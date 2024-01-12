Аномалия или норма? Почему в январе на Новосибирскую область нахлынула переменчивая погода — объяснили в Гидрометцентре

По словам Кичановой, резкие изменения погоды, в том числе, температурного фона, могут быть связаны с приходом южных циклонов. Очередная их серия нахлынет на регион уже в ближайшие дни, в течение первой половины второй декады января. Обычно они вызывают резкое потепление, усиление ветра и осадки — от небольших до умеренных. Но, как только атмосфера успокоится, зачастую снова возвращаются морозы.

