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«Продали дом, а новые владельцы их выгнали»: семейка мейн-кунов оказалась на улице после переезда хозяев

Животные прибились к соседям, которые теперь подыскивают им новое жилище

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Вот такая красавица осталась без дома

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В Новосибирске к дому жительницы частного сектора прибились сразу четыре кота — женщина опознала в части из них породистых мейн-кунов.

— Пришли неизвестно откуда. Их четверо — кот, две кошки и котенок. У всех кисточки. Два сразу видно породистые, остальные, возможно и помесь с кем-то, — объяснила корреспонденту НГС читательница Лариса. — Они очень ладят хорошо друг с другом. Похоже, одна семейка. Видно, продали дом, а новые хозяева их выгнали.

Животных поместили в клетку и сейчас активно ищут хозяев.

— Конечно, мы за ними сейчас ухаживаем и кормим. Но скоро зима, себя оставить, если и можем, то одну кошку. Думаем над этим, — отметила женщина. — Одна девушка хотела забрать всех, но потом просто заблокировала нас. Сейчас еще есть желающие, но пока не забрали.

Часть животных лишь напоминают мейн-куна, но пришли все четверо вместе

Часть животных лишь напоминают мейн-куна, но пришли все четверо вместе

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На выходных новосибирцы показали своих шикарных мейн-кунов — 15 пушистых гигантов.

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