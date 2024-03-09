«Наши самолёты критикуют, говорят, что они деревянные. Но они летают хорошо»: эксперт рассказал о перспективах производства МС-21

— В чём могут заключаться причины переноса сроков серийных поставок МС-21 и как это может повлиять на авиаотрасль в целом?

— С отраслью всё будет нормально, мы должны быть уверены на сто процентов. Развитие авиационно-космической отрасли — это локомотивное движение для экономики любого государства, тем более для нашего на сегодняшний день. С чем связано развитие авиационно-космической отрасли? Уже прошло два года специальной военной операции. Результативность, мягко говоря, пока еще недостаточная, самолеты и вертолеты нам нужны. У вас, на Иркутском авиазаводе выпускают истребитель Су-30СМ, Як-152 для учебных подразделений. Кроме того, еще есть модель Як-140 — это учебно-боевой самолет, который может выполнять функции легкого истребителя, штурмовика. Эти самолеты нужны будут еще длительное время.