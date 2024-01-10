Невероятные мейн-куны и фламинго в снегу: самые интересные истории о животных, которые поразили читателей НГС

Истории о животных могут затронуть даже самое черствое и холодное сердце. Новосибирцы явно согласны с этим утверждением: активно поддерживают публикации про зверят и пишут добрые комментарии зооволонтерам. В 2023 году произошли десятки громких историй, связанных с представителями животного мира. НГС собрал топ-10 самых читаемых на нашем сайте — вспоминаем, что волновало жителей региона.
Больной котенок за 6 тысяч рублей
Новосибирцы, судя по прочтениям, по-особенному относятся к мейн-кунам — историями про них интересовались больше всего. В июне более 280 тысяч человек прочитали историю кота, которого купила жительница Новосибирска Софья. Она приобрела его на сайте объявлений за 6 тысяч рублей, а после покупки оказалось, что у животного блохи, отит и переломанные лапы. Девушка написала пост в социальных сетях и рассказала о питомнике.
— Я купила рыжего котенка за 6000 рублей, мальчика с грустными глазами. Документы родителей, если их можно так назвать, мне показали: они были похожи на простые грамоты, на которых были написаны имена, порода и окрас котов. Сертификаты о прививках мне не показали, сказали, что прививок не делали. Также посоветовали обработать кота от блох, потому что «ну они ходят где-то, мало ли что», — вспоминает разговор Софья. — Котенка назвала Принцем.
Софью не смутила невысокая цена за породистого котенка. До этого она уже покупала мейн-куна за 5 тысяч рублей, и он был здоровым. В этот раз проблемы у питомца появились практически сразу.
— Я увидела у него огромное количество грязи в ухе, от него пахло как будто мертвечиной. Также я заметила, что по нему бегают блохи. Обработала его специальным шампунем и почистила ухо. На следующий день я увидела, что грязи в ухе стало больше, запах усилился. Мы поехали в ветеринарную клинику, где врачи нам сказали, что котенок очень больной, у него запущенный гнойный отит, цистит, передние лапы были сломаны. Живот из-за неправильного кормления раздут от газов, и такое ощущение, что котенка забрали с улицы из ужасных условий, а не у заводчика за 6 тысяч рублей, — добавила девушка.
Летом Софья лечила Принца от отита и ждала решения ветеринаров. Свою историю девушка решила рассказать, чтобы новосибирцы внимательнее относились к выбору питомца и питомника. Корреспонденту НГС удалось связаться и с продавцом.
— Увидела пост. Я в шоке, у нас всегда всё хорошо было. Не спорю, блохи были — они у нас на улицу ходили. Но откуда у него проблемы с ногами и ушами, даже не знаю, — ответила корреспонденту НГС продавец котят Любовь.
«Жертва разведенцев»
В марте больше 130 тысяч человек прочли другую историю про мейн-куна Шерхана: кот оказался в приюте после того, как его нашли брошенным в подвале. У животного оказались проблемы с глазами, а после обнаружились и еще два заболевания: оба для человека не опасные, и весной кот искал новую семью.
— Его нашли в подвале в Черепаново. Глаза были залеплены из-за генетической болезни, он не мог их открыть. Местные ветеринары не могли помочь, — объяснила корреспонденту НГС куратор Анна Косолапова.
Шерхана привезли в приют в Новосибирске, где коту сделали операцию, чтобы он мог нормально видеть. Мейн-кун быстро пошел на поправку. Оказалось, что кот также является носителем двух болезней — ВИК (иммунодефицит кошек) и лейкоз.
— Сам он ими не болеет, не умирает от них, но может заразить других кошек, поэтому семья должна быть без питомцев. Эти болезни не опасны для людей, собак, хомячков. Иммунодефицит очень редко встречается, комбинация с лейкозом — еще реже. Он — жертва разведенцев. Никто ничего не проверял, вот и получилось, что столько намешано заболеваний. Думаю, что купили его за пару тысяч по объявлению и вышвырнули, когда поняли, что глаза не открываются и гноятся, — говорит куратор.
Тогда на операцию на глазах кота волонтеры потратили 30 тысяч рублей. Пришлось много выложить и на корм: вес мейн-куна — 12 килограммов.
— Сейчас у него прекрасные глазки, он отлично видит, хорошо ест. Обходится нам как четыре средние кошки: съедает почти 8 килограммов корма в месяц, — смеется Анна. — Он самый идеальный кот на свете! Тихий, спокойный, ласковый, лоточек знает на отлично, ничего не портит. Коту примерно около двух лет, вакцинирован, кастрирован. С такой комбинацией он проживет около 10–12 лет, а может, и больше.
Как рассказала Анна НГС, мейн-куна пристроили через неделю после публикации. Сейчас кот живет у новых хозяев.
Мама директора Новосибирского зоопарка и редкий мраморный котенок
В топ читаемых попала история из Новосибирского зоопарка. В феврале в социальных сетях рассказали о котенке мраморных кошек: он появился на свет еще 1 июля 2022 года, но его долго не показывали. Котенок оказался самочкой.
