Полиция задержала участника коалиции «Новосибирск 2020» — силовики считают его организатором митинга 23 января

В Новосибирске задержали члена коалиции «Новосибирск 2020»
Вечером 9 февраля в Новосибирске задержали экс-кандидата в депутаты горсовета Вячеслава Якименко. Его обвиняют в организации публичного мероприятия по
— Его увезли в первый отдел полиции «Центральный» на Мичурина, составляют протокол. Ему вменяют организацию митинга 23 января. По этой статье сидели все мы, сейчас сидит Бойко. Велика вероятность, что Якименко повезут в спецприемник, а завтра состоится суд. По этой статье грозит 10 суток, штраф или обязательные работы. Но практика показывает, что суд выбирает первое.
На момент публикации телефон Вячеслава Якименко был недоступен.
СЮЖЕТ
Депутата горсовета Сергея Бойко задержали 22 января по пути в мэрию. Позже задержали его коллегу Антона Картавина.
Вячеслав Якименко баллотировался в депутаты горсовета 13 сентября. Позже он пытался через суд отменить результаты выборов на одном из участков. Но суд посчитал выборы законными.