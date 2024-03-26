Нарушался ГОСТ: почему у новосибирского института убрали пешеходный переход — ученые возмутились

Знаки, обозначающие переход, демонтировали в прошедшем январе Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU











Дорожные знаки с пешеходного перехода, расположенного у института на улице Академика Ржанова, 2 в Новосибирске, убрали из-за нарушения ГОСТа. Об этом в ответ на запрос НГС сообщают в пресс-службе мэрии.



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В ответе мэрии подчеркивается, что пешеходный переход не удастся сделать до появления тротуара, по которому к нему можно будет подходить.



— Работы по демонтажу дорожных знаков проведены в январе 2024 года в связи с нарушением пункта ГОСТ «Дороги автомобильные и улицы. Безопасность движения пешеходов. Общие требования». В месте их обустройства необходимо оборудовать тротуары — для обеспечения безопасности участников движения, — отмечают в пресс-службе.

Прежде сотрудники института физики полупроводников жаловались, что несмотря на то, что знаки убрали, люди по привычке по-прежнему продолжают переходить дорогу в том же месте. К тому же, ближайший переход — дальше.



— Стоишь (на бывшем переходе рядом с институтом. — Прим. Ред.), а тебя не пропускают. Автомобили едут дальше и не тормозят. Ежедневно меня чуть ли не сбивают, — подметила одна из сотрудниц института.

В сентбре 2023 года НГС рассказывал о другом проблемномм пешеходном переходе. Тогда дети мелом нарисовали «зебру» на улице, где ходят в школу.



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