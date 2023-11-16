Новосибирцы раскупили билеты на концерты SHAMANa за месяц до выступления

В Новосибирске в середине декабря дважды выступит певец SHAMAN. Несмотря на то, что до выступления еще целый месяц, уже сейчас все билеты раскуплены.
Первое выступление запланировано на 14 декабря, оно пройдет во Дворце культуры железнодорожников. Второй концерт стоит на 15 декабря, он должен состояться в «Доме ученых» в Академгородке.
Стоимость билетов варьировалась от 2 до 8 тысяч рублей. На сайтах площадок уже появилась информация, что билеты полностью раскуплены.
Ранее тысячи человек собрались в зале «Локомотив Арены» на концерте Полины Гагариной. В зале, рассчитанном на 5 тысяч зрителей, не осталось свободных мест.