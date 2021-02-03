Новосибирец получил трое суток ареста за ролик в TikTok

Жителя Новосибирской области арестовали на трое суток за ролик в TikTok. Постановление вступило в силу, об этом сообщает сайт Чулымского районного суда.

Как указано на сайте суда, молодой человек выкладывал в соцсеть короткие видео, в которых «употреблял ненормативную лексику и пропагандировал среди несовершеннолетних воровские понятия российской криминальной среды».

— Тем самым совершил действия, направленные на возбуждение вражды по отношению к группе лиц, объединенных по признаку принадлежности к правоохранительным органам как представителям института власти, отрицающие при этом общепринятые моральные принципы и главенствующую роль права, допустил высказывания, выражающие негативную оценку представителей этой группы, а также действия, содержащие угрозы насильственного вмешательства в работу ОМВД России по Чулымскому району, — сообщили в суде.