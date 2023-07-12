Чужие здесь не ходят: как выглядит промзона в пяти минутах езды от центра — здесь решили построить новую набережную

Новосибирские власти объявили о намерениях построить новую набережную, которая должна стать продолжением Михайловской набережной, протянувшись до Димитровского моста. Обозреватель НГС решил своими глазами взглянуть на то, из чего состоит эта территория сегодня, и поразмышлять, насколько реальны задуманные чиновниками изменения.
О чем речь
Проект планировки территории между четвертым и Димитровским мостами содержится в постановлении мэрии, которое было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации города. Речь идет о земельном участке, ограниченном проездом Виктора Ващука, улицей Советской, береговой полосой реки Оби и двумя мостами. Площадь территории составляет 132,45 гектара, а длина новой пешеходной набережной с причалом по проекту — чуть больше
Что там сейчас
Большую часть береговой линии — около километра — сейчас занимает Речной порт. Но расположенные здесь сооружения и сама земля лишь частично используются для деятельности самого порта — в основном их сдают в аренду самым разным предприятиям. В одном только здании управления портом сейчас, по данным 2ГИС, расположены офисы более чем 20 предприятий. Да и у самой организации под названием «Новосибирский речной порт» в качестве вида деятельности указаны «услуги складского хранения».
Сама компания АО «Новосибречпорт», по данным «Контур.Фокуса», в прошлом году получила выручки 55,6 миллиона рублей, заработав чистой прибыли 1,1 миллиона рублей. Это лучше, чем двумя годами ранее, — тогда компания вообще показывала чистый убыток. Но судить по экономической деятельности всей зоны порта по результатам этого АО вряд ли возможно. В 2015 году порт пыталась обанкротить Сибирская судоходная компания, а в начале этого года Росимущество выставило на торги (в числе прочих объектов) грузовой причал, расположенный на территории порта.
Еще один отрезок длиной более 500 метров сейчас представляет собой заросли ивняка. На его территории размещены Академия сибирского отдыха «Ривьера» (зона с домиками для барбекю) и кафе «Дельфин». Еще один отрезок береговой линии занят производственными и складскими помещениями компаний разного профиля. Здесь же расположено разрушающееся здание первой новосибирской электростанции.
Как это выглядит
Строительство новой набережной, задуманной мэрией, можно начинать хоть завтра. Небольшой отрезок с уже смонтированными гранитными столбиками, на которые должно было крепиться чугунное ограждение, остался здесь с позднесоветских времен. Сохранились и ведущие к этой не состоявшейся набережной лестницы, которые находятся в неплохом состоянии (здесь почти никто не ходит). Нужно только очистить их от земли и травы.
Ходить по этой набережной пока особенно некуда — она лишь немного длиннее ширины Димитровского моста. Ниже по течению ее вполне можно было бы продолжить, облагородив береговую территорию перед выросшим здесь недавно ЖК «Чернышевский», который продолжают активно строить.
Но для того чтобы двинуться вверх по течению, в сторону четвертого моста, придется что-то делать со всем комплексом сооружений кафе «Дельфин». Как будто предвидя грядущие баталии, владельцы «Дельфина» припарковали у себя на территории не очень настоящий, но грозно выглядящий танк.
Дальше территория выглядит издалека готовой зоной отдыха, каковой и является — сюда можно приехать на шашлыки, арендовав беседку и мангал. В окружении гипермаркета «Леруа «Мерлен» и начинающейся дальше территории Речпорта эти мангальные зоны выглядят, правда, немного сюрреалистично.
На задворках гипермаркета, кстати, сохранился заросший травой железнодорожный тупик. Сами пути идут на территорию Речпорта и, видимо, хотя бы иногда используются. А эта часть осталась просто одним из заброшенных участков, каких здесь хватает.
Дальше начинается территория Речпорта, которую отделяют от Фабричной самые разные объекты. Эту зону, нужно заметить, уже давно пытаются осваивать предприниматели, создавшие здесь очаги цивилизации: лофт-проекты Ф39 и «Мельница», комплекс магазинов и кафе из контейнеров Cubic, галерея дизайна Grunge. Они наглядно показывают, во что можно превратить этот депрессивный участок. Даже сегодня, не имея выхода к воде и будучи отрезанными от пешеходного трафика (да и автомобильный пока формируется здесь в основном грузовиками), эти проекты как-то ухитряются существовать и даже развиваться.
Промзона, которая протянулась вдоль Фабричной, лишь изредка разрезается улицами, уходящими в глубину, к реке. Пойдя по ним, можно обнаружить причудливую смесь из строго охраняемых территорий с украшенными колючей проволокой новыми заборами и какие-то развалины, заброшенные деревянные дома, а то и просто пустыри.
Это пространство сейчас разделено заборами многочисленных предприятий, имеющиеся на карте дороги тут местами упираются в закрытые ворота, местами — в тупики, где вас может встретить здание современной постройки. Есть ощущение, что вся эта микродевелоперская активность до сих пор никем не регулируется и не направляется. Эта часть города существует как не особенно процветающий коралловый риф.
Ближе к основному входу в Речпорт и офису этой компании сохранились остатки исторической жилой застройки: два двухэтажных деревянных дома и один одноэтажный. Построили их еще в 1917 году, и в одном до сих пор живут люди. В окнах видны цветы и местами коты, а в подъезде с ободранными стенами лежит старый ковер, который здесь не столько создает домашний уют, сколько просто прикрывает собой изношенный пол.
Кажется, что время здесь не то чтобы совсем остановилось, но течет гораздо медленнее, так, что окружающая действительность проникает в этот переулок какими-то урывками. Для серьезной застройки места слишком мало, нужно брать в оборот всю территорию. Вот и доживают свой век в самом старом в Новосибирске многоквартирном деревянном жилом доме.
На другой стороне Пристанского переулка за железными воротами виднеется первая новосибирская ТЭЦ, построенная в 1925 году. Точнее, то, что от нее осталось, — здание находится в плачевном состоянии, которое именно так, с тыла, становится еще очевиднее. Теоретически владелец СГК мог бы повторить подвиг другого миллиардера, Леонида Михельсона, который превратил старое здание старой электростанции на острове Балчуг в центр современного искусства. Но пока как-то не складывается.
Пока перспективы перестройки всей зоны Речного порта выглядят несколько фантастически. Не стоит забывать однако, что в самом Новосибирске уже есть опыт подобного рода. Так, например, жилой комплекс «Марсель» был построен на месте довольно крупного деревообрабатывающего завода «Большевик», цеха которого просто снесли, справедливо рассудив, что жилье у воды принесет гораздо больше денег. Та же участь постигла и занимавший целый квартал Новосибирский жиркомбинат.
Так что, в принципе, нет ничего невозможного в том, чтобы вовсе вынести Речной порт за пределы городской черты, подведя к нему железнодорожные пути, или хотя бы сделать существующую территорию более компактной. В конце концов, использовать расположенный близко к центру огромный участок у воды для складов и недорогих офисов просто неразумно с точки зрения интересов города в целом.
Так уж получилось, что Новосибирск с самого своего начала был отделен от реки, единственная благоустроенная набережная (Михайловская) только сейчас начала соединяться с жилой застройкой. Возможно, поэтому в последние годы застройщики начали сооружать набережные самостоятельно. Они появились в микрорайоне «Европейский берег» и в ЖК «Марсель». А недавно для публики была открыта и первая очередь парка на берегу реки