Столетний особняк на территории «Синара» не признали памятником — решение чиновников планируют оспорить
По мнению экспертов, здание не обладает историко-культурной ценностью
Эксперты Научно-производственного центра по сохранению историко-культурного наследия Новосибирской области (НПЦ) не признали каменный особняк на территории фабрики «Синар» объектом культурного наследия — официальный ответ
Как следует из документа, заключение экспертов было подготовлено в
Заявку на включение здания в перечень выявленных объектов культурного наследия по просьбе новосибирцев в июле прошлого года подал депутат горсовета Сергей Бойко. В переписке с журналистом НГС он заявил, что не успокоится на отказе.
— Ищем варианты независимой экспертизы, чтобы заново инициировать рассмотрение, потому что с выводами текущей экспертизы мы не согласны, — подчеркнул депутат.
Сергей Бойко также вспомнил, что территорию, на которой расположена фабрика «Синар», предлагали перенести в зону, допускающую высотную жилую застройку. Кто из застройщиков лоббирует такие изменения, депутат наверняка не знает. По данным ЕГРН, земля принадлежит фабрике.
— Моя позиция — можно только
Журналист НГС направила запрос в «Синар» с просьбой прокомментировать планы на исторический особняк, но ответ из компании не поступил.
Здание, которое предложили взять под охрану, находится внутри промышленной территории «Синара». Здание активно обсуждали на новосибирском краеведческом форуме «Новосибирск в фотозагадках». По версии участников, оно может быть частью усадьбы
В реестр ОКН также не вошел один из корпусов «Синара», построенный во второй половине