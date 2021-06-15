Травников поручил проверить обоснованность размещения АЗС внутри жилых кварталов после взрыва

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил мэрии Новосибирска проанализировать обоснованность размещения АЗС и АГЗС внутри жилых кварталов после крупного пожара на Гусинобродском шоссе.

Кроме того, сейчас предписано проверить наличие договоров аренды, сроки этих договоров и другие документы у таких предприятий.

— Накануне и жителям этого района, и всем нам просто повезло, что и ветер дул в нужную сторону, и взорвавшиеся цистерны летели не в сторону близлежащих многоквартирных домов, — иначе пришлось бы еще тушить пожары в домах, — сообщил Андрей Травников.