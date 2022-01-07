Мужчины года: вспоминаем самые яркие, душевные и трогательные истории уходящего 2021-го

Самые сильные, смелые, храбрые и неравнодушные к чужому горю. Пришло время подвести еще одни итоги и составить список из мужчин 2021 года. Наши герои мужественно преодолевали все испытания, которые подкидывала им судьба на пути к успеху и счастью. Было и хорошее, и плохое. Одни добивались мирового признания и славы, другие боролись со страшной болезнью или помогали тем, кто особенно нуждается в помощи. Смотрим, какие они, мужчины года — 2021 по версии НГС.
Самые неравнодушные
Здесь мы отметим сразу двоих новосибирцев — Сергея Шергея и Романа Панина, которые танцуют с детьми с синдромом Дауна или другими особенностями здоровья.
Сергей по первому образованию — испытатель военной техники, окончил Сибирскую государственную геодезическую академию. Однако уже во время учебы понял, что его больше интересует работа преподавателем. С особенными детьми Сергей начал заниматься шесть лет назад.
В Заельцовском районе танцы для детей с синдромом Дауна проводит Роман Панин. Он занимается этим уже три года.
— В детстве я столкнулся с тем, что у моей племянницы был детский церебральный паралич. Когда она росла, мама говорила, что было бы прекрасно, если бы Кристина тоже танцевала. Думаю, в моей памяти отложилось то, как моя мама хотела, чтобы у ее внучки была возможность танцевать. В то время у нас в городе не было таких занятий, они еще не проводились. Спустя много лет, когда я почувствовал, что у меня есть необходимые ресурсы — педагогический состав, опыт работы, решил заниматься с детьми с ОВЗ и инвалидностью, — делится преподаватель танцев.
Самый надежный
Весной город потрясла история о девочке Дарьяне с синдромом Веста (тяжелая форма эпилепсии детского возраста с задержкой умственного развития. — Прим. ред.). Уже семь лет Дарьяна спит и почти не реагирует на мир. У девочки есть любящие родители, благодаря которым она продолжает жить. Сегодня мы хотим сказать о Дмитрии, которого не испугали трудности и испытания, свалившиеся на его семью. Мужчина сказал жене Насте, врачам и всем родным: «Своих не бросаем». Ради семьи он оставил работу и взял на себя львиную долю ухода за старшей дочерью. Муж Анастасии — человек, на которого можно положиться в самую трудную минуту и быть уверенным в том, что руку помощи тебе обязательно подадут.
Самый стойкий
В тот день Владимир Янин чистил снег в доме родителей и даже не подозревал, что его жизнь скоро круто изменится. Во дворе на цепи бегал пес, который случайно задел цепью его ногу. Казалось бы, ничего страшного, задел и задел, но на месте удара начала расти шишка. Врачи не видели в травме ничего серьезного, пока ходить стало совсем невмоготу. Итог — онкология, ампутация голени, протезирование, 10 месяцев лечения и 10 курсов химиотерапии. Владимир мужественно пережил болезнь и потерю работы, не сломаться ему помогла поддержка жены. Сейчас сибиряк работает на протезно-ортопедическом предприятии и помогает людям, оказавшимся в схожей ситуации.
Самый популярный
Российский музыкальный продюсер, автор песен и видеоблогер Артем Готлиб, больше известный как Слава Марлоу, в
Осенью Марлоу дал интервью главному интернет-интервьюеру страны Юрию Дудю под названием «Суперуспех и депрессия в 21 год», где откровенно высказался о Новосибирске, сказав, что считает родной город умирающим. Разговор Юрия Дудя и Славы Марлоу начался с обсуждения новостей за год: музыкант купил трусы Tom Ford за 20 тысяч рублей, съездил первый раз в Дубай, выпустил успешный альбом «Артем», два больших трека («Снова я напиваюсь» и «Ты горишь как огонь»), снял клип и завел собаку.
Самый счастливый
Этот мужчина в 2021 году стал отцом 9-го ребенка. Александр Иост — муж популярной новосибирской мамы Зины. Девочку назвали Любовь. У многодетного отца уже есть дочки с именами Вера и Надежда, для полного комплекта не хватало только Любови, хотя о чем мы, как раз таки любви в семье Иост с лихвой хватит на весь город. Порадуемся все вместе за многодетного папу.
Самый предприимчивый
Расскажем про сибиряка Артема. Вырос Артем в Новокузнецке, затем несколько лет жил в Красноярске и Новосибирске, а с июля перебрался в Турцию. Там ему удалось начать свое дело, вложив всего 80 тысяч рублей. В Анталье он занимается сельским хозяйством: разводит кур для продажи мяса и яиц, планирует запустить производство по копчению рыбы. Сибиряк говорит, что пока не вышел на самоокупаемость по бизнесу, но «динамика идет положительная». По его оценкам, бизнес начнет приносить прибыль через полгода.
Самый успешный
Новосибирец Алексей Сухоруков 15 лет назад основал кадровое агентство по подбору IT-специалистов — сейчас он живет на Кипре.
— Первоначально моими заказчиками были мои бывшие коллеги. Так этот бизнес и начинался. В 2006 году я зарегистрировал официальное лицо и стал заниматься подбором кадров на российском рынке, — рассказывает Алексей Сухоруков.
Сразу же Алексей обратил внимание на нехватку хороших IT-специалистов на рынке, тогда пришла идея открыть дополнительно IT-академию. Но реализовать идею получилось лишь спустя 5 лет. На каком-то этапе жизни Алексей с супругой поняли, что хотят заниматься развитием международного направления. На Кипр Сухоруковы переехали в 2018 году. За три последних года они помогли нескольким десяткам программистов переехать из Новосибирска за границу.
Самый сексуальный
Полагаем, что будем правы, если отдадим это звание актеру из Новосибирска Павлу Прилучному. Большинству он известен по роли Игоря Соколовского в телесериале «Мажор», хотя армия поклонниц была у Прилучного и раньше: девочки-старшеклассницы мечтали о парне еще со времен его участия в сериале «Закрытая школа», где тот сыграл избалованного сына богатых родителей Максима Морозова.
Привлекательной внешности молодой человек одно время встречался с актрисой Никки Рид, сыгравшей хладнокровную вампиршу Розали в саге «Сумерки». Долгое время Павел был в браке с актрисой и телеведущей Агатой Муцениеце, у пары двое детей. Павел и Агата развелись после девяти лет брака. В 2021 году мы вновь увидели его в новом сезоне сериала «Мажор», а также в двух полнометражных фильмах «Девятаев» и «Соври мне правду». Кроме того, Прилучный принял участие в съемках эротического клипа Екатерины и Волги Король на песню «Мира шум».
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