Сломают лестницы и надстройки: как «Расцветай» изменит здание типографии «Наука» на Станиславского

Мэрия Новосибирска ответила, как группа «Расцветай» будет реконструировать здание бывшей типографии «Наука» на улице Станиславского. Полностью сносить здание не будут, но теперь внутри появится гостиница.
Как рассказали НГС в управлении архитектурно-строительной инспекции мэрии, застройщик «Диадема» (входит в группу «Расцветай») реконструирует нежилое здание в гостиницу с магазинами. Согласно проекту, изменить строение и его функциональное назначение можно после ремонтных работ.
По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО СЗ «Диадема» создали в июле 2022 года, гендиректором организации числится Глеб Половников, учредитель — Владислав Савельев. На конец 2022 года чистый убыток компании составил 64 тысячи рублей.
Застройщику придется демонтировать лестничные клетки и построить новые, чтобы обеспечить эвакуацию из здания, укрепить самонесущие стены к каркасу здания, реконструировать металлические конструкции, чтобы усилить стены в уровне 4 этажа здания. Компании необходимо установить дополнительную термическую защиту здания за счет дополнительного фасада с системой теплоизоляции.
— Ремонт плит покрытия зданий (в части восстановления полок плит), демонтаж существующих полов здания, позволяющих снизить нагрузки на плиты перекрытий и технической надстройки здания, вентиляционного оборудования, его фундаментов, — рассказали о предстоящей работе в мэрии.
Кроме того, застройщик отремонтирует кровлю, чтобы предотвратить протечки, требуется полная замена теплоизоляции кровли и рулонного ковра и установка водостоков.
Ранее в компании «Расцветай» рассказали НГС, что здание сносить не будут.
В июле прошлого года участок в 1 гектар и пять зданий продали на торгах за 249,21 миллиона рублей. Организатор торгов «Дом.РФ» указал, что ближайшая остановка общественного транспорта «Степная улица» расположена в 140 метрах. Менее двух километров — до станции метро «Площадь Маркса», три километра — до железнодорожного вокзала.
Здание ранее принадлежало ликвидированному в 2022 году ФГУП «Издательство «Наука»». Издательство реорганизовали из унитарного предприятия (ФГУП) в бюджетное учреждение (ФГБУ). Как писал НГС, у учреждения скопился долг в 900 миллионов, в июле 2022 года московское руководство издательства выпустило приказ о простое новосибирской типографии «в связи с причинами экономического характера» (оба документа имеются в распоряжении НГС), несмотря на то, что, по словам сотрудников, заказы на предприятие поступали регулярно. Тогда работники попали под сокращение, а директор объяснял это тем, что производство перенесли в Москву, а в Новосибирске будут собирать заказы, редактировать тексты и заниматься художественной работой.
Большая часть долга «Науки» скопилось перед Федеральной налоговой службой (ФНС) России. Здание на улице Станиславского в Новосибирске из-за этого передали «Дом.РФ» по договоренности с ФНС.
Недавно компания, аффилированная с застройщиком «Расцветай», выкупила здание ЦУМа и участок под ним в центре Новосибирска. На месте торгового центра может вырасти высотка. После мэрия опубликовала постановление о подготовке проекта застройки территории, где расположен ЦУМ.