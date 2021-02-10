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«С Бойко его не посадят»: участника коалиции «Новосибирск 2020» арестовали на 7 суток за организацию митинга

Решение вынес Центральный районный суд

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Вячеслав Якименко вышел из здания суда в бодром состоянии

Вячеслав Якименко вышел из здания суда в бодром состоянии

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В Новосибирске арестовали экс-кандидата в депутаты горсовета Вячеслава Якименко

Сегодня, 10 февраля, Центральный районный суд Новосибирска вынес решение об аресте на 7 суток экс-кандидата в депутаты горсовета Вячеслава Якименко.

Активиста задержали накануне — его обвинили в организации публичного мероприятия по части 2 статьи 20.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия»). К материалам дела Якименко прикреплен скриншот со страницы Вячеслава, на котором видно, что он репостнул запись с информацией о месте и начале несанкционированного митинга 23 января.

— Его арестовали за репост поста «ВКонтакте», а классифицировали дело как организация массового мероприятия без подачи уведомления, — утверждает Елена Носковец, пресс-секретарь штаба Навального в Новосибирске.

Репост записи с призывом выходить на митинг набрал <nobr class="_">26 просмотров</nobr>

Репост записи с призывом выходить на митинг набрал 26 просмотров

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— С Вячеславом в суде был адвокат Дмитрий Шитов, с ним приехали родители. Он какое-то время не приходил домой, находился на конспиративной квартире. Почему-то подумал, что про него забыли. Но ничего не забывают. Хотя мы давали ему совет: чем быстрее, тем лучше. Потому что пока там сидит приличная публика в лице Левченко и Маркелова, есть возможность провести в приятной компании эти сутки. А так будет в камере с кем-то другим, с Бойко его не посадят, — добавила пресс-секретарь.

Кирилл Левченко — активист штаба Навального. После акции 23 января его задержали и оставили в ОВД до суда, а затем арестовали на 8 суток. Даниила Маркелова, сторонника Алексея Навального, после акции 23 января задержали на 10 суток. Мужчину признали виновным в организации митинга после того, как он опубликовал сториc в Instagram.

Елена добавила, что все административные аресты будут обжалованы.

СЮЖЕТ

Акции протеста

23 января депутата горсовета Новосибирска Сергея Бойко арестовали на 28 суток его задержали еще накануне по пути в мэрию, куда он направлялся на комиссию по депутатской этике.

Также 3 февраля жителя Новосибирской области арестовали на трое суток за ролик в TikTok. Постановление вступило в силу, об этом сообщает сайт Чулымского районного суда.

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протестные акцииштаб Навального
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