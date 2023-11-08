Ловкость рук и никакой магии. Сибиряк пытался подменить полторашки пива двумя бутылками с водой — что пошло не так на кассе

На кадрах, снятых камерой видеонаблюдения, обыденная сцена: молодой человек в кепке с козырьком и куртке с капюшоном пытается купить две 1,5-литровые бутылки пива, но оплата не проходит. Парень с готовностью возвращает пенный напиток, который успел убрать в свой рюкзак... но это не устраивает продавщицу. Женщина заметила: на прилавок покупатель вернул совсем не пиво.