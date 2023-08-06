Из Анапы до Сочи дороже, чем до Москвы. Туристы жалуются на отсутствие логистики между черноморскими курортами и бешеные цены

Туристы, которые выбрали для отдыха Анапу и Геленджик и решили воспользоваться аэропортом Сочи, массово жалуются на отвратительную логистику между черноморскими курортами. На фоне закрытых аэропортов на юге России Сочи сейчас — транспортный хаб для всего Краснодарского края. Тысячи туристов прилетают туда, чтобы потом уехать в другие курортные города Кубани. Но оказалось, что это очень сложный квест.
По данным официального сайта РЖД, сейчас купить билет на «Ласточку» из Сочи в Анапу невозможно, места доступны только на середину сентября. Из аэропорта Сочи в Анапу одно место есть на 28 августа, а потом билеты можно купить только на 4 сентября и на более поздние даты. Люди вынуждены добираться на перекладных или платить втридорога за такси. Счастливчики те, кто продумал путешествие заранее и покупал билеты на электричку еще в мае. Даже в июне их уже нельзя было приобрести.
Есть варианты, но они вам не понравятся
Туристка из Москвы Ольга Деньгина рассказала корреспонденту SOCHI1.RU, в какой ад превратилась поездка ее семьи из Анапы в Сочи с тремя маленькими детьми, чемоданами и пожилой мамой. В Анапу они поехали к родственникам, хотели сэкономить на проживании. Но сто раз об этом пожалели. Купить билеты на прямую «Ласточку» в аэропорт Сочи не удалось, хотя охотились за ними с конца июня. При этом приобрести места из Сочи тогда получилось.
— Но это был такой треш, в дороге больше 7 часов с маленькими детьми. Эти электрички вообще не приспособлены для таких долгих переездов. Туалеты не в каждом вагоне, народу много, к ним очереди. Сиденья неудобные, поесть негде, нет никаких столиков. По три сиденья напротив друг друга, сидишь и упираешься другим пассажирам в ноги, куча багажа, поставить его некуда. Всё это в проходах стоит. Мы были готовы еще раз помучаться, но ведь билетов нет вообще, — говорит Ольга, при этом она не рассматривала вариант вернуться в Москву поездом. Ее пожилая мама кое-как вытерпела путешествие из Сочи в Анапу. В результате купили билет на поезд до Краснодара, а там пересели в другой поезд до Сочи.
— Кое-как купили билеты в плацкарт — и то в разных вагонах. Двое маленьких детей со мной, мама со старшей через три вагона. Бегали туда-обратно. А пересадка в Краснодаре с тремя детьми и тремя чемоданами — это отдельный треш. И много нас таких, отдыхающих, было, у кого глаз уже ближе к Сочи задергался. Это просто издевательство над людьми. Неужели нельзя пустить несколько составов? Ведь спрос большой, — негодует Ольга. Она дала себе зарок вообще больше не ездить на отдых не только в Анапу, но и на другие российские черноморские курорты, поскольку такое отношение к туристам, которые везут в регион деньги, просто оскорбляет.
Другая туристка, из Москвы, Ирина Белая заплатила за дорогу из Геленджика в Сочи больше, чем из столицы в Сочи. Она считает, что власти Краснодарского края, которые зазывают на свои курорты туристов, на самом деле ничего не делают для того, чтобы им было комфортно.
— Из Сочи мы доехали на электричке до Туапсе, там пересели на автобус до Геленджика. Я как будто в 90-е попала. Автобусы отвратительные, кондиционер в нашем был сломан, все окна открыты, в них летит пыль, грязь. Салон грязный и весь потертый, водитель — хам. Почти четыре часа ехали в таких ужасных условиях. Он останавливается перед каждый кустом. Хотя бы автобусы-то можно новые купить, современные, — возмущается Ирина. Да еще и пробки везде, без кондиционера стоять в них было адом.
На обратном пути решили отказаться от общественного транспорта и заказать трансфер от отеля прямо до аэропорта Сочи. Сначала им насчитали 18 тысяч рублей, но удалось скинуть цену до 15 тысяч.
