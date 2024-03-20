В центре Курска упали обломки ракеты, в Белгороде идет эвакуация. Главное об атаках на города России

Ночью обломки ракеты С-200 упали в центре Курска и других районах города.

— Пострадавших нет. Повреждено нескольких крыш. В светлое время суток будет проведено обследование. В случае, если будет объявлена ракетная опасность и до 08:00 не снята, то школы и детсады Курска работать не будут, — объяснил губернатор Курской области Роман Старовойт.

В городе были сбои с электричеством, но вскоре ремонтные бригады всё восстановили.

