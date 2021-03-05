Полицейские задержали прохожего, который напал на 82-летнюю пенсионерку в Бердске

Полицейские задержали мужчину, который 3 марта несколько раз пнул и повалил на землю 82-летнюю женщину в Бердске.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области:

— Гражданин задержан, опрошен. Сотрудниками полиции собраны материалы и отправлены в Следственный комитет для принятия процессуального решения, — сообщили в ведомстве.

Инцидент в Бердске попал на камеру видеонаблюдения — мужчина заметил пенсионерку издалека. За несколько метров до столкновения он начал показывать жесты в ее сторону и что-то кричать. Затем, подойдя ближе, сибиряк продолжил что-то говорить, пнул женщину в район поясницы, а затем повалил на землю. Спустя какое-то время он помог ей подняться, после чего снова пнул. Далее женщина вышла из зоны видимости камеры, а мужчина последовал за ней. Что случилось в слепой зоне — неизвестно.