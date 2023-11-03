«С сознанием собаки»: в Новосибирске за 70 тысяч продают необычного котенка с кровью дикого хищника

В Новосибирске на сайте объявлений «Avito» продают котенка, в котором 35% крови — от камышового кота. Питомца оценили в 70 тысяч рублей. О редких качествах животного и необычных привычках корреспонденту НГС рассказал заводчик Олег.
В объявлении указано, что продается котенок Чаузи F2. У него необычный окрас, при этом владельцы уверены — питомец вырастет большим крупным котом.
В зависимости от того, насколько животное по родству близко к камышовому коту, различают 4 группы Чаузи. Чем больше процент дикой крови Чаузи, тем крупнее и дороже кошка. Например, Чаузи F1 — первое, самое крупное и самое дорогое поколение, полученное от скрещивания дикого камышового кота с абиссинской кошкой, и т.д.
— Один в помете. Мама Чаузи F1 с титулами «котенок чемпион CАС», «взрослый чемпион CAС», обладатель кубка «bеst of the bеst» 2022 года. Папа Чаузи Ф5, чемпион «САC», «СACIВ», международный чемпион, большой международный чемпион, — указал в объявлении заводчик.
Сообщается, что котенок уже приучен к лотку и когтеточке. У него есть полный пакет документов, ветеринарный паспорт, котенок чипирован. Также владельцы предоставят полный комплект прививок при передаче котенка новым хозяевам.
В разговоре с корреспондентом НГС заводчик Олег пояснил, что Чаузи — это гибрид камышового кота и абиссинской кошки. Мужчина пояснил, что это не совсем кот — это кот с сознанием собаки.
— Если вы готовы купить котенка за эту сумму, это еще не значит, что мы его вам продадим. Котенок будет жить только с тем хозяином, которого выберет сам. Котенок продается в любимцы, то есть о разведении речи быть не может и это не наша прихоть, а природа решила так — до четвертого поколения все мальчики Чаузи бесплодны, — пояснил владелец.
Также Олег добавил, что Чаузи — интересные коты. Они любят наблюдать за людьми с высоты, прыгать, играть, легко запрыгивают на дверь на высоту 2 метра с места. Могут ходить за владельцем буквально по пятам, провожать от кровати до туалета и обратно, любят воду. При этом, такие кошачьи могут быть диковатыми и только со временем начать доверять людям — все зависит от того, как их воспитали мамы-кошки в раннем детстве. Нередко кошка-мать передает котенку все особенности диких кошек, приучает опасаться людей.
— Они как котопсы — если с человеком живет, очень человекозависимым становится. Воспринимает одного хозяина, с остальными просто живет. Порой с людьми не очень контактируют. Залезть на руки, гладиться будет редко. Скорее всего, не будет. Но может часами сидеть рядом с хозяином, чтобы он всегда был в поле зрения, — описывает поведение кошачьих заводчик.
Едят Чаузи, по словам владельца, преимущественно натуральный корм — для них берут курицу и цыплят. Например, Олег для своих питомцев покупает на птицефабрике суточных петушков — цыплят, которых отбраковывают на производстве, усыпляют и продают, так как на фабрике нужны только курицы. Также такие кошки едят дорогостоящие корма, домашняя еда со стола для них не подходит.
По ценам кошки стоят тоже по-разному — гибриды F1 могут стоить от 80 до 300 тысяч рублей. Котята F2 стоят дешевле. Не дешево обходятся и коты дальше F4, которые могут давать потомство — от 100 до 130 тысяч рублей.
Такие кошки стали популярны изначально в США, в России они еще недостаточно изведаны. Но, по словам заводчика Олега, те, кто заводят этих хищников, не жалеют об этом.
— Порода интересная — не похожа на других кошек. Достаточно сложная и в то же время простая, дикая и добрая одновременно, в ней есть все, — заключил заводчик.
Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске продают кошек-саванн. Такие хищники стоят довольно дорого. Порой цена доходит до 300 тысяч рублей.