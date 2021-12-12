Сибиряк оставил строительный бизнес в России и переехал в Турцию разводить кур. Жить там оказалось дешевле

Сейчас Артему 30 лет, он родился и вырос в Новокузнецке, в 20 переехал в Красноярск, а затем в Новосибирск. Здесь дела шли неплохо: мужчина жил недалеко от центра, в районе ЖК «Флотилия», занимался своим бизнесом — строил дома и бани из бруса. Переехать он решил из-за «пандемийной ситуации», незадолго до введения QR-кодов.

Про ипотеку под 3%

— Я переехал в Анталью в июле. Два месяца прожил на съемной квартире, потом купил квартиру на побережье, где-то 900 метров до моря, стоила она в пределах 2 100 000 рублей, спальня и гостиная, площадь 50 квадратных метров, — рассказывает Артем.



Артем брал жилье в ипотеку через риелтора. В Турции, говорит Артем, размер комиссии для риэлтеров прописан законом — это 2%.

— Не как у нас: сколько риелтор хочет, столько он и делает накрутку. Допустим, стоит квартира 1 800 000 рублей — «двушку» или «трешку» здесь реально за эти деньги найти, — риелтор берет от этой суммы 2% комиссии, и больше ничего, — говорит сибиряк.

По наблюдениям Артема, цены на недвижимость в Анталье в 3 раза ниже, чем в Новосибирске, а ипотеку можно оформить при наличии вида на жительство. Артем взял ипотеку под 3% годовых, в целом ставки от 3% до 8% — в зависимости от срока кредита.