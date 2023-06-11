В «Сириусе» завершилась программа ЕАЭС. К каким соглашениям пришли участники

Участниками международной выставки «Евразия — наш дом» стали 200 компаний. Были показаны проекты России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Туркменистана, Узбекистана, Ирана и Кубы. Экспозиция проходила в формате отраслевых кластеров, которые были разделены по основным тематическим направлениям. Среди них: промышленность, финансы, цифровизация и цифровое развитие, здравоохранение, туризм, спорт, наука и образование.