Новосибирские ученые изобрели программу для определения типа инсульта у человека — она анализирует данные томографа

Ученые из института математики имени Соболева СО РАН изобрели программу, позволяющую определить наличие инсульта у человека с помощью анализа данных томографа. Разработка велась с Международным томографическим центром СО РАН, Федеральным исследовательским центром информационных и вычислительных технологий и НГУ.
— Ранее врачи диагностировали это самостоятельно, разглядывая микроскопические снимки МРТ. К сожалению, не всё видно глазу, да и человеческий фактор тоже дает плоды: устал, отвлекли, просмотрел, размышляя, торопился из-за загруженности. Выявление острого инсульта в первые часы после возникновения оказывает значительное влияние на тактику лечения пациента. Важно вовремя понять, с каким типом инсульта ты имеешь дело: с геморрагическим или ишемическим инсультом. При их лечении используются принципиально разные подходы, — говорят в институте математики.
Наиболее быстрый, точный и эффективный способ определения типа инсульта — бесконтрастная КТ-диагностика. За три года ученые создали программу, которая помогает анализировать результаты КТ.
— Мы обучили нейронную сеть самостоятельно анализировать данные томографа, применяя не только ранее известные методы, но и собственные разработки. Программа не заменит врача, но существенно упростит его работу, минимизируя вероятность ошибки. Диагностика компьютером в разы быстрее человеческой, — рассказал НГС заведующий лабораторией баз данных института математики Владимир Бериков.
Искусственные нейронные сети сейчас составляют основу большинства современных методов искусственного интеллекта. Они основаны на модели работы биологических нейронных сетей, широко применяются и так называемые глубокие нейронные сети: для распознавания лиц, речи и текстовой информации. Для обучения сети новосибирские математики использовали КТ-изображения, на которых рентгенологом вручную выделен очаг поражения головного мозга при инсульте.
— Получаемые программой решения сравнимы по показателям точности к решениям, получаемым специалистами. В то же время автоматизированная диагностика обученной нейросети занимает на порядок меньшее время. Работа по проекту еще продолжается. Сейчас решается задача упрощения архитектуры нейронной сети, чтобы ее можно было использовать и на мобильных телефонах для диагностических задач, — добавил Бериков.
В разработке участвовали восемь сотрудников института, к ней привлекались молодые ученые, аспиранты НГУ. Они уже выступили с докладами о своих результатах на международных конференциях.
В январе НГС сообщал, что модель циклолета разработали в Новосибирске: в случае успеха аппарат может стать аэротакси или скорой помощью.