Кошечка оказалась первым детенышем мраморных кошек в истории российских зоопарков. Во многом потому, что зоопарк Новосибирска — единственный в России, у которого есть эти редкие кошки из Юго-Восточной Азии. Пара мраморных кошек, Диа и Пират, живет в Новосибирске с 2020 года.
В первые дни жизни котенка самка сама кормила детенышей, но слишком сильно волновалась. Взрослая кошка не оставляла котенка ни на секунду, отказывалась нормально есть и пить и в итоге потеряла молоко.
— Он был слабым, его нужно было выхаживать. Заботы взяла на себя заместитель директора по науке Новосибирского зоопарка Ольга Шило. В течение двух месяцев детеныш мраморной кошки постоянно был рядом с Ольгой Владимировной, где бы она ни находилась — на работе или дома. Каждый день котенок совершал небольшие путешествия в переноске. Его нужно было кормить через равные промежутки времени и днем, и ночью, — объяснили в зоопарке.
Кошечка оставалась рядом с Ольгой Шило больше двух месяцев.
— Вид очень редкий, в коллекциях за пределами ареала практически не представлен, — цитирует пресс-служба саму Ольгу Шило. — Последний раз в зоопарках Европы и США котята рождались более тридцати лет назад. Малышка подросла, окрепла. Она очень игривая — оттачивает в играх свои охотничьи инстинкты, чрезвычайно прыгучая. По моему кабинету передвигается как белка-летяга.
«С сознанием собаки»
Показывая огромную любовь к кошкам, в ноябре 2023 года новосибирцы заинтересовались котенком с кровью дикого хищника, которого продавали на Avito. 35% крови котенка, как утверждал автор объявления, — от камышового кота. Приобрести такого питомца можно было за 70 тысяч рублей. Тогда о редких качествах животного и необычных привычках корреспонденту НГС рассказал заводчик Олег.
В объявлении было указано, что продается котенок Чаузи F2. Животное отличается необычным окрасом, и владельцы были уверены, что он вырастет большим и крупным котом.
В зависимости от того, насколько животное по родству близко к камышовому коту, различают 4 группы Чаузи. Чем больше процент дикой крови Чаузи, тем крупнее и дороже кошка. Например, Чаузи F1 — первое, самое крупное и самое дорогое поколение, полученное от скрещивания дикого камышового кота с абиссинской кошкой.
В разговоре с корреспондентом НГС заводчик Олег пояснил, что Чаузи — это гибрид камышового кота и абиссинской кошки. Мужчина пояснил, что это не совсем кот — это кот с сознанием собаки.
— Если вы готовы купить котенка за эту сумму, это еще не значит, что мы его вам продадим. Котенок будет жить только с тем хозяином, которого выберет сам. Котенок продается в любимцы, то есть о разведении речи быть не может, и это не наша прихоть, а природа решила так — до четвертого поколения все мальчики Чаузи бесплодны, — пояснил владелец.
У Чаузи много интересных привычек. Они любят наблюдать за людьми с высоты, прыгать, играть, легко запрыгивают на дверь на высоту 2 метра с места. Могут ходить за владельцем буквально по пятам, провожать от кровати до туалета и обратно, любят воду. При этом такие кошки могут быть диковатыми и только со временем начать доверять людям — всё зависит от того, как их воспитали мамы-кошки в раннем детстве. Нередко кошка-мать передает котенку все особенности диких кошек, приучает опасаться людей.
— Они как котопсы: если с человеком живет, очень человекозависимым становится. Воспринимает одного хозяина, с остальными просто живет. Порой с людьми не очень контактирует. Залезать на руки, гладиться будет редко — скорее всего, не будет. Но может часами сидеть рядом с хозяином, чтобы он всегда был в поле зрения, — описывает поведение кошачьих заводчик.
Кошки Чаузи могут стоить по-разному: гибриды F1 — от 80 до 300 тысяч рублей, котята F2 — дешевле. Недешево обходятся и коты дальше F4, которые могут давать потомство: от 100 до 130 тысяч рублей.
Такие кошки стали популярны изначально в США, а в России еще недостаточно известны. Но, по словам заводчика Олега, те, кто заводят этих хищников, не жалеют об этом.
«Продали дом, а новые владельцы их выгнали»
Почти 80 тысяч человек заинтересовались новостью про найденных в частном секторе мейн-кунов. Тогда к читательнице НГС Ларисе прибились сразу четыре кота, и женщина опознала в них породистых кошек.
— Пришли неизвестно откуда. Их четверо: кот, две кошки и котенок, у всех кисточки. Два, сразу видно, породистые, остальные, возможно, и помесь с кем-то, — объяснила корреспонденту НГС читательница Лариса. — Они очень хорошо ладят друг с другом, похоже, одна семейка. Видно, продали дом, а новые хозяева их выгнали.
Новых хозяев животным искали через сайт с бесплатными объявлениями. Сейчас это объявление снято с публикации.
Как в Новосибирске разводят грациозных абиссинов и бдительных мейн-кунов
В августе новосибирцы читали и обсуждали материал НГС о том, как разводят породистых котов. НГС узнал у заводчиц Оксаны Ашихминой и Марины Коваленко о том, как они содержат питомники. Женщины признались, что делают это не ради заработка, а прежде всего из «большой любви» к животным. Им нравится общаться с человеколюбивыми котами, которые ходят за людьми по пятам.
