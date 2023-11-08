Ловкость рук и никакой магии. Сибиряк пытался подменить полторашки пива двумя бутылками с водой — что пошло не так на кассе

Житель Кемеровской области попытался украсть две бутылки пива, но не смог обмануть бдительную продавщицу в продуктовом магазине. Видео неудачной попытки кражи (или, по версии покупателя, шутки) опубликовал сегодня телеграм-канал Mash Siberia.
По данным Mash, все произошло в поселке городского типа Грамотеино.
На кадрах, снятых камерой видеонаблюдения, обыденная сцена: молодой человек в кепке с козырьком и куртке с капюшоном пытается купить две 1,5-литровые бутылки пива, но оплата не проходит. Парень с готовностью возвращает пенный напиток, который успел убрать в свой рюкзак... но это не устраивает продавщицу. Женщина заметила: на прилавок покупатель вернул совсем не пиво.
— Смотрите, у нас тут камера. Вы мне сейчас воду даете! — возмущается на видео продавщица.
— Да нет, я пошутил, — попытался оправдаться любитель бесплатного пива.
По данным телеграм-канала, предприимчивый молодой человек зашел далеко не в первый магазин, и о его стиле работы многие уже знали. Эту продавщицу успели предупредить коллеги. Заявление в полицию пока никто не написал, хотя в парне якобы опознали местного жителя.
Ранее НГС писал о том, как сибиряк разломал почтовые ящики в многоэтажке на Твардовского прямо под камерой видеонаблюдения. Он был нетрезв и не знал, что его снимают.