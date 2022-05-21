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Столетний особняк на территории «Синара» не признали памятником — решение чиновников планируют оспорить

По мнению экспертов, здание не обладает историко-культурной ценностью

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Здание находится на режимной территории и открытого доступа к нему нет — это послужило одной из причин для отказа во включении его в реестр памятников

Здание находится на режимной территории и открытого доступа к нему нет — это послужило одной из причин для отказа во включении его в реестр памятников

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Эксперты Научно-производственного центра по сохранению историко-культурного наследия Новосибирской области (НПЦ) не признали каменный особняк на территории фабрики «Синар» объектом культурного наследия — официальный ответ 17 мая получили в приемной депутата горсовета Сергея Бойко.

Как следует из документа, заключение экспертов было подготовлено в 28 января, а приказ Госинспекции по охране объектов культурного наследия подготовлен 4 марта. По мнению экспертов, здание не является примером рядовой застройки города начала прошлого века. Кроме того, оно «не находится в прямой визуальной связи с расположенными рядом объектами», имеет низкое качество архитектурно-художественного оформления фасадов и полностью утратило его в результате реконструкций и воздействия окружающей среды. При этом, считают в НПЦ, у небольшого особняка нет оригинальных конструктивных и архитектурно-художественных особенностей и связи с историческими событиями или личностями. В Госинспекции отметили, что решение может быть обжаловано.

Заявку на включение здания в перечень выявленных объектов культурного наследия по просьбе новосибирцев в июле прошлого года подал депутат горсовета Сергей Бойко. В переписке с журналистом НГС он заявил, что не успокоится на отказе.

— Ищем варианты независимой экспертизы, чтобы заново инициировать рассмотрение, потому что с выводами текущей экспертизы мы не согласны, — подчеркнул депутат.

Сергей Бойко также вспомнил, что территорию, на которой расположена фабрика «Синар», предлагали перенести в зону, допускающую высотную жилую застройку. Кто из застройщиков лоббирует такие изменения, депутат наверняка не знает. По данным ЕГРН, земля принадлежит фабрике.

— Моя позиция — можно только 8-этажки, потому что и так плотность в центре высокая, плюс — дефицит детсадов и поликлиник, плюс — исторический облик Красного проспекта в районе обладминистрации. Владельцы территории пытаются перезонировать в 20 этажей, — рассказал Сергей Бойко. — Понятно, что застройщику территории этот особняк мешает. Им удобнее снести, и 20-этажный дом построить на его месте. Но с таким подходом давайте всю историю снесем для удобства застройщиков.

Журналист НГС направила запрос в «Синар» с просьбой прокомментировать планы на исторический особняк, но ответ из компании не поступил.

Здание, которое предложили взять под охрану, находится внутри промышленной территории «Синара». Здание активно обсуждали на новосибирском краеведческом форуме «Новосибирск в фотозагадках». По версии участников, оно может быть частью усадьбы А. П. Горностаева, располагавшейся на улице Спасской (сегодня улица Спартака), которую позже заняла дирекция фабрики. Предположительный год постройки — 1909-й. Сегодня в здании расположен информационно-исторический центр фабрики. Заявку на включение его в реестр выявленных объектов Сергей Бойко направил в июле, но до конца года у специалистов НПЦ не было возможности изучить здание.

В реестр ОКН также не вошел один из корпусов «Синара», построенный во второй половине XX века: осенью с него сняли барельеф, который мог бы стать одним из памятников Новосибирска. Как пояснили в Госинспекции по охране ОКН, ответственность за это компания не понесет — обследовать барельеф не успели.

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