Остановлен проект реставрации ТЭЦ-1 в Новосибирске — там хотели создать культурный кластер
Решение связано с экономической ситуацией
Власти Новосибирска приостановили проект преобразования ТЭЦ-1 в культурный кластер. Для него собираются искать инвесторов.
В прошлом году власти сообщили, что ТЭЦ-1, которую построили в начале
— Пока ведутся переговоры, это собственность «Сибирской генерирующей компании». Пока проект на паузе, тем более, сегодняшняя экономическая ситуация не способствует тому, чтобы покупать у СГК. Мы планировали купить ТЭЦ, так как это памятник архитектуры, для города он очень важен. Возможно, сейчас будем искать спонсоров, которые приобретут здание для города, — рассказала НГС вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.
Она уточнила, что на сегодняшний день все разработки, которые касаются объекта, приостановлены.
— На данный момент инициативы по вопросу передачи ТЭЦ-1 от мэрии нет, — пояснили в пресс-службе СГК.
Ранее в Новосибирске каменный особняк на территории «Синара» отказались признать объектом культурного наследия. В Госинспекции объяснили, почему было принято такое решение.