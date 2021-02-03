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Новосибирец получил трое суток ареста за ролик в TikTok

Молодой человек оскорблял полицейских и пропагандировал «воровские понятия криминальной среды»

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Постановление вынесли 22 января

Постановление вынесли 22 января

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Жителя Новосибирской области арестовали на трое суток за ролик в TikTok. Постановление вступило в силу, об этом сообщает сайт Чулымского районного суда.

Как указано на сайте суда, молодой человек выкладывал в соцсеть короткие видео, в которых «употреблял ненормативную лексику и пропагандировал среди несовершеннолетних воровские понятия российской криминальной среды».

— Тем самым совершил действия, направленные на возбуждение вражды по отношению к группе лиц, объединенных по признаку принадлежности к правоохранительным органам как представителям института власти, отрицающие при этом общепринятые моральные принципы и главенствующую роль права, допустил высказывания, выражающие негативную оценку представителей этой группы, а также действия, содержащие угрозы насильственного вмешательства в работу ОМВД России по Чулымскому району, — сообщили в суде.

Действия парня квалифицировали по ст. 20.3.1 КоАП РФ.

Ст. 20.3.1 КоАП РФ — совершение действий, направленных на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признакам принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенных публично, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния.

23 января в Новосибирске на 10 суток арестовали Даниила Маркелова, сторонника Алексея Навального. Его признали виновным в организации митинга после того, как он опубликовал сториз в Instagram.

До этого на комиссию по депутатской этике вызывали независимого депутата горсовета Новосибирска Хельгу Пирогову — причиной стала также публикация ролика в TikTok.

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