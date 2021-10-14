Выколотили по алюминию: кто и когда создал барельеф на здании «Синара», который сняла компания

Длина барельефа — 1 920 на 205 сантиметров, и называется он «Труд». Был изготовлен по заказу швейного объединения «Синар».

— Если честно, то если его будут продавать, то, скорее всего, не как произведение искусства, а как алюминий, потому что он был специально сделан для этого места, — отметил художник. — Все произведения монументального искусства делаются под конкретное место. Куда-то перевозить в другое место и монтировать — это возможно, но смысла большого нет. Если откровенно говорить, то под историко-культурную ценность может попасть конструктивистская вставка (надстройка. — Прим. ред.) к старому зданию.

Лилия Федоровна Бурлакова (Бурянская) — скульптор, заслуженный художник РФ, член Творческого союза художников России и Международной федерации художников, лауреат конкурса НСХ «Золотая палитра».



Основная тематическая направленность творчества — утверждение и богатство духовного мира человека, героизм, патриотизм. Ярким примером служат скульптурные работы трижды героя Советского Союза А. Покрышкина, летчика Л. Е. Романова, первого в Сибири получившего звание Героя Советского союза (музей истории Сиб. ВО); Героя Советского Союза Ф. С. Далидовича, генерал-лейтенанта И. А. Толконюка (музей истории Сиб. ВО).