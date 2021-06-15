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Расследование дела о пожаре на ГБШ передали в центральный аппарат СК России

Такое решение принял глава СК РФ Александр Бастрыкин

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С докладом перед Бастрыкиным выступил <nobr class="_">и. о. руководителя</nobr> СУ СК России по Новосибирской области

С докладом перед Бастрыкиным выступил и. о. руководителя СУ СК России по Новосибирской области

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Расследованием дела о пожаре на газовой АЗС в Новосибирске, за которым последовали мощные взрывы, займется центральный аппарат СК России. Такое распоряжение дал СК РФ Александр Бастрыкин.

— Заслушав доклад и. о. руководителя СУ СК России по Новосибирской области Виталия Зарипова о ходе расследования уголовного дела по факту пожара, произошедшего на газовой АЗС, Александр Бастрыкин для наиболее тщательного и объективного расследования, а также установления всех обстоятельств произошедшего, передал уголовное дело для дальнейшего расследования в центральный аппарат СК России, — говорится в сообщении пресс-службы СК РФ.

Пожар на газовой АЗС на Гусинобродском шоссе начался вчера около шести часов вечера. Во время пожара прозвучало несколько взрывов. По официальным данным, пострадали 33 человека, 7 из них в тяжелом состоянии в реанимации. В МЧС произошедшее объяснили разгерметизацией при сливе топлива из газовоза. Позднее СК РФ по НСО возбудил уголовное дело из-за пожара на газозаправочной станции.

Все главные события, связанные с пожаром, НГС освещает в онлайн-трансляции.

На месте пожара работал фотокорреспондент НГС Александр Ощепков. Посмотрите, что там происходило.

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Александр БастрыкинСК РФвзрыв на АЗС
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