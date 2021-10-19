Остались без барельефа: в инспекции по охране культурного наследия НСО рассказали, почему его не смогут вернуть

В Новосибирске советский барельеф на здании Сибревкома, 5 сняли до уведомления о культурном наследии, поэтому вернуть его инспекция по охране культурного наследия НСО не сможет. Собственником барельефа является компания «Синар». Она сняла его с фасада неделю назад. До этого стало известно, что здание будут проверять на историко-культурную ценность.

— Работы по демонтажу барельефа на фасаде завершены до получения собственником уведомления об обнаружении объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в связи с чем привлечение его к ответственности не представляется возможным, — ответила на запрос корреспондента НГС начальник инспекции по охране объектов культурного наследия НСО Елена Медведева. — Инспекцией проведено контрольное (надзорное) мероприятие, по результатам которого собственнику выдано предостережение о недопустимости нарушения требований законодательства.