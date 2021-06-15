Травников поручил проверить обоснованность размещения АЗС внутри жилых кварталов после взрыва

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил мэрии Новосибирска проанализировать обоснованность размещения АЗС и АГЗС внутри жилых кварталов после крупного пожара на Гусинобродском шоссе.
Кроме того, сейчас предписано проверить наличие договоров аренды, сроки этих договоров и другие документы у таких предприятий.
— Накануне и жителям этого района, и всем нам просто повезло, что и ветер дул в нужную сторону, и взорвавшиеся цистерны летели не в сторону близлежащих многоквартирных домов, — иначе пришлось бы еще тушить пожары в домах, — сообщил Андрей Травников.
По словам губернатора, период пандемийных надзорных каникул некоторые предприниматели восприняли как «сезон бесхозяйственности и безответственности по отношению к своему делу, к своим сотрудникам и вообще к окружающим людям».
Кроме того, губернатор выразил благодарность всем оперативным службам за работу по ликвидации пожара.
— В первую очередь высказываю слова благодарности сотрудникам ГУ МЧС, пожарным расчетам. Мы лишний раз убедились, что героизм профессии пожарных — это не киношные истории, а ежедневный труд. Пожарные в этой ситуации, рискуя жизнью, смогли минимизировать последствия ЧП. Готов поддержать представления к поощрению и награждению, — сказал Травников.
По данным Министерства здравоохранения Новосибирской области, всего после пожара за помощью обратились 33 пострадавших, из них 17 поступили в Новосибирскую государственную областную клиническую больницу,
Открыта горячая линия для родственников пострадавших, узнать об их состоянии можно по телефону
Ранее сообщалось о 35 пострадавших, состояние 10 из них оценивалось как тяжелое.
Пожар на территории газозаправочной станции на Гусинобродском шоссе в Новосибирске начался вчера,
Главные события, связанные с пожаром, НГС освещает в онлайн-трансляции.
На месте пожара работал фотокорреспондент НГС Александр Ощепков. Посмотрите, что там происходило.