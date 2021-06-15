Что известно о взрыве на ГБШ — самые главные подробности к этому часу

Накануне вечером в Новосибирске произошло по-настоящему ужасающее событие — рвануло АГЗС на Гусинобродском шоссе. На тушение чудовищного пожара ушло более шести часов. Его причиной стало незаземление газовоза при сливе топлива, рассказали в МЧС. Мы собрали главные факты об этом событии и его последствиях к этому часу.
Пострадавшие
К позднему вечеру 14 июня, по официальным данным, пострадали 26 человек, в том числе двое детей. Однако к утру стало известно, что этот список увеличился — в пожаре на АЗС пострадали 33 человека.
— За медицинской помощью обратились 33 пострадавших, из них 17 поступили на госпитализацию в областную клиническую больницу, 7 в реанимации, состояние тяжелое, но стабильное. Максимальный процент ожогов — 40%. 10 человек находятся в отделении ожоговом, процент ожогов от 4% до 23%. Здесь два ребенка, 9 и 12 лет, и 2 сотрудника МЧС. Состояние детей удовлетворительное, — сообщил на совещании у губернатора министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.
В Новосибирской областной больнице рассказали о состоянии пострадавших — все они находятся в сознании, даже те, кто лежат в реанимации. Врачи рассказали, как именно работали сразу после взрыва и какие ожоги получили люди.
Задержания
В Новосибирске задержали владельца АГЗС «Еврогаз», 57-летнего Романа Гармидера. Позднее также был задержан 37-летний инженер этой автозаправки.
— В настоящее время по подозрению в совершении преступления задержаны 57-летний директор и 37-летний инженер газовой АЗС, которые не приняли должных мер к обеспечению правил безопасности и организации сливно-наливных работ по разгрузке сжиженного газа, — сообщили в Следственном комитете по Новосибирской области.
Оба мужчины подозреваются в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека).
Расследованием дела о пожаре на газовой АЗС в Новосибирске, за которым последовали мощные взрывы, займется центральный аппарат СК России. Такое распоряжение дал глава СК РФ Александр Бастрыкин.
Безопасность и проверки АЗС и АГЗС
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил мэрии Новосибирска проанализировать обоснованность размещения АЗС и АГЗС внутри жилых кварталов после крупного пожара на ГБШ.
Также планируется проверка наличия договоров аренды, сроков этих договоров и других документов у таких предприятий.
После инцидента на ГБШ прокуратура начала проверку других автозаправочных станций. Всего в городе работает 31 такая станция — проверка ждет их все. Проверка первых пяти уже выявила нарушения.
Масштаб взрывов
НГС посчитал, как выглядит пожар на ГБШ в сравнении с крупнейшими мировыми взрывами топлива. В нашем городе пламя поднялось примерно на 138 метров, а это примерно пять девятиэтажных домов. Площадь пожара составила более 1,5 тысячи квадратных метров.
Пожар на АГЗС начался 14 июня около шести часов вечера. Во время пожара прозвучало несколько взрывов. По официальным данным, пострадали 33 человека, 7 из них в тяжелом состоянии в реанимации. Фотокорреспондент НГС побывал на месте происшествия, посмотрел, что там происходит сейчас, и запечатлел последствия взрывов.
Оперативную информацию о происшествии НГС рассказывает в онлайн-трансляции.