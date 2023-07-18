Брал по 5–30 тысяч рублей: экс-главу МКУ «Кировское» будут судить за взятки от владельцев киосков

В Новосибирске прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего директора МКУ «Кировское». По версии следствия, он получил взятки на сумму более 600 тысяч рублей. По информации источника НГС, обвиняемый — Юрий Гринчук.
МКУ «Кировское» открыто в 2013 году постановлением мэрии Новосибирска. Создано для реализации полномочий органов местного самоуправления по благоустройству территории и содержанию улично-дорожной сети Кировского района. Финансируется из бюджета Новосибирска. Об этом говорится на сайте МКУ.
— По данным следствия, установлено, что в период с сентября 2021 года по ноябрь 2022 года обвиняемый на систематической основе лично получал взятки, за совершение незаконных действий в виде устного разрешения на самовольное размещение нестационарных торговых киосков в Кировском районе. Общая сумма взяток составила более 600 тысяч рублей, — рассказали в прессу службе СУ СК РФ по Новосибирской области.
В прокуратуре Новосибирской области уточнили, что размер взяток составлял от 5 до 30 тысяч рублей. В обмен на это обвиняемый не рассказывал администрации района, где стоят незаконные киоски. Если их находили, то Юрий Гринчук не принимал меры для демонтажа. Ему предъявили обвинение в получении взятки (ч. 3, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).
Уголовное дело направили в Кировский районный суд для рассмотрения по существу.
О том, что Юрия Гринчука подозревают во взятке, стало известно зимой. Его заключили под стражу в начале февраля.