«Мы ваш фильм будем резать»: режиссер Филипп Дмитриев — о русском аниме «Невский» и сибирской фантастике в широком прокате

Новосибирский детский фантастический фильм «Гостья из космоса» попал в российский кинопрокат. Это, пожалуй, первое детское региональное кино, которое вышло на широкий экран. Российская премьера фильма прошла 15 февраля. С режиссером «Гостьи из космоса» Филиппом Дмитриевым, который оказался и режиссером нового российского мультсериала «Невский», пообщался корреспондент НГС Илья Калинин.
Филипп Дмитриев — новосибирский кинорежиссер, переехавший в 2016 году в Москву. В Новосибирске работал в кинокомпании Junior Film. Расставание было скандальным: режиссер объявил о заимствовании у него идеи фильма, и что его именем прикрывали проекты, которые с ним не согласовывали. В Новосибирске снял несколько художественных фильмов, самым заметным из которых стал триллер «Шкварки» с Александром Панкратовым-Черным. В Москве снимает корпоративные фильмы, рекламу, участвовал в создании музыкального шоу «Биология» и «Квартирник у Маргулиса», мультсериала «Невский». В 2024 году выпустил детский полнометражный художественный фильм «Гостья из космоса».
Про фильм «Гостья из космоса» и миллионные траты
— Мы давно знакомы, я знал о твоей работе еще в Новосибирске, поэтому, начну с этого периода. Сколько у тебя было в багаже новосибирских фильмов до отъезда в Москву?
— Их было дофига… Но тех, что официальные, которые имели местный прокат и какую-то огласку, наверное, штук пять. Ну и короткометражки всякие.
— Больше всех ты выделял фильм «Шкварки» — детектив с Александром Панкратовым-Черным, нашим Анатолием Узденским и другими…
— Да, так и есть. Это мой самый личный фильм — от души снят. Фильм, в котором ты вдумчиво пытаешься сказать что-то зрителям, какое-то послание передать.
— Последний свой фильм «Гостья из космоса» — детскую фантастику — ты доделывал, как я понимаю, после переезда в столицу?
— Наверное, новосибирским его не назовешь. Я уехал в Москву, там поработал какое-то время, но само кино собирался снять с 2017 года. И вот случился коронавирусный год. И я из Москвы прилетел в Новосибирск. Думаю, раз уж везде ограничения — у меня проекты многие заморозились — то надо в такое суровое время сделать что-то хорошее. Начиналось это так: «А давайте кино снимем, что мы по домам сидим?» И вот ограничения были сняты на какой-то момент, и мы в него попытались уложиться, успеть снять фильм. Такой у меня рабочий отпуск получился. Фильм отсняли, а доделывал я его уже в Москве.
— Название твоего фильма перекликается с названием популярного советского фильма «Гостья из будущего». Совпадение случайно?
— Нет. Я думаю даже, что за это кто-нибудь из зрителей будет говорить, что мы плагиатим. Но это абсолютно обдуманный ход: хотелось переосмыслить старую добрую советскую фантастику. Я помню, когда мы были детьми и смотрели такое кино — «Гостья из будущего», «Приключения Электроника», «Остров ржавого генерала» — для нас все было в новинку, интересно. Но когда я пытался показать один из этих фильмов своим детям, они не смогли его воспринять: он какой-то очень неторопливый, какой-то серенький. Хотя душа в нем, конечно, есть. Я ее вижу, а современным детям надо быстрее-быстрее. Вот тогда мы подумали: может, нам снять что-то с таким же настроением? С таким же хорошим посланием?
— «Гостья из космоса» про то, что есть якобы раса инопланетян, которые живут среди людей и не дают нам развиваться, вселяясь в наши тела. А один школьник про это узнал. Заканчивается фильм тем, что человечество — сильное. И само по себе, а не потому что там кто-то прилетит и нас спасет. В нас самих есть какая-то сила, которая позволит нам жить хорошо. То есть финал такой светлый, легкий. Это все отмечали, даже те, кто нас критиковал — в плане режиссуры или технической части. Мы этого и добивались. Даже когда со звукарями работали — нам звук делала крутая компания, работавшая над фильмами «Притяжение», «Майор Гром» и другими — я просил сделать звук, как в советском кино: ламповым, мягким.
— Почему ты снимаешь такое кино? Я имею в виду — детское? Его проще делать?
