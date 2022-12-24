Число погибших в кемеровском приюте для наркоманов увеличилось: собираем всю информацию в режиме онлайн

Известно, что заведение на Таврической улице было нелегальным. Причины пожара устанавливаются.
Поделиться
По информации ТАСС, число погибших выросло до девяти. Baza добавляет, что еще двадцать человек удалось эвакуировать. Здание выгорело почти полностью.
Поделиться
Telegram-канал «112» сообщает, что площадь возгорания составила 180 квадратных метров. Личности погибших устанавливаются.
Полиция уже ищет сотрудников и владельцев дома престарелых.
Поделиться
В российских хосписах и домах престарелых постояльцы ежегодно гибнут от огня. Основной проблемой эксперты называют недостаток контроля за такими учреждениями.
— Это всё из-за безответственного отношения со стороны организаторов, порою наплевательского отношения или коррупционного сговора между проверяющими инстанциями и администрацией соответствующих социальных учреждений и из-за отсутствия нормы в законе о том, чтобы любые социальные учреждения находились в официальном реестре. И в том случае, если услуги оказывались бы ненадлежащим образом, из этого реестра бы эта организация удалялась и ее деятельность была бы невозможна, тогда было бы больше контроля, больше порядка, — так проблему комментировал председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Поделиться
Одно из наиболее громких происшествий такого рода — пожар в частном доме престарелых в Башкирии. В нём не было систем пожаротушения как таковых. Погибли тогда 11 человек.
Поделиться
Число погибших выросло до 11
Экстренные службы сообщили, что число погибших выросло до 11 человек. Второй этаж здания выгорел полностью.
Поделиться
МЧС поделилось кадрами с места происшествия.
Поделиться
Причина пожара
Причиной пожара стала неправильная эксплуатация печи. Об этом сообщили правоохранительные органы.
Как рассказывает Baza, хозяин дома милосердия — Андрей Смирнов.
— Он решил открыть его 3 года назад. Раньше он сам не имел дома и поэтому решил помогать другим. При этом сам приют никак не был официально оформлен, — пишет Telegram-канал.
Поделиться
Судьба семерых человек остается неизвестной. Пожарные продолжают разбирать завалы.
Поделиться
13 погибших
Известно уже о 13 погибших. В МЧС отмечают, что работы на месте происшествия продолжаются.
Поделиться
Сигнал о возгорании поступил в МЧС в 22:21 по Москве. На момент прибытия пожарных огнем была охвачена кровля.
— Сообщение о возгорании поздно поступило в МЧС, что дало возможность развиться пожару. Ему был присвоен повышенный ранг сложности, — пишет ТАСС.
Прокуратура Кемеровской области организовала проверку по факту пожара.
Поделиться
К работам по разбору завалов привлекли более 80 сотрудников МЧС и 28 единиц техники. Два человека госпитализированы.
Глава Кузбасса заявил, что в регионе за неделю проверят все такие учреждения — в первую очередь, частные.
Поделиться
Baza опубликовала разговор с волонтером, который находился в доме престарелых в момент пожара.
— Мы спали. Загорелся дом. Не поняли, откуда очаг возгорания пошел. Кто-то закричал, что пожар. Кто успел, тот выбежал из дома. Остальные люди задохнулись и сгорели, — рассказал Сергей.
По его информации, в доме этой ночью находились 27 человек.
Поделиться
Центр медицины катастроф: помощь оказана 6 пострадавшим, в том числе четверым с отравлениями продуктами горения легкой степени, их отправили на амбулаторное лечение и передали социальной службе. Еще два человека госпитализированы в ожоговый центр. Количество погибших на данный момент составляет 13 человек. Бригада Центра продолжает дежурить на месте пожара.
Поделиться
Возбуждено уголовное дело
Следственный комитет сообщил, что по факту пожара возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям:
- ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам);
- ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность);
- ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
Поделиться
В МЧС рассказали, что число погибших выросло до 20 человек. Идет разбор завалов.
Поделиться
Телеграм-канал «112» сообщает, что в доме на Таврической улице находился приют для бездомных и магазин кормов для животных.
