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Недвижимость Застройка ЦУМа «Расцветай» решил застроить территорию ЦУМа по КРТ — новосибирская мэрия рассматривает предложение

«Расцветай» решил застроить территорию ЦУМа по КРТ — новосибирская мэрия рассматривает предложение

Застройщик предложил достроить долгострой у лицея

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31 комментарий
На месте ЦУМа хотят построить высотки, изменения в Генплан должны пройти публичные слушания

Группа «Расцветай» планирует застроить территорию ЦУМа по комплексному развитию территории (КРТ). Сейчас предложение застройщика рассматривает департамент строительства и архитектуры мэрии.

Компания «Эллада» (входит в ГК «Расцветай») с конца прошлого года владеет самим ЦУМом и участком под ним, собственник предложил мэрии развивать территорию комплексно и за свой счет спроектировать и реконструировать здание возле лицея №22 «Надежда Сибири» по улице Советской, 63.

— В процессе реконструкции объекта планируется создать 185 учебных мест, помещения для борцовского зала и зала для занятий танцами, — сообщили в пресс-центре мэрии.

ООО «Эллада», по данным сервиса «Контур.Фокус», образовано в 2022 году. Директором числится Глеб Половников, учредителем — Владислав Савельев, до 11 февраля 2022 года среди учредителей также была компания «Расцветай Инвест». Конечным владельцем компании является Владислав Савельев. На конец 2023 года чистая прибыль составила 633 тысячи рублей.

Договор о КРТ еще не заключили, департамент строительства и архитектуры мэрии рассматривает предложение. По словам Михаила Рязанцева, руководителя движения «Искалеченный Новосибирск», договор КРТ — форма взаимодействия и фиксирования обязательств между мэрией и застройщиком. Сегодня прокуратура и городская администрация планируют обязать заключать КРТ всех, кто строит квартиры и апартаменты.

— Это общий тренд. Мэрии удобно добиваться исполнения данных обязательств, а застраивать именно сам участок будут согласно Генеральному плану и Правилам застройки, если иное не предусмотрено в договоре КРТ. Генплан и ПЗЗ меняются по совершенно другой процедуре, — объяснил Михаил Рязанцев.

Сейчас «Расцветай» активно общается с жителями Вокзальной магистрали, которые живут на смежных участках от ЦУМа. На одной из встреч с жильцами представитель застройщика заявил, что компания решила построить два 30-этажных дома и четырехэтажный бизнес-центр, на все предусмотрели три уровня парковки на 750 машино-мест.

Застройщику придется вносить изменения в Генплан, чтобы повысить этажность и построить жилье, но одно из условий Минстроя — учесть интересы соседей. Взамен на молчание о перезонировании участка в жилье и высотки «Расцветай» предлагает местным сделать ремонт и благоустроить территорию. В одном из зданий как раз неожиданно начались работы в подъезде.

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Расцветай ЦУМ Застройка Высотка Многоэтажка Жилье Строительство КРТ
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Комментарии
31
Галинка
12 августа 2024, 09:02
Там рядом ЖД-вокзал. Жителям города нормально будет опаздывать на поезда из-за дорожного коллапса в этом месте, который точно появится, если туда приткнуть 1500 квартир? И часто людям с поезда нужно в аэропорт. Тоже будет проблема добраться.
Фродо Бэггинс
12 августа 2024, 08:24
там нет места для ктр
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