— Хороший вопрос... На самом деле детское кино снимать в разы сложнее. Хороший актер тебе сможет все с одного-двух дублей сделать, а с детьми этого недостаточно, как бы они не подготовились. Но дети искренни в своих эмоциях, и у меня с ними хороший контакт. Ну и сейчас у нас очень мало российской подростковой фантастики: у нас есть фэнтези, а это — сказка, это — другое. А вот про космические корабли, про пришельцев — для этой аудитории нет ничего. Еще почему — дети, потому что в Новосибирске у детей сейчас нет практики большого кино. Не было такого, чтобы фильм был снят в Новосибирске и дошел до проката, а дети бы почувствовали, каково это быть актерами и решили: надо им это или нет. Ведь многие же в детстве, особенно девчонки, хотят быть актрисами. Кто-то после этого фильма доучится в школе и пойдет, например, в ГИТИС. А кто-то скажет: «Нафиг надо!» Например, мальчик, сыгравший у нас одну из главных ролей, остался собой очень недоволен, решил, что не будет актером и пошел учиться на технологию кинопроизводства. Хотя он был самый талантливый из всех.
— На какую аудиторию рассчитан твой фильм?
— У нас — 6+. Кстати, нас сильно порезали перед выходом в кинотеатры, фильм был длиннее. Про некоторые сцены сказали: уберите и у вас будет рейтинг 6+. А изначально у нас был 12+.
— А что нужно вырезать из фильма, чтобы рейтинг 12+ превратилась в 6+?
— О, это вообще прелесть! (Улыбается) У нас в каком-то эпизоде главный герой борется с инопланетянином, роняет его на пол, а у инопланетянина изо рта щупальца выдвигались, которыми он главному герою в ухо откладывал яйцо-зародыша. Чтобы тот стал плохим. (Смеется). Мы, конечно, еще во время съемок этот эпизод держали под вопросом, а тут прокатчики говорят: «Мы ваш фильм будем резать». А я и не стал спорить. Этот эпизод убрали.
А еще главный герой, которого дразнил его друг, показал ему с улыбкой дружеский фак. Это для меня символизировало, что они — реальные друзья. Ведь это было не ссорой, а таким подкалыванием друга. Ну и подростки так делают на самом деле… А в другом эпизоде пришелец грозился ногу прострелить одному. Но мне сказали, что дети 6+ могут испугаться этих угроз.
— В каких городах запланированы показы?
— Прокат стартует в шести-семи городах и пять еще на подходе. У нас не очень большой релиз, но один из самых крупных для регионального кино. Старт 15 февраля. В Новосибирске — в кинотеатрах CinemaPublic, «Рассвет» и «Киноатлас». «Победа» присоединится 21 февраля.
Мы — темная лошадка. И с тяжеловесами, типа «Лёд-3», состязаться, конечно, не можем. Нам однажды даже сказали, что у нас мало шансов попасть на экраны, потому что, цитирую: «У вас нет Нагиева». Зато у нас есть российский актер литовского происхождения Нериюс Манкус, который сейчас набирает популярность.
— Сколько денег потрачено на «Гостью из космоса»? Самая большая трата на что пришлась?
— Точно в цифрах я не скажу сейчас. Наверное, где-то 5–10 миллионов рублей. Для подобного кино это очень мало. Мы, можно сказать, за еду работали все — на энтузиазме. Самая дорогостоящая часть — визуальные эффекты. У нас больше 200 планов, которые так или иначе обрабатывались или генерировали с нуля. Очень много снимали на «зелёнке». У меня это вообще первый фильм, который я делал с таким количеством эффектов.
— Как думаешь, сколько денег соберет фильм в прокате?
— Честно? Я стараюсь об этом не думать. (Смеется). Потому что он не соберет… Потому что, как мне потом уже сказали, чтобы выпустить фильм в прокат, надо потратить еще столько же денег, сколько потрачено на производство. Допустим, потратили 50 миллионов, значит, еще 50 миллионов должны вложить в маркетинг, производство копий, доставку их до кинотеатров… Да там много технических расходов, а не только реклама. А у нас к моменту, когда фильм сделали, денег не осталось совсем. Было два варианта: выложить фильм на YouTube или все же попытаться за какие-то копейки засунуть его в кинотеатры. Слава богу, нашелся прокатчик, который сказал, что поработает с нами. Но добавил, чтобы мы ни на что не надеялись. Я не знаю, что в голове у этих ребят, наверное, они просто очень хотели нам помочь. А может, они увидели потенциал в фильме. Конечно, если бы на постере был вместо девочки Нагиев в скафандре, люди бы пошли. А тут какая-то девочка непонятная.