— Владелец — пастор евангельской церкви Андрей Смирнов. Дом милосердия существовал три года — всем нуждающимся предоставлялась кровать и трехразовое питание. Сегодня ночью должны были подключать второй котел отопления. Не исключено, что это и стало причиной пожара, — пишет канал.
Поделиться
Из-за деревянных перекрытий и утеплителя из пенопласта пламя распространялось крайне быстро. Второй этаж, на котором и жили постояльцы, сгорел полностью.
Собрали в один материал всё, что известно о трагедии к этому часу.
Поделиться
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев выразил соболезнования родным и близким погибших. Также он поручил провести проверки во всех учреждениях для пребывания пожилых, в первую очередь в частных.
Поделиться
Кадры с места трагедии опубликовали Следственный комитет и областная прокуратура. На месте находится прокурор области Александр Блошкин.
Поделиться
Это не первый пожар в доме для пожилых. В начале января 2022 года в пансионате «Золотой век» в селе Березово (Кемеровский округ) произошло возгорание, во время которого погибли четыре человека. В конце ноября дело было передано в суд. На скамье подсудимых —
Поделиться
Коротко, что известно к этому моменту
Пожар на улице Таврической начался ночью. Сигнал в МЧС поступил в 02:21 по местному времени. Локализовать возгорание удалось только в 03:39. Общая площадь пожара составила 180 квадратов.
Погибли не менее 20 человек, пострадали 6, из которых двое в тяжелом состоянии.
Причиной пожара, по предварительным данным, стало неправильное обращение с печью. Прокуратура начала проверку, а Следственный комитет возбудил дело сразу по нескольким статьям, в том числе по халатности.
Поделиться
Владелец сгоревшего пансионата Андрей Смирнов был пастором в Евангельской христианской церкви Гурьевска. На их странице в соцсетях указано, что цель деятельности — утверждение христианских ценностей в обществе и освобождение от алкогольной и наркотической зависимости.
Судя по соцсетям, ему 31 год. В видеопосте за
— Нас попросили съехать. Мы переезжали четыре раза и до сих пор переезжаем постоянно. Нас гоняет полиция. Думали, я сектант, — говорит Смирнов в опубликованном на своей странице видео.
Также, судя по соцсетям, ранее мужчина был наркозависимым.
Поделиться
Согласно данным 2ГИС, в доме на Таврической располагался магазин кормов для сельхозживотных. Однако в контактах магазина указаны мессенджеры Андрея Смирнова.
РЕН ТВ сообщает, что больше года назад бывшая сотрудница обвинила Смирнова в жестоком обращении с бездомными, а также сообщила, что он отнимал у жильцов пенсии и документы. Сами жильцы были вынуждены жить в антисанитарных условиях.
Поделиться
Как сообщает ТАСС, МЧС России пыталось добиться проведения внеплановых проверок в сгоревшем частном доме престарелых, который выявили в конце декабря 2021 года. Прокуратура включила учреждение в план проверок на 2023 год.
— МЧС России добивалось проведения внепланового контрольно-надзорного мероприятия, так как у Госпожнадзора были основания предполагать, что в приюте могут быть нарушения требований пожарной безопасности, создающие угрозу жизни и здоровью людей. В декабре этого года органами прокуратуры был согласован инспекционный визит, — сообщили ТАСС в МЧС России.
От проверки такой визит отличается длительностью — всего один день. Инспектор прибыл на место
Поделиться
Как сообщают наши корреспонденты с места, улица Таврическая перекрыта почти полностью — на территории около 40 домов. На личном транспорте проехать нельзя, пропускают только общественный.
Поделиться
Наши корреспонденты передают с места, что машина спецбюро забирает тела. Также там находятся полицейские, сотрудники Следственного комитета. Продолжает работать одно отделение пожарных, они занимаются проливкой и разбором завалов.
Участок оцеплен.
Поделиться
Первые фото с места
Поделиться
Оперативный штаб уже уехал с места происшествия, передает наш корреспондент.
Поделиться
По словам корреспондента NGS42.RU, видно, что дом состоял из двух частей. Та часть, что ближе к дороге, была обшита металлопрофилем. Она не полностью выгорела, хотя внутренние перегородки сгорели.
Второй этаж был деревянный, выгорел полностью.
Поделиться
Соболезнования также выразил в своих соцсетях глава Новокузнецка Сергей Кузнецов.
