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СрочноВ Новосибирске снова резко потеплеет
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Тепло до -4 градусов. Чего ждать от погоды в Новосибирске в конце января — прогнозы сервисов

В городе ждут снегопадов

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До конца января в Новосибирск может вернуться тепло

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В Новосибирск вернулись морозы, но во второй половине января может начаться очередное потепление. НГС изучил прогнозы интернет-сервисов, чтобы выяснить, какие температуры ожидаются к концу месяца.

По информации «Гисметео», до понедельника 22 января в Новосибирске продержится стабильно холодная погода без осадков. По прогнозу сервиса, на этой неделе теплее всего будет 19 января — в ночь на пятницу вероятна температура в -21 градус, а днем в -12 градусов.

До конца января «Гисметео» обещает всего 2 снегопада

До конца января «Гисметео» обещает всего 2 снегопада

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Со вторника следующей недели, 23 января, в город могут вернуться снегопады, — предварительно, они повторятся и 26 января. Со среды 24 января температуры в Новосибирске пойдут на повышение и к 31-му могут достичь -4…-8 градусов.

«Яндекс.Погода» также обещает потепление к концу месяца. Но, по прогнозу сервиса, снег всё же может идти чаще — с 25 по 31 января.

«Яндекс» прогнозирует продолжительные снегопады

«Яндекс» прогнозирует продолжительные снегопады

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Ранее в Западно-Сибирском Гидрометцентре рассказали, что погодные «качели» сменятся крещенскими морозами до -37 градусов. В Новосибирск пришел холодный фронт.

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