Сломают лестницы и надстройки: как «Расцветай» изменит здание типографии «Наука» на Станиславского

Застройщику придется демонтировать лестничные клетки и построить новые, чтобы обеспечить эвакуацию из здания, укрепить самонесущие стены к каркасу здания, реконструировать металлические конструкции, чтобы усилить стены в уровне 4 этажа здания. Компании необходимо установить дополнительную термическую защиту здания за счет дополнительного фасада с системой теплоизоляции.

— Ремонт плит покрытия зданий (в части восстановления полок плит), демонтаж существующих полов здания, позволяющих снизить нагрузки на плиты перекрытий и технической надстройки здания, вентиляционного оборудования, его фундаментов, — рассказали о предстоящей работе в мэрии.