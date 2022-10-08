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Онлайн-трансляция

На Крымском мосту загорелись цистерны с топливом: движение перекрыто

Всё, что известно к этому часу о пожаре

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Утром 8 октября на Крымском мосту загорелись цистерны с топливом, которые вёз грузовой поезд. Из-за сильного пожара движение на мосту перекрыто, обрушилось дорожное полотно. Мы собираем в этой онлайн-трансляции всё, что известно к этому часу.

Виктор Старцев

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В ФКУ «Управление автомобильных дорог "Тамань"» сообщили, что из-за пожара на мосту приостановлено автомобильное движение. Власти заявили, что в Керчи организована стоянка для автомобилей, которые не могут проехать на Крымский мост. В Росморречфлоте сообщили, что судоходство из-за пожара не останавливалось.

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Позднее в Крымской железной дороге сообщили, что загорелась топливная цистерна в хвосте грузового поезда.

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Виктор Старцев

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О пожаре на Крымском мосту сообщил советник главы Крыма Олег Крючков — он сказал о том, что загорелась цистерна с топливом.

— Судоходные арки не повреждены. О причинах и последствиях говорить рано. Ведутся работы по тушению пожара, — заявил Крючков.

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