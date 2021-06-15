Что известно о взрыве на ГБШ — самые главные подробности к этому часу

— За медицинской помощью обратились 33 пострадавших, из них 17 поступили на госпитализацию в областную клиническую больницу, 7 в реанимации, состояние тяжелое, но стабильное. Максимальный процент ожогов — 40%. 10 человек находятся в отделении ожоговом, процент ожогов от 4% до 23%. Здесь два ребенка, 9 и 12 лет, и 2 сотрудника МЧС. Состояние детей удовлетворительное, — сообщил на совещании у губернатора министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

В Новосибирской областной больнице рассказали о состоянии пострадавших — все они находятся в сознании, даже те, кто лежат в реанимации. Врачи рассказали, как именно работали сразу после взрыва и какие ожоги получили люди.



Задержания

В Новосибирске задержали владельца АГЗС «Еврогаз», 57-летнего Романа Гармидера. Позднее также был задержан 37-летний инженер этой автозаправки.



— В настоящее время по подозрению в совершении преступления задержаны 57-летний директор и 37-летний инженер газовой АЗС, которые не приняли должных мер к обеспечению правил безопасности и организации сливно-наливных работ по разгрузке сжиженного газа, — сообщили в Следственном комитете по Новосибирской области.

