Расследование дела о пожаре на ГБШ передали в центральный аппарат СК России

Расследованием дела о пожаре на газовой АЗС в Новосибирске, за которым последовали мощные взрывы, займется центральный аппарат СК России. Такое распоряжение дал СК РФ Александр Бастрыкин.
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Пожар на газовой АЗС на Гусинобродском шоссе начался вчера около шести часов вечера. Во время пожара прозвучало несколько взрывов. По официальным данным, пострадали 33 человека, 7 из них в тяжелом состоянии в реанимации. В МЧС произошедшее объяснили разгерметизацией при сливе топлива из газовоза. Позднее СК РФ по НСО возбудил уголовное дело из-за пожара на газозаправочной станции.
Все главные события, связанные с пожаром, НГС освещает в онлайн-трансляции.
На месте пожара работал фотокорреспондент НГС Александр Ощепков. Посмотрите, что там происходило.