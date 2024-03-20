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В центре Курска упали обломки ракеты, в Белгороде идет эвакуация. Главное об атаках на города России

В режиме онлайн рассказываем, что происходит в приграничных регионах

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Приграничные города России — под постоянными обстрелами и атаками дронов. В Белгородской области продолжают эвакуацию, в Курске упали обломки ракеты, в Воронеже объявлена тревога.

В режиме онлайн собираем главное о ситуации.

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Новые меры безопасности в Белгороде

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков записал видеообращение. Он объявил о ряде новых мер, которые разработали для безопасности жителей.

Среди них следующие:

  • власти продолжат убеждать людей эвакуироваться, так как в обстреливаемых районах всё еще остается много жителей;
  • с 20 марта въезд в шести муниципальных образований области ограничат;
  • с 21 марта жителям ряда населенных пунктов начнут бесплатно выдавать продуктовые наборы. Причина — проблемы с работой магазинов на фоне обстрелов;
  • жителей более 10 населенных пунктов Белгородской области освободят от оплаты услуг ЖКХ за март.
Еще чуть-чуть и видео загрузится
Полное обращение Гладкова

Видео: Настоящий Гладков / T.me

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Обломки ракеты упали в центре Курска

Ночью обломки ракеты С-200 упали в центре Курска и других районах города.

— Пострадавших нет. Повреждено нескольких крыш. В светлое время суток будет проведено обследование. В случае, если будет объявлена ракетная опасность и до 08:00 не снята, то школы и детсады Курска работать не будут, — объяснил губернатор Курской области Роман Старовойт.

В городе были сбои с электричеством, но вскоре ремонтные бригады всё восстановили.

Курские чиновники провели экстренное совещание

Курские чиновники провели экстренное совещание

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Ночью в Воронеже снова объявили опасность атаки БПЛА. Прочитайте, как горожане успокаивают себя, когда не могут уснуть от грохота.

Распространенный рецепт - сидеть за чаем с печеньками. В Масленицу — с блинами.

— Отстрелялась в последний день Масленицы, — хвастается девушка из Воронежа.

— Смех смехом, а я в первые дни старалась не ложиться, пока [тревогу] не отменят. А то при ракетной-то надо бегом-бегом всё делать. С маленьким ребенком надо быть готовым ко всему. Вот так и ждала, дремала с приоткрытым глазом, — делится девушка Татьяна.

Воронежцы прячутся в ванных и пьют много чая

Воронежцы прячутся в ванных и пьют много чая

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Могут ли ракеты долететь до Воронежа?

От Воронежа до Украины около 230 километров. По словам эксперта и кандидата военных наук Виктора Литвиненко, это расстояние не могут преодолеть ракеты «Точка У», «Ольха», «Вампир» и даже HIMARS, которые есть у ВСУ.

Но у украинской армии есть американский ракетный комплекс ATACMS класса «земля-земля».

— У них дальность до 200–250 километров. Эти ракеты могут достать, допустим, с приграничных районов Украины до границ Воронежской области, — рассказывает Виктор Литвиненко. — Могут быть запущены ракеты диверсионного характера, с приграничных областей уже нашей территории, российской. Украинские диверсионные группы работают весьма активно. Пытаются прорывы сделать в Белгородской области.

Большинство воронежских укрытий находится в подвалах жилых домов

Большинство воронежских укрытий находится в подвалах жилых домов

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19 марта беспилотник долетел до Воронежа. Сначала горожане прятались от атаки БПЛА, а потом выносили стекла из квартир.

— Хорошо, что пока ни снег не идет, ни дождь. Иначе весь балкон бы испортился, — поделилась девушка Алина с корреспондентом Voronezh1.ru.

— Так бахнуло страшно, что я с кровати подскочила. [В укрытие] не пошла, калачиком свернулась, легла. Долго не могла уснуть. Прям страшно: наш дом один здоровенный торчит среди малышей, — говорит другая жительница, Александра.

Пластиковые окна уцелели, а вот деревянные повыбивало.

Пластиковые окна уцелели, а вот деревянные повыбивало.

Больше историй горожан — <a href="https://t.me/voronezh1_news/722" target="_blank" class="io-leave-page _">в телеграм-канале наших коллег из Воронежа</a>

Больше историй горожан — в телеграм-канале наших коллег из Воронежа

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Система ПВО сбила 11 воздушных целей в Белгороде и Белгородском районе, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Также срендства ПВО работали над Курской областью.

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АтакиБПЛАБелгородКурскВоронежОбстрел
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