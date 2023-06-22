Правительство решило застроить полуостров на слиянии Ини и Оби — что там появится

Правительство Новосибирской области решило застроить полуостров на слиянии Ини и Оби, вокруг коттеджного поселка «Заречный». Проект комплексного развития незастроенной территории опубликован на сайте министерства строительства НСО.
Из документации следует, что на территории площадью 78 га построят полмиллиона квадратных метров жилья, детские сады и школы на 3000 человек, спорткомплекс, АЗС и необходимую инфраструктуру.
Исполнение проекта планирую доверить АО «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области». Предельный срок на реализацию заявленных планов — 2035 год.
В феврале журналист НГС посетила коттеджный поселок «Заречный», жители которого опасаются, что строительство может заблокировать их от внешнего мира.