Лыжник Александр Терентьев — новый краш Олимпиады: смотрите, на кого запали зрительницы Игр

При этом Александр Терентьев объективно красавчик, что хорошо для продвижения лыжного спорта. У лыж и без того в значительной степени женская аудитория, а сейчас она, возможно, еще прирастет.



Правда, у Александра есть любимая девушка — мастер спорта России по лыжным гонкам Анна Грухвина.

