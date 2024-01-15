«Ждем солнечного, голубого неба»: погодные «качели» сменятся крещенскими морозами до -37 градусов

В Новосибирскую область придут морозы до -37 градусов. О погоде, которая установилась в регионе как минимум на ближайшие три дня, рассказали в Западно-Сибирском Гидрометцентре.
По данным синоптиков, особенно холодно будет в городе и области 16 и 17 января, а затем метеорологи прогнозируют небольшое ослабление морозов. При этом температурных «качелей», когда в течение температура могла подниматься от -20 до +1 градуса, а потом упасть обратно, пока можно не бояться.
— Антициклон с запада распространился на нашу территорию, — рассказала начальник отдела метеопрогнозов Наталья Кичанова. — Вчера у нас проходил циклон южного происхождения, днем вчера повышалась температура до положительных значений, были осадки в виде мокрого снега. А уже во второй половине дня начал идти холодный фронт. И вот после прохождения холодного фронта в тыловой части циклона у нас всегда растет давление. Его область двигается со скоростью 60–70 км/ч.
По данным синоптиков ночью 16 января в Новосибирске похолодает до -34, а по области — до -37 градусов. Днем столбики термометров покажут
В среду, 18 января, погода будет очень похожей: ночью по области также может похолодать до -37 градусов, но только по области. В Новосибирске будет гораздо теплее:
— Сейчас пока еще облачность присутствует, но скоро уже начнутся прояснения, и завтра, послезавтра ждем солнечного, голубого неба, — рассказала Наталья Кичанова.
В четверг, 18 января, температура останется на прежних низких отметках:
Ранее в Гидрометцентре рассказали, почему в Новосибирске установилась переменчивая погода и можно ли называть ее аномальной.