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Остались без барельефа: в инспекции по охране культурного наследия НСО рассказали, почему его не смогут вернуть

Компания сняла его до уведомления

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Барельеф был изготовлен по заказу швейного объединения «Синар» в 1986–1987 годах

Барельеф был изготовлен по заказу швейного объединения «Синар» в 1986–1987 годах

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В Новосибирске сняли советский барельеф до уведомления о культурном наследии

В Новосибирске советский барельеф на здании Сибревкома, 5 сняли до уведомления о культурном наследии, поэтому вернуть его инспекция по охране культурного наследия НСО не сможет. Собственником барельефа является компания «Синар». Она сняла его с фасада неделю назад. До этого стало известно, что здание будут проверять на историко-культурную ценность.

— Работы по демонтажу барельефа на фасаде завершены до получения собственником уведомления об обнаружении объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в связи с чем привлечение его к ответственности не представляется возможным, — ответила на запрос корреспондента НГС начальник инспекции по охране объектов культурного наследия НСО Елена Медведева. — Инспекцией проведено контрольное (надзорное) мероприятие, по результатам которого собственнику выдано предостережение о недопустимости нарушения требований законодательства.

Длина барельефа — 1920 на 205 сантиметров, и называется он «Труд». Он был изготовлен по заказу швейного объединения «Синар» в 1986–1987 годах. Его создательница — заслуженный художник РФ Лилия Федоровна Бурлакова (Бурянская).

Так барельеф выглядел летом

Так барельеф выглядел летом

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Здание «Синара», откуда исчез барельеф, имеет два адреса: Сибревкома, 5 и Серебренниковская, 14. Его должны были проверять на историко-культурную ценность до конца этого года.

— Административное здание на улице Серебренниковской, 14 построено как часть производственного комплекса и не является памятником архитектуры. Появление в последнее время инициатив, относящихся к нашему панельному зданию и его элементам отделки, считаем искусственными, не заслуживающими внимания и по своей сути имеющими под собой иные цели, — ответили на запрос корреспондента НГС в компании «Синар».

Объяснять, что случилось с барельефом, почему его сняли и вернут ли, в компании отказались.

В начале октября комиссия по вопросам, связанным с подготовкой документации по планировке территории Новосибирска, отправила на доработку проект планирования территории швейной фабрики «Синар». У участников обсуждения возникли вопросы к этажности будущей застройки и наличию там детского сада. Концепцию планировки представил архитектор МБУ «Институт градостроительного планирования» Алексей Нестёркин. Он рассказал, что территорию фабрики отдадут под застройку жилого комплекса. Позже «Синар» прокомментировал это заявление.

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барельефСинар
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