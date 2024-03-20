В центре Курска упали обломки ракеты, в Белгороде идет эвакуация. Главное об атаках на города России

Новые меры безопасности в Белгороде
Белгородский губернатор Вячеслав Гладков записал видеообращение. Он объявил о ряде новых мер, которые разработали для безопасности жителей.
Среди них следующие:
- власти продолжат убеждать людей эвакуироваться, так как в обстреливаемых районах всё еще остается много жителей;
- с 20 марта въезд в шести муниципальных образований области ограничат;
- с 21 марта жителям ряда населенных пунктов начнут бесплатно выдавать продуктовые наборы. Причина — проблемы с работой магазинов на фоне обстрелов;
- жителей более 10 населенных пунктов Белгородской области освободят от оплаты услуг ЖКХ за март.
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Обломки ракеты упали в центре Курска
Ночью обломки ракеты С-200 упали в центре Курска и других районах города.
— Пострадавших нет. Повреждено нескольких крыш. В светлое время суток будет проведено обследование. В случае, если будет объявлена ракетная опасность и до 08:00 не снята, то школы и детсады Курска работать не будут, — объяснил губернатор Курской области Роман Старовойт.
В городе были сбои с электричеством, но вскоре ремонтные бригады всё восстановили.
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Ночью в Воронеже снова объявили опасность атаки БПЛА. Прочитайте, как горожане успокаивают себя, когда не могут уснуть от грохота.
Распространенный рецепт - сидеть за чаем с печеньками. В Масленицу — с блинами.
— Отстрелялась в последний день Масленицы, — хвастается девушка из Воронежа.
— Смех смехом, а я в первые дни старалась не ложиться, пока [тревогу] не отменят. А то при ракетной-то надо бегом-бегом всё делать. С маленьким ребенком надо быть готовым ко всему. Вот так и ждала, дремала с приоткрытым глазом, — делится девушка Татьяна.
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Могут ли ракеты долететь до Воронежа?
От Воронежа до Украины около 230 километров. По словам эксперта и кандидата военных наук Виктора Литвиненко, это расстояние не могут преодолеть ракеты «Точка У», «Ольха», «Вампир» и даже HIMARS, которые есть у ВСУ.
Но у украинской армии есть американский ракетный комплекс ATACMS класса «земля-земля».
— У них дальность до 200–250 километров. Эти ракеты могут достать, допустим, с приграничных районов Украины до границ Воронежской области, — рассказывает Виктор Литвиненко. — Могут быть запущены ракеты диверсионного характера, с приграничных областей уже нашей территории, российской. Украинские диверсионные группы работают весьма активно. Пытаются прорывы сделать в Белгородской области.
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19 марта беспилотник долетел до Воронежа. Сначала горожане прятались от атаки БПЛА, а потом выносили стекла из квартир.
— Хорошо, что пока ни снег не идет, ни дождь. Иначе весь балкон бы испортился, — поделилась девушка Алина с корреспондентом Voronezh1.ru.
— Так бахнуло страшно, что я с кровати подскочила. [В укрытие] не пошла, калачиком свернулась, легла. Долго не могла уснуть. Прям страшно: наш дом один здоровенный торчит среди малышей, — говорит другая жительница, Александра.
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Система ПВО сбила 11 воздушных целей в Белгороде и Белгородском районе, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Также срендства ПВО работали над Курской областью.
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