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«Ждем солнечного, голубого неба»: погодные «качели» сменятся крещенскими морозами до -37 градусов

В Новосибирск пришел холодный фронт

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В Новосибирск пришли крещенские морозы

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В Новосибирскую область придут морозы до -37 градусов. О погоде, которая установилась в регионе как минимум на ближайшие три дня, рассказали в Западно-Сибирском Гидрометцентре.

По данным синоптиков, особенно холодно будет в городе и области 16 и 17 января, а затем метеорологи прогнозируют небольшое ослабление морозов. При этом температурных «качелей», когда в течение температура могла подниматься от -20 до +1 градуса, а потом упасть обратно, пока можно не бояться.

— Антициклон с запада распространился на нашу территорию, — рассказала начальник отдела метеопрогнозов Наталья Кичанова. — Вчера у нас проходил циклон южного происхождения, днем вчера повышалась температура до положительных значений, были осадки в виде мокрого снега. А уже во второй половине дня начал идти холодный фронт. И вот после прохождения холодного фронта в тыловой части циклона у нас всегда растет давление. Его область двигается со скоростью 60–70 км/ч.

По данным синоптиков ночью 16 января в Новосибирске похолодает до -34, а по области — до -37 градусов. Днем столбики термометров покажут -21... -23 градуса. Ветер будет дуть с юго-запада, со скоростью 2–7 метров в секунду. Снега метеорологи не ждут.

В среду, 18 января, погода будет очень похожей: ночью по области также может похолодать до -37 градусов, но только по области. В Новосибирске будет гораздо теплее: -27... -29 градусов мороза ночью, -18... -20 днем, без осадков, ветер юго-западный, также 2–7 метров в секунду.

— Сейчас пока еще облачность присутствует, но скоро уже начнутся прояснения, и завтра, послезавтра ждем солнечного, голубого неба, — рассказала Наталья Кичанова.

В четверг, 18 января, температура останется на прежних низких отметках: -27... - 29 градусов ночью, -18... -20 градусов — днем, слабый ветер будет дуть с юга, а небо затянется облаками. Осадков синоптики не обещают.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, почему в Новосибирске установилась переменчивая погода и можно ли называть ее аномальной.

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