Про мультсериал «Невский» и местный менталитет
— Ты стал одним из режиссеров российского анимационного сериала «Невский», премьера которого запланирована на 25 февраля на «Кинопоиске». Как ты попал в этот проект?
— Наверное, я скажу сейчас крамольную вещь, но я попал туда… по блату (смеется). Есть у меня талантливейший брат — Константин Дмитриев, у него своя студия анимации Morevna Project. Они несколько лет назад начали делать первое российское аниме про Марью Маревну, которая байкерша, рубит там злодеев всяких, пытается спасти сначала Ивана Царевича, потом Иван Царевич ее спасает… И вот встал вопрос экранизации комикса «Невский» издательства «Три Девять». Разрабатывавшая сериал компания Global Influencers собралась делать его в стиле аниме. И выяснилось, что стиль и подход к производству у Morevna Project вполне согласуется с видением авторов.
— Про что этот мультсериал?
— Есть русский богатырь Невский, который когда-то давно сражался с силами зла, как обычный смертный, но, победив главного злодея, стал бессмертным. И со времен Древней Руси он стережет наш мир от вторжения из других миров всякой нечисти. Тут и Соловей-разбойник — как пришелец с другой планеты. Есть Гидра — аналог Змея Горыныча. Есть, конечно, и светлая сторона. Например, Василиса Премудрая, которая хорошо разбирается в физике, математике и всякой технике. У нее — Кот ученый, домашний питомец. И вот эта дружная команда пытается противостоять вторжению в наш мир древнего зла.
— «Невский» — в стиле аниме. Почему было принято решение в таком виде делать? А не как, допустим, популярные мультсериалы про трех богатырей, Ивана Царевича и Серого волка?
— Во-первых, потому что мы все-таки опирались на комикс. А почему комиксы такие, надо спросить авторов комиксов. Почему именно на этот комикс, скажем так, положили глаз? Да, история про богатырей от «Мельницы» — очень клевая, близка нашему менталитету, но какие-то жизненные ситуации про нашу жизнь, про современность мы уже не можем объяснить зрителю на языке, скажем так, топора и телеги.
Это, конечно же, попытка «завернуть» историю в «обертку», к которой дети привыкли. Они же все смотрят «Человека-паука», «Железного человека», «Халка». Дети увидят что-то знакомое и просто начнут смотреть, потому что им это уже знакомо.
— Над чем сейчас работаешь? Помимо того, что занимаешься еще пока «Невским», как сам упомянул?
— Спасибо за вопрос. Если честно, себе я его еще не задавал. Надо выпустить «Гостью из космоса» в прокат, доделать «Невского», выдохнуть и понять, что делать дальше. Есть несколько написанных мною сценариев, но не экранизированных по разным причинам. Например, хорошая история про хулигана, который идет в школу спасателей. Там у него девушка: он в нее влюблен, а она на него внимание не обращает. И вот он попадает в чужеродную для себя среду, где все надо делать по правилам. Рабочее название — «Идеальный парень». Мы сценарий периодически закидываем продюсерам, они его читают, кто-то предлагает сделать сериал. Работа идет, может быть, к лету что-нибудь сниму. Снимать хочу в Новосибирске или на Алтае.
Но тут у меня еще стоит большой вопрос: а стоит ли дальше заниматься сибирским кино? Честно сказать, я чуть не надорвался, выпуская «Гостью из космоса»…
Проблема даже не в деньгах. Проблема в нашем менталитете. Когда сибиряки встречаются с сибиряками за Уралом, они друг друга поддерживают. А когда мы, условно — мы, находимся в Новосибирске, мы почему-то друг друга топим. Наверное, ты помнишь феномен якутского кино в 2005 году, когда кто-то снял ужастик на полулюбительскую камеру. И как они порвали в кинозалах всех: переплюнули вторых «Пиратов Карибского моря» по сборам. Потому что это — их, это они снимали, это — их актеры. Пусть снято на коленке. Но в залы все ломились. У нас, когда кто-то что-то снимает, я чаще всего слышу: «Скорее всего, смотреть нет смысла: ничего хорошего наши не сделают». Это отсутствие какого-то доверия. Возможно, не беспочвенно. Но часто рубят с плеча. И многие авторы уезжают из Новосибирска, потому что нет ощущения поддержки.
15 февраля НГС рассказал о том, как современное российское кино собирает в прокате миллиарды рублей. Действительно ли оно стало лучше?