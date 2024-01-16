Тепло до -4 градусов. Чего ждать от погоды в Новосибирске в конце января — прогнозы сервисов

В Новосибирск вернулись морозы, но во второй половине января может начаться очередное потепление. НГС изучил прогнозы интернет-сервисов, чтобы выяснить, какие температуры ожидаются к концу месяца.
По информации «Гисметео», до понедельника 22 января в Новосибирске продержится стабильно холодная погода без осадков. По прогнозу сервиса, на этой неделе теплее всего будет 19 января — в ночь на пятницу вероятна температура в -21 градус, а днем в -12 градусов.
Со вторника следующей недели, 23 января, в город могут вернуться снегопады, — предварительно, они повторятся и 26 января. Со среды 24 января температуры в Новосибирске пойдут на повышение и к 31-му могут достичь -4…-8 градусов.
«Яндекс.Погода» также обещает потепление к концу месяца. Но, по прогнозу сервиса, снег всё же может идти чаще — с 25 по 31 января.
Ранее в Западно-Сибирском Гидрометцентре рассказали, что погодные «качели» сменятся крещенскими морозами до -37 градусов. В Новосибирск пришел холодный фронт.