Мужчины года: вспоминаем самые яркие, душевные и трогательные истории уходящего 2021-го

Сергей по первому образованию — испытатель военной техники, окончил Сибирскую государственную геодезическую академию. Однако уже во время учебы понял, что его больше интересует работа преподавателем. С особенными детьми Сергей начал заниматься шесть лет назад.



В Заельцовском районе танцы для детей с синдромом Дауна проводит Роман Панин. Он занимается этим уже три года.