Владелица питомника мейн-кунов Mainecoon Apollo Pride Оксана Ашихмина рассказала, что содержание мейн-кунов не всегда окупается и питомник не сделает вас невероятно богатым. В лучшем случае можно вернуть себе часть уже потраченных денег — никаких «золотых гор», но зато много-много мурчащего счастья. На момент публикации в доме Оксаны жили 15 кошек и 3 кота породы мейн-кун — и это не считая котят.
Коварная убийца кота из ветклиники
Но не всегда истории были хорошими и милыми. В апреле в Новосибирске разразился скандал из-за смерти кота Симбы в ветеринарной клинике. У питомца Елизаветы Семеновой появилась мочекаменная болезнь, что довольно часто встречается у кошек и чаще всего успешно лечится.
— Кот был стабилен: нормально ел, мурлыкал. У него была мочекаменная болезнь, которую мы лечили летом в клинике «Друг». Прошло девять месяцев, и болезнь проявилась снова. Я как беспокойная хозяйка решила его показать ветеринарам, а когда узнала, что там смена того же врача, что лечила кота раньше, то радостно его схватила и привезла. Врач осмотрела, поставила обезболивающий укол и сказала, что ничего страшного: переходите на другой корм, пейте таблетки, и всё будет нормально, — рассказала корреспонденту НГС хозяйка Симбы Елизавета.
Хозяйка из-за беспокойного поведения кота оставила на время животное в стационаре. Через пару часов ей позвонили и сообщили, что кот умер. Елизавета сначала согласилась на кремацию, но после пришла в ветклинику и написала претензию. Девушка говорит, что попросила врачей изучить видео с камер наблюдения, хотя сама, как призналась, не смогла бы его просматривать — ей помогали зоозащитники.
На камеры видеонаблюдения попали действия
В клинике «Друг» разделили горе Елизаветы и от ответственности не отказались. С другой стороны, заметила директор Мария Бахвалова, сложно понять, что в голове у сотрудника — ведь для работы в ветеринарии психиатра проходить не надо. После ЧП директор сразу написала о произошедшем в чат ветеринарного сообщества, чтобы предупредить коллег о возможном появлении у них Тайбазаровой.
Фламинго в Сибири
В ноябре жителей Новосибирска заинтересовал фламинго: фотографию птицы опубликовали в телеграм-канале министра природы региона Евгения Шестернина. Фламинго спасли сотрудники службы по надзору в сфере природопользования.
Орнитолог Алексей Яновский рассказал, что ближайшие регионы, где обитает этот вид птиц, находятся в Прикаспии и на юге Казахстана.
— Неправильно говорить, будто фламинго остались в Новосибирской области или не захотели улетать отсюда. Их тут не должно быть даже летом, — сказал специалист. — На фото молодая птица этого года рождения, судя по тусклой окраске. По-видимому, она отбилась от стаи из-за непогоды или беспокойства со стороны людей.
По словам специалиста, в одиночку, как и многие стайные птицы, фламинго путают направление миграции на противоположное. Отдельные особи могут оказаться далеко на северо-востоке от места рождения вместо того, чтобы лететь на юго-запад, в сторону Африки, где проводят зимовку.
«Кричит громче самолета»
И, конечно, в топ новостей про животных попали любимицы новосибирцев — белые медвежата из зоопарка. Малышки Белка и Стрелка, которые тогда еще не имели имен, потребовали у мамы Герды обеда. Звук получился настолько громким, что перекрыл звук самолета.
Забавное видео снял постоянный посетитель зоопарка Сергей Ильтяков.
— Когда хочется есть, медвежонок кричит громче самолета, — отметил автор видео.
Доберман в пальто
В феврале жителей Новосибирска поразила история с оставленной у приюта собакой. Доберман оказался на улице в наморднике и куртке. Животное оставили недалеко от «Приюта Академгородка» для собак. Перед этим ее несколько раз перепродавали и передавали из рук в руки.
— Герду в первых числах февраля забрала молодая пара в деревне. Хозяйка собаки умерла, Герду отдали бесплатно. Молодая семья начала продавать собаку буквально в первые дни. Сначала просили 5 тысяч рублей. Отдали за 2,5 тысячи рублей, — объяснила руководитель «Приюта Академгородка» Галина Клебче. — Новый хозяин вернул собаку уже вечером — зооагрессия, непослушание.
По дороге домой пара остановилась в Матвеевке на заправке. Хозяева рассказали, что собака убежала из машины в наморднике и жилете, но зоозащитники в правдивость истории не поверили.
— По их словам, они ее искали, не нашли. Нашли Герду на следующий день люди в садовом обществе в 5 километрах от Матвеевки. Говорят, что собака была привязана. Ночь собака провела в натопленной бане, в обед ее отвезли в Каменку на платную передержку, — добавила руководитель приюта.
Герду в итоге на бесплатную передержку забрал новосибирец.
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