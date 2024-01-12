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Аномалия или норма? Почему в январе на Новосибирскую область нахлынула переменчивая погода — объяснили в Гидрометцентре

На регион опять надвигается очередное потепление, которое потом сменится стабильными морозами

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Эксперт объяснила, почему в январе в Новосибирской области — переменчивая погода

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В последние дни в Новосибирске и Новосибирской области была переменчивая погода: то теплело и наблюдались метели, то снова внезапно холодало. С чем могут быть связаны перепады и что это - норма или аномалия, редакции НГС объяснила начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Наталья Кичанова.

По словам Кичановой, резкие изменения погоды, в том числе, температурного фона, могут быть связаны с приходом южных циклонов. Очередная их серия нахлынет на регион уже в ближайшие дни, в течение первой половины второй декады января. Обычно они вызывают резкое потепление, усиление ветра и осадки — от небольших до умеренных. Но, как только атмосфера успокоится, зачастую снова возвращаются морозы.

Так, к концу недели в Новосибирскую область могут вернуться плюсовые температуры. Но вскоре после этого снова установится холодная погода. Скорее всего, примерно до 20 января она будет стабильной.

— Уже следующей неделе, практически до конца декады она будет морозной и безосадочный, — отмечает Кичанова.

В целом, пока однозначно назвать переменчивость погоды (и выход южных циклонов) в январе нормой или аномалией нельзя, считает эксперт. По ее словам, в разные годы в НСО уже наблюдались подобные перепады. Чтобы определить закономерность, необходимо фиксировать изменения погоды в течение нескольких десятков лет.

Ранее на Новосибирск обрушилась сильная метель — улицы города засыпало снегом.

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