РФ по решению суда выплатит новосибирцу 18 тысяч рублей за незаконный арест после митинга

Первомайский районный суд Новосибирска вынес решение о выплате компенсации в 18 тысяч рублей новосибирскому активисту Кириллу Левченко. Его дважды отправляли в спецприемник за одно и то же.

О решении суда Кирилл Левченко сообщил на своей странице в Facebook.

— За организацию митинга 23 января меня судили дважды. После первых отсиженных 9 суток меня сразу из спецприемника отвезли на второй суд, чтобы посадить еще раз на 9 суток. И посадили. Через два месяца областной суд признал незаконность второго срока. Так как нельзя наказывать дважды за одно правонарушение. Даже если таковым считать мирный митинг и пост с призывом на него прийти. Но 9 суток обратно не провернешь. Уже отсижены, — написал активист у себя в соцсетях.