Пристань Речного вокзала выставили на торги — во сколько оценили объект

В Новосибирске продают две причальные стенки и причал хозфекальных стоков в поселке Кудряши. Информация об этом появилась на сайте «ГИС Торги».
По договору арендодатель передает арендатору причальные стенки по адресу Пристанский переулок
Причальные стенки сооружают для защиты берега от размывания, а также для швартовки судов.
Причал на улице Добролюбова обойдется почти в 30 миллионов рублей. Как говорится на сайте регионального Росимущества, объект известен жителям города как пристань Речного вокзала.
— В навигационный период она активно используется, позволяя гостям и жителям Новосибирска совершать экскурсионные, туристические и прогулочные поездки на судах речного транспорта, — отметили в пресс-службе Росимущества в регионе.
Второй объект находится на Пристанском переулке, 5. Указано, что это грузовой причал с хорошей транспортной доступностью для автомобилей. Цена причала — более 45 миллионов рублей.
Причал хозфекальных стоков, расположенный в Кудряшах, стоит почти 6 миллионов рублей.
По договору все объекты должны использоваться по назначению. Подать заявки на объекты можно до 19 февраля.
НГС направил запрос в управление Росимущества, чтобы узнать подробности о продаже.
Недавно за 47,7 миллиона рублей продали завод «Тяжстанкогидропресс». Его приобрела местная компания «Сибпроектлеспром»