Поделиться
Сотрудники спецбюро вынесли еще не все тела, они ждут, когда это можно будет сделать. По словам соседей, пару часов назад вынесли тела нескольких погибших.
Поделиться
Источник NGS42.RU сообщил, что нескольких погибших обнаружили возле выхода, примерно в двух-трех метрах. Все тела сильно обгорели.
Поделиться
Видео и фото с места пожара
Публикуем кадры с места трагедии.
Поделиться
Пресс-секретарь Кузбасского центра медицины катастроф сказал NGS42.RU, что новой информации о пострадавших нет.
Поделиться
Еще одно тело погрузили в машину спецбюро. Наш корреспондент сообщает, что погибшего, вероятнее всего, обнаружили в пристройке.
Машина спецбюро с двумя телами уезжает с места пожара.
Поделиться
Соседи, с которыми удалось пообщаться корреспондентам NGS42.RU, говорят, что по факту в сгоревшем доме жили не престарелые, а бездомные разных возрастов. Никто не знает, как юридически был оформлен приют.
Также один из местных жителей рассказал нам, что владельцы приюта хотели приобрести новый котел. Сосед приходил примерно полторы недели назад, чтобы помочь посчитать, сколько материалов нужно купить. Старый котел находился в плохом состоянии, он стоял сзади дома, в пристройке.
Поделиться
Другой сосед рассказал NGS42.RU, что владельцы сгоревшего дома никого не пускали внутрь. Дом, по словам мужчины, принадлежит женщине. Ранее там располагался магазин, но бизнес не задался, поэтому дом сдали Смирнову.
— Магазин не пошел, корма тоже. Года три назад был скандал, по соцсетям расходилось, что их [постояльцев] как свиней держат. Как-то же они [те, кто это сообщили] попали. Может быть, поэтому никого не пускали, — сказал местный житель.
Поделиться
С владельцем приюта работают следователи
По данным источника NGS42.RU, сейчас с Андреем Смирновым работают следователи. Ожидается, что в скором времени ему могут предъявить обвинения и избрать меру пресечения.
Поделиться
Внутри здания продолжают работать криминалисты и пожинспекторы. Оцепление на улице еще сохраняется.
Поделиться
ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщает, что следователи работают с собственницей здания, где находился приют.
Поделиться
Согласно данным «Контур.Фокуса», владелец сгоревшего в Кемерове дома престарелых в октябре 2019 года зарегистрировал собственное ИП. Смирнов Андрей официально занимался деятельностью по комплексному обслуживанию помещений, а также розничной продажей бытовой техники, одежды, нательного белья, головных уборов, украшений и обуви.
Поделиться
Мы попытались получить комментарий в Евангельской христианской церкви Гурьевска, где Смирнов был пастором. Как только корреспондент NGS42.RU представился и задал вопрос, собеседница бросила трубку.
Поделиться
Проверки пансионатов южной столицы
Четыре частных пансионата проверят в Новокузнецке на соблюдение правил пожарной безопасности. Также соблюдение норм проинспектируют в банных комплексах, хостелах и турбазах города, сообщает глава Сергей Кузнецов.
Поделиться
Дом до и после пожара
Поделиться
Социальные организации проверят не только в Новокузнецке, но и по всему Кузбассу. Тех, кто не пустит к себе на территорию, как это было со сгоревшим сегодня ночью домом, правоохранители возьмут под особый контроль.
Поделиться
Двое пострадавших в критическом состоянии
Глава кузбасского Минздрава рассказал о состоянии пострадавших на пожаре. По данным Дмитрия Беглова, у одного из пострадавших ожоги 11% тела, в том числе лица, шеи, рук и ног, у другой пациентки — ожоги 51% тела, оценивающиеся как травмы
Поделиться
Власти рассказали о работе «Доброго дела»
Организация «Доброе дело» не состояла в реестре социальных организаций. Основной вид деятельности — общественная организация, в том числе с возможностью оказания услуг по уходу. Ряд проверяющих ведомств в январе составил список 130 подобных «Доброму делу» организаций. В октябре 2021 года в соцсетях сообщалось, что на Таврической находится секта, СКР и прокуратуру просили провести проверку организации. Чем закончилась проверка, не уточняется.
