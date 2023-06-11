В «Сириусе» завершилась программа ЕАЭС. К каким соглашениям пришли участники

9 июня в «Сириусе» завершились мероприятия, организованные по плану председательства России в органах Евразийского экономического союза. В течение трех дней спикеры разных уровней встречались на заседании Евразийского межправительственного совета, Евразийского конгресса, Молодежного форума СНГ и ЕАЭС и выставки «Евразия — наш дом». Также состоялось заседание Совета глав правительств СНГ.
Евразийский экономический союз — международная организация экономической интеграции, в состав которой входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия, статус государств-наблюдателей имеют Куба, Молдавия и Узбекистан. Мероприятия посетили 1500 тысячи участников из 12 стран, в числе которых премьер-министры, вице-премьеры и руководители профильных министерств Азербайджана, Армении, Белоруссии, Кыргызстана, Туркменистана, Узбекистана, Казахстана и Кубы.
Владимир Путин отметил, что перед правительствами стоят задачи по продвижению интеграции в экономической, социальной и гуманитарной сферах.
— В первую очередь речь идёт о дальнейшем расширении торговых связей и повышении вовлечённости наших экономик и хозяйствующих субъектов в евразийские производственные и транспортно-логистические цепочки, о реализации соответствующих инвестиционных и инфраструктурных проектов, — заявил Путин.
На заседании Евразийского межправительственного совета главы правительств СНГ и ЕАЭС обсудили развитие сотрудничества и интеграционного взаимодействия, вопросы цифровизации и функционирования внутреннего рынка ЕАЭС. Затрагивались аспекты исполнения плана первоочередных мероприятий цифровизации грузовых железнодорожных перевозок, реализации Соглашения о применении электронных навигационных пломб и создания Евразийского рейтингового агентства. По итогам заседания подписаны 14 документов, в том числе Соглашение о взаимном признании документов об ученых степенях в государствах-членах «пятерки».
Во время Евразийского конгресса был презентован доклад Евразийского банка развития «Трансграничные государственно-частные партнерства» и нового туристического проекта «Создание всероссийского пляжного семейного курорта «Новая Анапа».
Участниками международной выставки «Евразия — наш дом» стали 200 компаний. Были показаны проекты России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Туркменистана, Узбекистана, Ирана и Кубы. Экспозиция проходила в формате отраслевых кластеров, которые были разделены по основным тематическим направлениям. Среди них: промышленность, финансы, цифровизация и цифровое развитие, здравоохранение, туризм, спорт, наука и образование.
По итогам заседания Совета глав правительств государств — участников СНГ подписаны Соглашение о свободной торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций, а также Соглашение «О концепции развития промышленной кооперации государств — участников СНГ и Комплексе мер по развитию промышленной кооперации государств — участников СНГ на период до 2030 года».