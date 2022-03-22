Новосибирские ученые изобрели программу для определения типа инсульта у человека — она анализирует данные томографа

Ученые из института математики имени Соболева СО РАН изобрели программу, позволяющую определить наличие инсульта у человека с помощью анализа данных томографа. Разработка велась с Международным томографическим центром СО РАН, Федеральным исследовательским центром информационных и вычислительных технологий и НГУ.

— Ранее врачи диагностировали это самостоятельно, разглядывая микроскопические снимки МРТ. К сожалению, не всё видно глазу, да и человеческий фактор тоже дает плоды: устал, отвлекли, просмотрел, размышляя, торопился из-за загруженности. Выявление острого инсульта в первые часы после возникновения оказывает значительное влияние на тактику лечения пациента. Важно вовремя понять, с каким типом инсульта ты имеешь дело: с геморрагическим или ишемическим инсультом. При их лечении используются принципиально разные подходы, — говорят в институте математики.