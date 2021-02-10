«С Бойко его не посадят»: участника коалиции «Новосибирск 2020» арестовали на 7 суток за организацию митинга

— С Вячеславом в суде был адвокат Дмитрий Шитов, с ним приехали родители. Он какое-то время не приходил домой, находился на конспиративной квартире. Почему-то подумал, что про него забыли. Но ничего не забывают. Хотя мы давали ему совет: чем быстрее, тем лучше. Потому что пока там сидит приличная публика в лице Левченко и Маркелова, есть возможность провести в приятной компании эти сутки. А так будет в камере с кем-то другим, с Бойко его не посадят, — добавила пресс-секретарь.



Кирилл Левченко — активист штаба Навального. После акции 23 января его задержали и оставили в ОВД до суда, а затем арестовали на 8 суток . Даниила Маркелова, сторонника Алексея Навального, после акции 23 января задержали на 10 суток . Мужчину признали виновным в организации митинга после того, как он опубликовал сториc в Instagram.