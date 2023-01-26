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Тема дняПристань Речного вокзала выставили на торги
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Пристань Речного вокзала выставили на торги — во сколько оценили объект

Также с середины февраля планируют продать еще два причала

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Причал на Добролюбова находится рядом с набережной

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В Новосибирске продают две причальные стенки и причал хозфекальных стоков в поселке Кудряши. Информация об этом появилась на сайте «ГИС Торги».

По договору арендодатель передает арендатору причальные стенки по адресу Пристанский переулок, 5 и Добролюбова, 2. Также в документе указан причал хозфекальных стоков, расположенный в сельсовете Кудряшовский. Организатор торгов — ТУ Росимущества в Новосибирской области.

Причальные стенки сооружают для защиты берега от размывания, а также для швартовки судов.

Стенка около набережной активно используется жителями города

Стенка около набережной активно используется жителями города

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Причал на улице Добролюбова обойдется почти в 30 миллионов рублей. Как говорится на сайте регионального Росимущества, объект известен жителям города как пристань Речного вокзала.

— В навигационный период она активно используется, позволяя гостям и жителям Новосибирска совершать экскурсионные, туристические и прогулочные поездки на судах речного транспорта, — отметили в пресс-службе Росимущества в регионе.

Причал на Пристанском переулке — грузовой

Причал на Пристанском переулке — грузовой

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Второй объект находится на Пристанском переулке, 5. Указано, что это грузовой причал с хорошей транспортной доступностью для автомобилей. Цена причала — более 45 миллионов рублей.

Причал хозфекальных стоков, расположенный в Кудряшах, стоит почти 6 миллионов рублей.

По договору все объекты должны использоваться по назначению. Подать заявки на объекты можно до 19 февраля.

НГС направил запрос в управление Росимущества, чтобы узнать подробности о продаже.

Недавно за 47,7 миллиона рублей продали завод «Тяжстанкогидропресс». Его приобрела местная компания «Сибпроектлеспром»

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КудряшиПристаньПричалРечной вокзалТорги
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