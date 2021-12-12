Сибиряк оставил строительный бизнес в России и переехал в Турцию разводить кур. Жить там оказалось дешевле

Последнюю неделю в Новосибирске стоят морозы, а это значит, что мечты о переезде в теплые страны всё чаще настигают сибиряков. И если российский юг не радует ценами на жилье и жизнь, то зарубежные курорты еще не так избалованы мигрантами. Сегодня у нас рассказ сибиряка Артема. Артем вырос в Новокузнецке, затем несколько лет жил в Красноярске и Новосибирске, а с июля перебрался в Турцию. Там ему удалось начать свое дело, вложив всего 80 тысяч рублей. Мы поговорили с Артемом о солнце круглый год, ипотеке под 3%, картошке по 11 рублей за килограмм и снежных курортах Турции.
Сейчас Артему 30 лет, он родился и вырос в Новокузнецке, в 20 переехал в Красноярск, а затем в Новосибирск. Здесь дела шли неплохо: мужчина жил недалеко от центра, в районе ЖК «Флотилия», занимался своим бизнесом — строил дома и бани из бруса. Переехать он решил из-за «пандемийной ситуации», незадолго до введения QR-кодов.
Про ипотеку под 3%
— Я переехал в Анталью в июле. Два месяца прожил на съемной квартире, потом купил квартиру на побережье, где-то 900 метров до моря, стоила она в пределах
Артем брал жилье в ипотеку через риелтора. В Турции, говорит Артем, размер комиссии для риэлтеров прописан законом — это 2%.
— Не как у нас: сколько риелтор хочет, столько он и делает накрутку. Допустим, стоит квартира
По наблюдениям Артема, цены на недвижимость в Анталье в 3 раза ниже, чем в Новосибирске, а ипотеку можно оформить при наличии вида на жительство. Артем взял ипотеку под 3% годовых, в целом ставки от 3% до 8% — в зависимости от срока кредита.
— Я взял на 2 года, сумма небольшая, порядка 240 тысяч рублей не хватило, — рассказывает молодой человек.
Про бизнес
В Турции Артем тоже решил заняться бизнесом, но сменил сферу. В Анталье он занимается сельским хозяйством: разводит кур для продажи мяса и яиц, планирует запустить производство по копчению рыбы.
— Нужно было с чего-то начинать. Я сел, помониторил рынок, походил по магазинам, посмотрел цены, поспрашивал. На первых этапах помогал переводчик Google, в дальнейшем начал учить язык, сейчас продолжаю. Познакомился с риелтором, у него брат в сельской местности живет, есть участок, — говорит предприниматель. — Я предложил проинвестировать в сельское хозяйство, заниматься курами, яйцами. Здесь это очень актуально — всё, что связано с фермерством. Почему курицы, а не коровы и бараны? Потому что бюджет был очень ограничен — порядка 80 тысяч рублей, если на наши переводить, я вложил в этот бизнес.
Артем говорит, что пока не вышел на самоокупаемость по бизнесу, но «динамика идет положительная». По его оценкам, бизнес начнет приносить прибыль через полгода.
— Сейчас планируем заняться рыбой, здесь окупаемость порядка 200%. Потому что в Турции вообще нет ни копченой, ни сушеной, ни вяленой рыбы, — подмечает Артем.
Про деньги и жизнь
До того как переехать в Турцию, Артем ни разу не был за границей. Он не помнит о сложностях с переездом, но признаётся, что было страшно ехать в неизвестную страну без знания языка.
— Когда ты сюда приезжаешь, тебе дают 60 дней, чтобы подать доки на ВНЖ, это стоит около 500 лир. Лира тогда была 8 рублей. То есть порядка 4 тысяч рублей заплатил. Плюс, чтобы перевести документы у нотариуса с русского на турецкий и заверить их, я заплатил где-то около 1000 лир. Это полный пакет документов, — вспоминает мужчина.
После этого он начал оформлять рабочую визу, но понял, что «проще сразу открыть компанию», и создал свою фирму. Артем говорит, что в Анталье жизнь в несколько раз дешевле, чем в Новосибирске: в месяц ему хватает 30 тысяч, плюс там он купил машину.
— Когда я приехал, я был в шоке от того, сколько стоят томаты, огурцы, картофель. Картофель стоит 9–10 рублей за килограмм, хороший сортовой белый картофель. Килограмм мандаринов стоит 11 рублей. За хурму так же, — перечисляет молодой человек. — Сейчас декабрь, а у нас +20, солнце, фрукты круглый год.
Единственное, чего Артему не хватает в Турции из еды, это свинина. Так как страна мусульманская, найти ее можно не во всех магазинах, и цены на нее завышены.
В Турции не празднуют традиционный российский Новый год, но Артем живет в русскоязычном районе, поэтому все соседи отмечают. В сетевых магазинах легко найти новогодние атрибуты. При этом одежда дешевле, чем в России, особенно если покупать не в туристических местах. Например, джинсы можно купить за 100 лир — это 500 рублей.
— В глаза бросается чистота улиц, зеленые сады. В любой парк можно прийти и сесть на траву, она подстриженная, очень много парков с животными. Анталья очень чистая в принципе, если не брать такие старые районы, как Калеичи. Я живу в Хурме, район Коньяалты. Проблем с языком нет, потому что здесь 70% — русскоговорящие. Много людей из Украины, России, Белоруссии, — рассказывает Артем.
Один из существенных минусов, по словам молодого человека, — цены на машины. В Турции они выше в 3–4 раза, чем в России. Кроме того, в стране жесткие штрафы за превышение скорости:
— В России наказывается нарушение свыше 20 км/ч, здесь 10%. То есть, если стоит знак 30 км/ч, ты имеешь право ехать 33 км/ч, если 100, то максимум 110 км/ч. Если превысил хотя бы на 1 километр в час, штраф 400–450 лир. Порядка 2 тысяч рублей за такое незначительное превышение, — говорит Артем.
Про снег и тайгу
Артем говорит, что, несмотря на жару и круглогодичное солнце, он не скучает по снегу. В Турции тоже есть горнолыжные курорты, например, Эрджиес — там он катается на сноуборде.
— Скучаю по тайге, по природе, хотя здесь тоже есть горные реки, каньоны. Здесь я не вижу осени. В горах, когда отъезжаешь от Антальи, можно увидеть желтые листья. Есть, например, Саклыкент горнолыжный. В Анталье может быть +15...+20, в Саклыкенте -5...-7, — рассказывает молодой человек.
Что ещё почитать про переезды?
«Дети почти не болеют»: сибирячка переехала в пригород Краснодара. Сколько стоит жизнь там и какие зарплаты?
Окраина рая. Что нужно знать сибирякам, которые мечтают переехать на Юг: репортаж из скандального поселка.
«Сначала была эйфория»: истории сибиряков, переехавших в Сочи, Анапу и Краснодар. Сколько нужно денег и чем они недовольны?