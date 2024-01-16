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Неблагоприятные условия: в небе над Новосибирском образовалась дымка

Вредные примеси два дня будут скапливаться в атмосфере

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Утром 16 января над Новосибирском видна дымка

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В Новосибирске в ближайшие два дня возможно накопление вредных примесей в воздухе. При этом погода будет морозной.

Об этом на аппаратном совещании 16 января рассказал Сергей Куценко, начальник департамента по ЧС мэрии Новосибирска:

— С 10:00 16 января по 18:00 18 января на территории города ожидаются неблагоприятные метеоусловия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.

На этой неделе в Новосибирске сохраняется умеренно-холодная погода. В первой половине недели ночью температура может опуститься до -27 градусов, днем до -20…-23 градусов. На выходных возможно небольшое потепление до -18…-22 градусов ночью и -13…15 градусов днем. Такая же температура ожидается днем на Крещение 19 января.

НГС изучил прогноз погоды в Новосибирске до конца января, который составили специальные сервисы. Возможно, в городе потеплеет до -4 градусов. Также стоит ожидать снегопадов.

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