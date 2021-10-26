РФ по решению суда выплатит новосибирцу 18 тысяч рублей за незаконный арест после митинга

Суд признал незаконным арест новосибирца за организацию митинга
Первомайский районный суд Новосибирска вынес решение о выплате компенсации в 18 тысяч рублей новосибирскому активисту Кириллу Левченко. Его дважды отправляли в спецприемник за одно и то же.
О решении суда Кирилл Левченко сообщил на своей странице в Facebook.
— За организацию митинга 23 января меня судили дважды. После первых отсиженных 9 суток меня сразу из спецприемника отвезли на второй суд, чтобы посадить еще раз на 9 суток. И посадили. Через два месяца областной суд признал незаконность второго срока. Так как нельзя наказывать дважды за одно правонарушение. Даже если таковым считать мирный митинг и пост с призывом на него прийти. Но 9 суток обратно не провернешь. Уже отсижены, — написал активист у себя в соцсетях.
Там же он указал, что Следственный комитет и коллегия судей отклонили его жалобы на судью, вынесшую неправомерный приговор.
— После выступлений в суде представителей Минфина РФ, МВД РФ, ГУ МВД по Новосибирской области, которые утверждали, что компенсация за неправомерную отсидку мне не положена. После зачитывания письма начальника спецприемника Дитте Алексея Николаевича, из которого следует, что у меня были прекрасные 9 суток. И, между прочим, меня еще кормили на 269 рублей 76 копеек каждый день. После всего этого судья разобралась. И определила. В России за незаконное преследование и арест положена компенсация
Он напомнил, что в другом суде продолжается еще одно дело про митинг
Кирилл Левченко сообщил НГС, что планирует обжаловать размер компенсации и добиваться большего ее размера в областном суде и ЕСПЧ.
Пост он сопроводил фотографией места ожидания в спецприемнике ИВС для родственников и адвокатов.
— Тут же заполняются заявления на передачку в удобной позе. Помещение неотапливаемое. В январские -30 на улице тут очень и очень холодно. А время ожидания иногда растягивается до двух часов. Сидельцев много, а государство одно, — написал активист.
23 января в Новосибирске и по всей России прошли крупные несогласованные акции протеста против действующих федеральных властей и с требованием освободить политика Алексея Навального. Левченко задержали прямо на митинге на площади Ленина. Его арестовали на девять суток по ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение порядка проведения массового мероприятия). В день, когда он должен был выйти из спецприемника, его повезли в суд для рассмотрения нового протокола за ту же самую акцию и опять арестовали.
Кроме Кирилла Левченко тогда задержали депутата горсовета Сергея Бойко —
Кроме того, арестовали помощника Бойко Елену Носковец, независимого депутата горсовета Антона Картавина и его помощницу Наталью Позднякову, помощника депутата Хельги Пироговой Даниила Маркелова и экс-кандидата в депутаты горсовета Вячеслава Якименко. Представители прокуратуры и полицейские также приходили домой к местным активистам и журналистам и вручали им предостережения.