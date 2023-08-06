Из Анапы до Сочи дороже, чем до Москвы. Туристы жалуются на отсутствие логистики между черноморскими курортами и бешеные цены

Есть варианты, но они вам не понравятся

Туристка из Москвы Ольга Деньгина рассказала корреспонденту SOCHI1.RU, в какой ад превратилась поездка ее семьи из Анапы в Сочи с тремя маленькими детьми, чемоданами и пожилой мамой. В Анапу они поехали к родственникам, хотели сэкономить на проживании. Но сто раз об этом пожалели. Купить билеты на прямую «Ласточку» в аэропорт Сочи не удалось, хотя охотились за ними с конца июня. При этом приобрести места из Сочи тогда получилось.

— Но это был такой треш, в дороге больше 7 часов с маленькими детьми. Эти электрички вообще не приспособлены для таких долгих переездов. Туалеты не в каждом вагоне, народу много, к ним очереди. Сиденья неудобные, поесть негде, нет никаких столиков. По три сиденья напротив друг друга, сидишь и упираешься другим пассажирам в ноги, куча багажа, поставить его некуда. Всё это в проходах стоит. Мы были готовы еще раз помучаться, но ведь билетов нет вообще, — говорит Ольга, при этом она не рассматривала вариант вернуться в Москву поездом. Ее пожилая мама кое-как вытерпела путешествие из Сочи в Анапу. В результате купили билет на поезд до Краснодара, а там пересели в другой поезд до Сочи.