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Полиция задержала участника коалиции «Новосибирск 2020» — силовики считают его организатором митинга 23 января

Ему грозит 10 суток ареста

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Вячеслав Якименко находится в отделе полиции «Центральный» на Мичурина

Вячеслав Якименко находится в отделе полиции «Центральный» на Мичурина

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В Новосибирске задержали члена коалиции «Новосибирск 2020»

Вечером 9 февраля в Новосибирске задержали экс-кандидата в депутаты горсовета Вячеслава Якименко. Его обвиняют в организации публичного мероприятия по части 2 статьи 20.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия»). Об этом сообщила пресс-секретарь штаба Навального в Новосибирске Елена Носковец.

— Его увезли в первый отдел полиции «Центральный» на Мичурина, составляют протокол. Ему вменяют организацию митинга 23 января. По этой статье сидели все мы, сейчас сидит Бойко. Велика вероятность, что Якименко повезут в спецприемник, а завтра состоится суд. По этой статье грозит 10 суток, штраф или обязательные работы. Но практика показывает, что суд выбирает первое.

На момент публикации телефон Вячеслава Якименко был недоступен.

СЮЖЕТ

Акции протеста

Депутата горсовета Сергея Бойко задержали 22 января по пути в мэрию. Позже задержали его коллегу Антона Картавина.

Вячеслав Якименко баллотировался в депутаты горсовета 13 сентября. Позже он пытался через суд отменить результаты выборов на одном из участков. Но суд посчитал выборы законными.

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протестные акцииштаб Навального
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