, в голодный год один бедный пастух нашел у берегов драгоценную руду. Он попытался обменять ее на еду, но затея не увенчалась успехом. Тогда бедняк бросил свой клад в воду и прыгнул вслед за ним. С тех пор Телецкое озеро зовут золотым.



Также часто можно услышать, что озеро считают младшим братом Байкала. Это прозвище связано с историей образования водоема, рассказывает эксперт.



— По происхождению озеро называют тектоническим, поскольку оно возникло в результате разлома горы. Телецкое считается братом Байкала, потому что образован тем же образом. К тому же оба озера очень чистые, и в них впадает множество рек.



Как доехать до Телецкого озера

Телецкое озеро расположено на северо-востоке Алтайских гор. Подъехать к нему можно со стороны поселков Артыбаш и Иогач — на личном автомобиле или общественном транспорте. Прямые автобусы до водоема также ходят из Бийска и Барнаула. Время в пути составит около 6 часов, а стоимость — порядка 700 рублей.



Координаты Телецкого озера на карте Алтая — 51°31′45″ с. ш. 87°42′53″ в. д.



Туризм на Телецком озере: лучшие места

Водоем располагается на площади более 200 квадратных километров. Его туристическая часть занимает примерно половину — почти весь левый берег. Правая часть озера является заповедной территорией: там уже не встретишь большое количество курортов и отелей. Зато уникальную природную красоту — запросто.



— Электричество плохое, и комфортных баз не так много, зато больше красоты. Можно посмотреть ущелье третьей речки, рядом с турбазой урочища Актра. Подъехать на машине и пройтись пешком 500−700 метров вверх по течению. В таком случае рекомендую надевать удобную обувь: там встречаются скользкие камни и может быть грязно, — советует Андрей Афонин.



Всего в Телецкое озеро впадает порядка 70 рек Источник: Андрей Афонин











В ущелье третьей речки для туристов оборудован мостик и небольшая площадка у водопадов. Там можно сделать живописные снимки на память. Или искупаться в жаркий день. Но предупреждаем: вода там всегда прохладная.



— На Змеиной горе Тилан-Туу есть классная смотровая площадка. В этом году там начали делать ресторан, сделали дорогу — на машине можно подняться практически на вершину. Есть пешеходная тропа. А внизу, у подножия, на старте горы расположены родники, где можно набрать воды, — рассказывает гид.



К излюбленным местам туристов Андрей Афонин также относит гору Кокуя. Здесь зимой и летом работают кафе, веранды и канатная дорога. А с вершины открывается красивый вид на озеро.



Не менее интересными Андрей считает яблоневые сады в кордоне Беле. Его называют самым уединенным местом Телецкого озера: попасть туда можно только на катере. Это одно из самых теплых мест Сибири, поэтому здесь хорошо растут виноград и яблоки.



— В основном все ездят на кордон Яйлю за яблоками. Хотя на Беле один из лучших видов на озеро, куда можно подняться без особой подготовки и достаточно быстро. Здорово ездить, когда подпевают яблоки. Советую взять побольше пакетов и ведер: местные спокойно разрешают собирать плоды. Кто-то берет за это деньги, некоторые — нет. Яблоки начинают гнить, на запах спускаются медведи и кабаны — туристам с радостью дают их собирать.



На северном берегу Телецкого озера больше понравится тем, кто интересуется культурой алтайцев, считает гид. Именно на правой стороне проводится большая часть экскурсий, посвященных быту и жизни коренного населения. А на юге озера особенно популярны водные экскурсии. Опытный гид советует выбирать такой вариант поездки на катере, чтобы посмотреть все достопримечательности без исключения.



— Если бюджет позволяет, лучше проехать по всему озеру, потому что стоит посмотреть и песчаную косу, и мыс Кырсай, и падение Чулышмана.



К популярным экскурсиям также относится поездка к водопадам. В тройку самых интересных относятся Корбу, Чоодор и Эстюба. Рядом с ними расположены кафе, где можно отведать местной рыбы, лепешек и настоек. Вход на территорию водопадов платный: около 100–200 рублей за человека.



Рыбалка на озере и жизнь в палатках

Рыбы на Телецком озере водится достаточно много. Но, чтобы уйти с полными руками добычи, важно знать правильные места. Гид Андрей Афонин советует выбирать точки, где реки впадают в озеро: большое количество рыб туда приносит течением.



Так выглядят «каменные грибы» Источник: Андрей Афонин











— Мелкие рыбешки с рекой несутся с гор, и вместе с водой падают в озеро. Соответственно, есть смысл рыбачить около этих мест. За полдня там можно и 10 килограмм наловить.



Не менее популярным развлечением на озере является кемпинг — на берегах обустроены площадки, где можно удобно поставить палатку.



— Есть туристические маршруты, но сейчас они мало популярны. Тропинки заросшие, однако местные всё равно ездят на конях, водят группы. Что касается палаточного отдыха, то на юге озера это более интересная история. Если ехать по Чуйскому тракту в сторону Монголии, можно попасть на перевал возле деревни Балыкча. Там чаще всего ставят палатки. Комфортабельные условия: рядом много дров, есть баня. Чуть подальше можно посмотреть на «каменные грибы» и водопад.



По озеру можно прокатиться на катере Источник: Андрей Афонин











Туристы, выбирающие активный отдых у Телецкого озера, должны помнить про особенный климат. Со стороны Монголии на южную часть озера дует теплый ветер, но сама вода не греется выше +20 градусов. А над кордоном Беле всегда витает воздушная масса, сохраняющая тепло даже зимой. Но в любое время года возле озера повышенная влажность, от этого температура воздуха ощущается прохладнее.



Сколько стоит отдохнуть на Телецком озере?

Чем популярнее становится отдых на Алтае, тем выше становятся цены на курортах и в ресторанах. Мы посмотрели, сколько минимально стоят развлечения на Телецком озере в 2024 году:



номер на базе отдыха — от 1900 руб./сутки;

номер в отеле — от 7000 руб./сутки;

место для палатки — от 300 руб./сутки;

посещение водопада — от 100 руб. за человека;

аренда катера — от 1500 руб. за человека;

рыбалка на катере — от 2500 руб./час;

обед в кафе — от 350 руб. за человека;

подъемник на гору — от 50 руб. за человека.

Кстати, любители путешествий давно говорят, что провести отпуск за границей выходит дешевле, чем отдых на Алтае. Редакция NGS22.RU решила это проверить, и посчитать, сколько стоит поездка на Алтай в самый разгар сезона. Спойлер: расчеты не очень утешительные.



Что еще почитать про отдых на Алтае?

Когда мы говорим о поездках на Алтай, то имеем в виду два региона: Алтайский край и Республику Алтай. При планировании отпуска важно понимать разницу между ними: любителям горных походов и сплавов больше понравится в Республике, а поклонникам комфортного отдыха в санаториях — в Алтайском крае.

