freedom
СЕЙЧАС +20°С
Пробки 2/10
usd 82.64
eur 89.01
Тема дняТри блюда, которые нельзя есть горячими
Все новости
Все новости

В «Сириусе» завершилась программа ЕАЭС. К каким соглашениям пришли участники

Итоги трехдневного марафона мероприятий Евразийского экономического союза

9

Поделиться

9 июня в «Сириусе» завершились мероприятия, организованные по плану председательства России в органах Евразийского экономического союза. В течение трех дней спикеры разных уровней встречались на заседании Евразийского межправительственного совета, Евразийского конгресса, Молодежного форума СНГ и ЕАЭС и выставки «Евразия — наш дом». Также состоялось заседание Совета глав правительств СНГ.

Евразийский экономический союз — международная организация экономической интеграции, в состав которой входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия, статус государств-наблюдателей имеют Куба, Молдавия и Узбекистан. Мероприятия посетили 1500 тысячи участников из 12 стран, в числе которых премьер-министры, вице-премьеры и руководители профильных министерств Азербайджана, Армении, Белоруссии, Кыргызстана, Туркменистана, Узбекистана, Казахстана и Кубы.

Владимир Путин отметил, что перед правительствами стоят задачи по продвижению интеграции в экономической, социальной и гуманитарной сферах.

— В первую очередь речь идёт о дальнейшем расширении торговых связей и повышении вовлечённости наших экономик и хозяйствующих субъектов в евразийские производственные и транспортно-логистические цепочки, о реализации соответствующих инвестиционных и инфраструктурных проектов, — заявил Путин.

На заседании Евразийского межправительственного совета главы правительств СНГ и ЕАЭС обсудили развитие сотрудничества и интеграционного взаимодействия, вопросы цифровизации и функционирования внутреннего рынка ЕАЭС. Затрагивались аспекты исполнения плана первоочередных мероприятий цифровизации грузовых железнодорожных перевозок, реализации Соглашения о применении электронных навигационных пломб и создания Евразийского рейтингового агентства. По итогам заседания подписаны 14 документов, в том числе Соглашение о взаимном признании документов об ученых степенях в государствах-членах «пятерки».

Во время Евразийского конгресса был презентован доклад Евразийского банка развития «Трансграничные государственно-частные партнерства» и нового туристического проекта «Создание всероссийского пляжного семейного курорта «Новая Анапа».

Участниками международной выставки «Евразия — наш дом» стали 200 компаний. Были показаны проекты России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Туркменистана, Узбекистана, Ирана и Кубы. Экспозиция проходила в формате отраслевых кластеров, которые были разделены по основным тематическим направлениям. Среди них: промышленность, финансы, цифровизация и цифровое развитие, здравоохранение, туризм, спорт, наука и образование.

По итогам заседания Совета глав правительств государств — участников СНГ подписаны Соглашение о свободной торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций, а также Соглашение «О концепции развития промышленной кооперации государств — участников СНГ и Комплексе мер по развитию промышленной кооперации государств — участников СНГ на период до 2030 года».

СириусЕАЭССотрудничество
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter