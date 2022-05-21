Столетний особняк на территории «Синара» не признали памятником — решение чиновников планируют оспорить

Эксперты Научно-производственного центра по сохранению историко-культурного наследия Новосибирской области (НПЦ) не признали каменный особняк на территории фабрики «Синар» объектом культурного наследия — официальный ответ 17 мая получили в приемной депутата горсовета Сергея Бойко.



Как следует из документа, заключение экспертов было подготовлено в 28 января , а приказ Госинспекции по охране объектов культурного наследия подготовлен 4 марта . По мнению экспертов, здание не является примером рядовой застройки города начала прошлого века. Кроме того, оно «не находится в прямой визуальной связи с расположенными рядом объектами», имеет низкое качество архитектурно-художественного оформления фасадов и полностью утратило его в результате реконструкций и воздействия окружающей среды. При этом, считают в НПЦ, у небольшого особняка нет оригинальных конструктивных и архитектурно-художественных особенностей и связи с историческими событиями или личностями. В Госинспекции отметили, что решение может быть обжаловано.

