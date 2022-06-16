Остановлен проект реставрации ТЭЦ-1 в Новосибирске — там хотели создать культурный кластер

Власти Новосибирска приостановили проект преобразования ТЭЦ-1 в культурный кластер. Для него собираются искать инвесторов.

В прошлом году власти сообщили, что ТЭЦ-1, которую построили в начале 1900-х годов, попадает в зону благоустройства набережной. Здание находится на Пристанском переулке, 2в.

— Пока ведутся переговоры, это собственность «Сибирской генерирующей компании». Пока проект на паузе, тем более, сегодняшняя экономическая ситуация не способствует тому, чтобы покупать у СГК. Мы планировали купить ТЭЦ, так как это памятник архитектуры, для города он очень важен. Возможно, сейчас будем искать спонсоров, которые приобретут здание для города, — рассказала НГС вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

