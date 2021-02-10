«С Бойко его не посадят»: участника коалиции «Новосибирск 2020» арестовали на 7 суток за организацию митинга

В Новосибирске арестовали экс-кандидата в депутаты горсовета Вячеслава Якименко
Сегодня, 10 февраля, Центральный районный суд Новосибирска вынес решение об аресте
Активиста задержали накануне — его обвинили в организации публичного мероприятия по
— Его арестовали за репост поста «ВКонтакте», а классифицировали дело как организация массового мероприятия без подачи уведомления, — утверждает Елена Носковец, пресс-секретарь штаба Навального в Новосибирске.
— С Вячеславом в суде был адвокат Дмитрий Шитов, с ним приехали родители. Он какое-то время не приходил домой, находился на конспиративной квартире. Почему-то подумал, что про него забыли. Но ничего не забывают. Хотя мы давали ему совет: чем быстрее, тем лучше. Потому что пока там сидит приличная публика в лице Левченко и Маркелова, есть возможность провести в приятной компании эти сутки. А так будет в камере с кем-то другим, с Бойко его не посадят, — добавила пресс-секретарь.
Кирилл Левченко — активист штаба Навального. После акции
Елена добавила, что все административные аресты будут обжалованы.
СЮЖЕТ
23 января депутата горсовета Новосибирска Сергея Бойко арестовали
Также 3 февраля жителя Новосибирской области арестовали на трое суток за ролик в TikTok. Постановление вступило в силу, об этом сообщает сайт Чулымского районного суда.