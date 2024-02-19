«Мы ваш фильм будем резать»: режиссер Филипп Дмитриев — о русском аниме «Невский» и сибирской фантастике в широком прокате

— Почему ты снимаешь такое кино? Я имею в виду — детское? Его проще делать?



— Хороший вопрос... На самом деле детское кино снимать в разы сложнее. Хороший актер тебе сможет все с одного-двух дублей сделать, а с детьми этого недостаточно, как бы они не подготовились. Но дети искренни в своих эмоциях, и у меня с ними хороший контакт. Ну и сейчас у нас очень мало российской подростковой фантастики: у нас есть фэнтези, а это — сказка, это — другое. А вот про космические корабли, про пришельцев — для этой аудитории нет ничего. Еще почему — дети, потому что в Новосибирске у детей сейчас нет практики большого кино. Не было такого, чтобы фильм был снят в Новосибирске и дошел до проката, а дети бы почувствовали, каково это быть актерами и решили: надо им это или нет. Ведь многие же в детстве, особенно девчонки, хотят быть актрисами. Кто-то после этого фильма доучится в школе и пойдет, например, в ГИТИС. А кто-то скажет: «Нафиг надо!» Например, мальчик, сыгравший у нас одну из главных ролей, остался собой очень недоволен, решил, что не будет актером и пошел учиться на технологию кинопроизводства. Хотя он был самый талантливый из всех.

