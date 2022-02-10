Лыжник Александр Терентьев — новый краш Олимпиады: смотрите, на кого запали зрительницы Игр

За экипировкой и масками спортсменов порой и человека-то не разглядеть, но когда самый молодой лыжник сборной России Александр Терентьев поднялся за своей бронзой на пьедестал (он стал третьим в спринтерской гонке свободным стилем), женская половина болельщиков схватилась за сердце. Не от радости за российского спортсмена, а очарованные его красотой. Парня моментально записали в главные красавчики зимней Олимпиады-2022.
Александр Терентьев родился 19 мая 1999 года в Нарьян-Маре. Впервые принял участие в соревнованиях, учась в третьем классе, занял тогда третье место. Первым успехом на международных стартах стала бронза в спринте свободным стилем на XIII Европейском юношеском Олимпийском зимнем фестивале в Турции.
Спустя месяц выиграл две золотые медали на зимней Спартакиаде учащихся России. Там же выполнил норматив мастера спорта России по лыжным гонкам.
В 2018 году Терентьев стал бронзовым призером первенства мира на соревнованиях в Швейцарии. В 2019 году взял золото спринтерской гонки классическим стилем на юниорском чемпионате мира в Финляндии, а затем — серебро в индивидуальной гонке свободным стилем.
В основной сборной России Александр дебютировал на этапе Кубка мира в Дрездене. В спринте коньком стал 17-м, а в эстафете вместе с напарником занял 5-е место.
На зимней Универсиаде-2019 в Красноярске завоевал две золотые медали, победив в индивидуальном спринте и смешанном командном спринте в паре с Христиной Мацокиной.
В том же году тогда еще 19-летний Терентьев вошел в двадцатку сильнейших лыжников мира.
На первом этапе Кубка мира олимпийского сезона 2021/2022 годов, который проходил в конце ноября в финской Руке, в спринтерской гонке классическим стилем впервые в карьере стал победителем, опередив лыжников из Норвегии, Финляндии, Франции и других стран.
Теперь на счету Александра еще и бронза пекинской Олимпиады в спринте свободным стилем.
СЮЖЕТ
При этом Александр Терентьев объективно красавчик, что хорошо для продвижения лыжного спорта. У лыж и без того в значительной степени женская аудитория, а сейчас она, возможно, еще прирастет.
Правда, у Александра есть любимая девушка — мастер спорта России по лыжным гонкам Анна Грухвина.