«Продали дом, а новые владельцы их выгнали»: семейка мейн-кунов оказалась на улице после переезда хозяев

В Новосибирске к дому жительницы частного сектора прибились сразу четыре кота — женщина опознала в части из них породистых мейн-кунов.
— Пришли неизвестно откуда. Их четверо — кот, две кошки и котенок. У всех кисточки. Два сразу видно породистые, остальные, возможно и помесь с кем-то, — объяснила корреспонденту НГС читательница Лариса. — Они очень ладят хорошо друг с другом. Похоже, одна семейка. Видно, продали дом, а новые хозяева их выгнали.
Животных поместили в клетку и сейчас активно ищут хозяев.
— Конечно, мы за ними сейчас ухаживаем и кормим. Но скоро зима, себя оставить, если и можем, то одну кошку. Думаем над этим, — отметила женщина. — Одна девушка хотела забрать всех, но потом просто заблокировала нас. Сейчас еще есть желающие, но пока не забрали.
На выходных новосибирцы показали своих шикарных мейн-кунов — 15 пушистых гигантов.