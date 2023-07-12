Чужие здесь не ходят: как выглядит промзона в пяти минутах езды от центра — здесь решили построить новую набережную

Так уж получилось, что Новосибирск с самого своего начала был отделен от реки, единственная благоустроенная набережная (Михайловская) только сейчас начала соединяться с жилой застройкой. Возможно, поэтому в последние годы застройщики начали сооружать набережные самостоятельно. Они появились в микрорайоне «Европейский берег» и в ЖК «Марсель». А недавно для публики была открыта и первая очередь парка на берегу реки Ельцовка-1 и ручья Сухой Лог.