Поделиться
Еще двое погибших
Число погибших при пожаре в доме увеличилось, теперь жертвами огня числятся 22 человека. СКР уточняет, что это не те граждане, что пострадали при возгорании и были госпитализированы.
Поделиться
А это кадры первых минут пожара.
Как рассказала NGS42.RU одна из очевидцев пожара, возгорание началось с пристройки, где находился котел. При этом, по словам нашей собеседницы, из котельной часто шел дым, поэтому женщина считает, что оборудование было неисправным. Также кемеровчанка сообщила, что постояльцы жили как на втором, так и на первом этаже.
Поделиться
В Кемерово вылетела оперативная группа центрального аппарата МЧС России. Ее возглавили замминистра Илья Денисов и Анатолий Супруновский, сообщила пресс-служба ведомства.
Поделиться
По данным СК РФ, увеличилось только число погибших, количество пострадавших не изменилось — шесть человек. Двое по-прежнему находятся в тяжелом состоянии с ожогами.
Глава следкома РФ взял расследование уголовного дела на контроль.
Поделиться
Владельцу предъявили обвинение
Следственный комитет предъявил обвинение организатору сгоревшего приюта.
Поделиться
Многие кузбасские журналисты, в том числе редакция NGS42.RU, уже неоднократно задавали пресс-службе администрации правительства региона вопрос о том, какая помощь будет оказана пострадавшим. Однако ответ никто до сих пор не дал.
Поделиться
Следственный комитет России опубликовал кадры допроса владельца приюта. На кадрах мужчина заявляет, что выехал на место сразу после звонка следователя в 4 часа.
Однако как нам рассказали соседи, они звонили мужчине сразу после начала пожара, но он скидывал звонок. Без ответа осталось и сообщение, которое ему написали.
Поделиться
Власти сообщили, что регионального траура по 22 погибшим в пожаре не будет.
Поделиться
В Кемерове приземлился Superjet с оперативной группой центрального аппарата МЧС.
Поделиться
Чем известна организация «Доброе дело», от имени которой существовал приют? И почему соседи плохо отзываются как о владельце этого учреждения, так и о погибших постояльцах? Корреспондент NGS42.RU Александр Левчук побывал на месте трагедии. Что он там увидел, можете прочитать в нашем репортаже.
Поделиться
Тем временем в Кемерове начались внеплановые проверки пожарной безопасности в домах частного сектора. Как сообщили в пресс-службе мэрии, рейды проводят сотрудники управления соцзащиты, правоохранители и представители ГО и ЧС.
— Особое внимание уделяется домам, где проживают семьи кемеровчан, участвующих в СВО, а также малообеспеченные и многодетные семьи. Также комплексные проверки сейчас проходят во всех работающих приютах для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, и местах, где таким гражданам предлагают ночлег, — говорится в официальном сообщении администрации города Кемерово.
Кемеровчанам рекомендуют проверить исправность всех электроприборов в домах и квартирах и следить за исправностью проводки.
Поделиться
В приюте находили нарушения пожбезопасности
Во время внеплановой проверки прокуратуры Заводского района Кемерова, которая проходила в феврале 2022 года по обращению МЧС, были найдены грубые нарушения пожарной безопасности, пишет ТАСС со ссылкой на источник. Проверку провели после обнаружения приюта.
Например, в доме отсутствовала автоматическая система пожаротушения, не было пожарной сигнализации, эвакуационных выходов со второго этажа и освещения. Полы были сделаны из пожароопасных материалов. Однако не уточняется, какие меры были приняты после проверки.
Поделиться
Заместители главы МЧС России сообщили, что одной из причин масштабного пожара стало позднее сообщение о возгорании.
- Одна из них нарушение правил эксплуатации электрооборудования. Первоначальную версию о нарушении правил пожарной безопасности при эксплуатации печи мы тоже рассматриваем, но она маловероятна. Окончательные выводы можно будет сделать после завершения работ надзорных органов и коллег из Следственного комитета, - цитирует пресс-служба ведомства замглавы МЧС Анатолия Супруновского.
Поделиться
На этом мы завершаем наш онлайн, но будем продолжать следить за ситуацией. Всю актуальную информацию о произошедшем мы собираем в специальном разделе.
Поделиться