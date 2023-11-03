«С сознанием собаки»: в Новосибирске за 70 тысяч продают необычного котенка с кровью дикого хищника

В объявлении указано, что продается котенок Чаузи F2. У него необычный окрас, при этом владельцы уверены — питомец вырастет большим крупным котом.



В зависимости от того, насколько животное по родству близко к камышовому коту, различают 4 группы Чаузи. Чем больше процент дикой крови Чаузи, тем крупнее и дороже кошка. Например, Чаузи F1 — первое, самое крупное и самое дорогое поколение, полученное от скрещивания дикого камышового кота с абиссинской кошкой, и т.д.

