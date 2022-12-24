Число погибших в кемеровском приюте для наркоманов увеличилось: собираем всю информацию в режиме онлайн

Baza опубликовала разговор с волонтером, который находился в доме престарелых в момент пожара.



— Мы спали. Загорелся дом. Не поняли, откуда очаг возгорания пошел. Кто-то закричал, что пожар. Кто успел, тот выбежал из дома. Остальные люди задохнулись и сгорели, — рассказал Сергей.

По его информации, в доме этой ночью находились 27 человек.