Полиция задержала участника коалиции «Новосибирск 2020» — силовики считают его организатором митинга 23 января

Вечером 9 февраля в Новосибирске задержали экс-кандидата в депутаты горсовета Вячеслава Якименко. Его обвиняют в организации публичного мероприятия по части 2 статьи 20.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия»). Об этом сообщила пресс-секретарь штаба Навального в Новосибирске Елена Носковец.



— Его увезли в первый отдел полиции «Центральный» на Мичурина, составляют протокол. Ему вменяют организацию митинга 23 января. По этой статье сидели все мы, сейчас сидит Бойко. Велика вероятность, что Якименко повезут в спецприемник, а завтра состоится суд. По этой статье грозит 10 суток, штраф или обязательные работы. Но практика показывает, что суд выбирает первое.