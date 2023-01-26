Пристань Речного вокзала выставили на торги — во сколько оценили объект

В Новосибирске продают две причальные стенки и причал хозфекальных стоков в поселке Кудряши. Информация об этом появилась на сайте «ГИС Торги».



По договору арендодатель передает арендатору причальные стенки по адресу Пристанский переулок , 5 и Добролюбова , 2 . Также в документе указан причал хозфекальных стоков, расположенный в сельсовете Кудряшовский. Организатор торгов — ТУ Росимущества в Новосибирской области.