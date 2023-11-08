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Ловкость рук и никакой магии. Сибиряк пытался подменить полторашки пива двумя бутылками с водой — что пошло не так на кассе

Трюк предприимчивого парня заметила бдительная продавщица

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Мужчина пришел за пивом, но расплатиться за него не смог. Вместо этого он, по версии телеграм-канала, попытался подменить напиток

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Житель Кемеровской области попытался украсть две бутылки пива, но не смог обмануть бдительную продавщицу в продуктовом магазине. Видео неудачной попытки кражи (или, по версии покупателя, шутки) опубликовал сегодня телеграм-канал Mash Siberia.

По данным Mash, все произошло в поселке городского типа Грамотеино.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Mash Siberia

На кадрах, снятых камерой видеонаблюдения, обыденная сцена: молодой человек в кепке с козырьком и куртке с капюшоном пытается купить две 1,5-литровые бутылки пива, но оплата не проходит. Парень с готовностью возвращает пенный напиток, который успел убрать в свой рюкзак... но это не устраивает продавщицу. Женщина заметила: на прилавок покупатель вернул совсем не пиво.

— Смотрите, у нас тут камера. Вы мне сейчас воду даете! — возмущается на видео продавщица.

— Да нет, я пошутил, — попытался оправдаться любитель бесплатного пива.

По данным телеграм-канала, предприимчивый молодой человек зашел далеко не в первый магазин, и о его стиле работы многие уже знали. Эту продавщицу успели предупредить коллеги. Заявление в полицию пока никто не написал, хотя в парне якобы опознали местного жителя.

Ранее НГС писал о том, как сибиряк разломал почтовые ящики в многоэтажке на Твардовского прямо под камерой видеонаблюдения. Он был нетрезв и не знал, что его снимают.

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КражаКамеры видеонаблюденияПиво
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