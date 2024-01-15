«Ждем солнечного, голубого неба»: погодные «качели» сменятся крещенскими морозами до -37 градусов

По данным синоптиков ночью 16 января в Новосибирске похолодает до -34, а по области — до -37 градусов. Днем столбики термометров покажут -21... -23 градуса. Ветер будет дуть с юго-запада, со скоростью 2–7 метров в секунду. Снега метеорологи не ждут.

В среду, 18 января, погода будет очень похожей: ночью по области также может похолодать до -37 градусов, но только по области. В Новосибирске будет гораздо теплее: -27... -29 градусов мороза ночью, -18... -20 днем, без осадков, ветер юго-западный, также 2–7 метров в секунду.