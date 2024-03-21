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«Меня чуть ли не сбивают»: у ученых новосибирского института отобрали пешеходный переход — что они об этом говорят

По словам сотрудников, недавно рядом с институтом убрали дорожный знак

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Ученые признаются, что многие по-прежнему продолжают переходить дорогу в том же месте

Сотрудники института физики полупроводников на улице Академика Ржанова, 2 в Новосибирске остались без пешеходного перехода — фактически единственного, по которому можно было добираться до работы. Об этом заявили сразу два читателя НГС.

По словам работницы института Анны, раньше как такового перехода рядом с учреждением не было. Женщина рассказывает: когда однажды там все-таки оборудовали его, ходить стало удобно.

Но, по словам сибирячки, в итоге оттуда убрали дорожный знак, который обычно ставится на таких объектах. В какой момент это произошло, она не знает — заметила после прошедшего Нового года. Признается, что до сих пор многие по привычке продолжают переходить дорогу в том же месте. К тому же, ближайший переход остается по сути только на пересечении Академика Ржанова и проспекта Лаврентьева: по мнению Анны, он не очень удобен, и на путь до него тратится время.

— Стоишь (на бывшем переходе рядом с институтом. — Прим. Ред.), а тебя не пропускают. Автомобили едут дальше и не тормозят. Ежедневно меня чуть ли не сбивают, — подмечает сотрудница.

Читатель НГС Николай уверяет, что знак пешеходного перехода напротив института пропал около двух месяцев назад:

— Этот переход, в Клуб юных техников, был практически единственным на улице Ржанова — рядом с институтами, находящимися по обе стороны дороги. А им ведь регулярно пользовались и те, кому надо было в томографический центр. Многие, и правда, по-прежнему пользуются маршрутом по привычке, думая: знак все еще там. Сам я чуть не стал жертвой ДТП, — отметил мужчина.

НГС отправил запрос в мэрию Новосибирска.

Ранее дети мелом нарисовали «зебру» на улице в Новосибирске — они там шли в школу, а власти отказывались делать переход.

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ПО ТЕМЕ
Новосибирск Пешеходный переход Дороги Институт
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