— Я покупала себе билеты на самолет в Сочи в мае, туда — обратно вышло 10 тысяч рублей, у моих детей бесплатный проезд, они работают во внутренних органах. Вот и получается, если брать трансфер или такси туда и обратно, выходит 30 тысяч рублей! А расстояние-то всего 250 километров. Вот только представьте, сколько таксисты там зарабатывают! — возмущается Ирина. — На подъезде к Сочи также собрали все пробки, водитель признался, что давно не бывал в этих местах и не знал, что так всё запущенно. Чудом не опоздали на самолет. Потеряли не только деньги, но и нервы, — говорит Ирина. После такого отпуска точно нужно брать еще один.
Другой опыт — более удачный
Обещанного морского такси в Сочи ждут давно, но его никак не запустят, хотя морской транспорт летом мог бы взять большой туристический трафик на себя. Но всё же добраться до Геленджика и Новороссийска из Сочи по морю можно, только нужно подстроиться. Туристка из Санкт-Петербурга Татьяна Лачина добиралась из Геленджика в Сочи по морю на «Комете», а вот рейс из Сочи в Геленджик был отменен из-за шторма.
— Мы планировали давно такое путешествие, нет пробок, красиво, открытое море. Но нужно всегда держать в уме, что это море и могут быть шторма. Вот мы в июле, когда были потопы здесь, не уехали на нём, рейс был отменен. Деньги нам вернули. Но обратно мы в Сочи добирались по морю. Из Геленджика до Сочи чуть больше 4 часов ходу, взрослый билет стоит 4 тысячи, детский — 2700. Нам путешествие обошлось в 17 тысяч рублей в одну сторону, нас было трое взрослых и двое детей, — рассказала Татьяна. Она считает, что дешевле на российский юг ехать на автомобиле, особенно если компания большая. Авиабилеты в Сочи обошлись больше чем в 50 тысяч рублей, этого бы хватило на всё путешествие, зато дополнительных трат не было.
— Пробки, конечно, на юге. Когда наш рейс отменили по морю, мы заказали такси, заплатили 12 тысяч рублей и ехали почти 10 часов. Дорога одна, узкая, вся забита пробками. Не понимаю, почему не пустить по морю и по железной дороге больше транспорта, — говорит Татьяна.
«Комета» выходит в рейс в 8:15 из Геленджика, в морской порт Сочи прибывает в 12:40, из Сочи на Геленджик и Новороссийск выходит в 15:30. Также в Геленджик можно добраться на пассажирском катамаране «Грифон». Он выходит из Сочи в 7:30, стоимость билетов та же, что и на «Комету». Не очень удобное время, говорят туристы. Пассажиры утренних рейсов из аэропорта Сочи на него никак не успевают, нужно же еще доехать из Адлера до морского порта. Для того чтобы попасть на этот рейс, нужно где-то переночевать. Либо дождаться обратного рейса «Кометы».
На юге работают еще два аэропорта — в Минеральных Водах и Ставрополе. При желании можно воспользоваться ими. Но путь тоже непростой. Из Анапы в Минеральные Воды ходит поезд № 607, время в пути — 12 часов 46 минут, стоимость — 4996 рублей. Из Анапы в Ставрополь можно добраться автобусом, стоимость проезда — 2632 рубля. Но жуткое неудобство, из этих аэропортов почти нет прямых рейсов в Сибирь и другие регионы России, нужно лететь через Москву, что существенно сказывается на стоимости билетов. А из Сочи есть прямые рейсы даже в Якутск.
Кстати, из-за дефицита билетов на поезда в Сочи и по другим южным направлениям запустили даже «Аммендорфы». Эти вагоны производили в ГДР на заводе «Аммендорф» с конца 1940-х до начала 1990-х годов. В советское время они получили прозвище Шоколадки за коричневую внутреннюю обшивку.
В РЖД сообщили, что все старые вагоны прошли модернизацию. Они соответствует всем требованиям, там установлены кондиционеры и дополнительные розетки. Сообщается, что стоимость билетов в старых вагонах будет ниже.