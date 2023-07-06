В Новосибирске появится набережная с причалом — где ее построят

В Новосибирске появится новая пешеходная набережная протяженностью более 3 тысяч метров. Ее планируется разместить на правом берегу города.
Обустроить набережную могут в рамках проекта планировки территории между четвертым и Димитровским мостами. Соответствующее постановление мэрии опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации города.
Речь идет о территории, ограниченной проездом Виктора Ващука, улицей Советской, береговой полосой реки Оби и двумя мостами. Размер планируемого пространства составляет 132,45 гектара. Проект планировки устанавливает зоны размещения объектов капитального строительства.
— Также проектом планировки предусматриваются территории общего пользования — парки, скверы, бульвары, иные озелененные территории общего пользования; водные объекты, — указано в документе.
В постановлении имеется чертеж планировки территории.
В постановлении уточняется, что размещение новых объектов капитального строительства местного и регионального значения на территории не планируется. В границах пространства предусматривается реконструкция сквера «Городское начало», строительство пешеходной набережной и причала.
— Вдоль берега реки Оби проектом планировки предлагается продление набережной до створа Димитровского моста протяженностью 3020 метров с размещением причала на планируемой территории, — сообщается в документе. — В границах проекта планировки сохраняется объект транспортной инфраструктуры — Новосибирский речной порт.
Развитие планируемой территории предусматривается на расчетный срок до 2030 года, его проведут в два этапа. Первый включает в себя проектирование и строительство пешеходной набережной реки Оби, его завершат до 2025 года. Во втором этапе проекта планируется завершить строительство четвертого моста, построить причал и провести реконструкцию сквера «Городское начало».
В конце июня стало известно, что правительство Новосибирской области решило застроить полуостров на слиянии Ини и Оби. Там планируется построить полмиллиона квадратных метров жилья, детские сады и школы и прочее.