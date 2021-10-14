Выколотили по алюминию: кто и когда создал барельеф на здании «Синара», который сняла компания

Новосибирский художник рассказал о барельефе, снятом со здания «Синара»
Новосибирский художник рассказал историю барельефа, который компания «Синар» сняла со своего здания на Сибревкома, 5. Его создательницей оказалась заслуженный художник РФ Лилия Федоровна Бурлакова (Бурянская).
— Создавался он в
Длина барельефа —
— Если честно, то если его будут продавать, то, скорее всего, не как произведение искусства, а как алюминий, потому что он был специально сделан для этого места, — отметил художник. — Все произведения монументального искусства делаются под конкретное место. Куда-то перевозить в другое место и монтировать — это возможно, но смысла большого нет. Если откровенно говорить, то под историко-культурную ценность может попасть конструктивистская вставка (надстройка. — Прим. ред.) к старому зданию.
Лилия Федоровна Бурлакова (Бурянская) — скульптор, заслуженный художник РФ, член Творческого союза художников России и Международной федерации художников, лауреат конкурса НСХ «Золотая палитра».
Основная тематическая направленность творчества — утверждение и богатство духовного мира человека, героизм, патриотизм. Ярким примером служат скульптурные работы трижды героя Советского Союза А. Покрышкина, летчика Л. Е. Романова, первого в Сибири получившего звание Героя Советского союза (музей истории Сиб. ВО); Героя Советского Союза Ф. С. Далидовича, генерал-лейтенанта И. А. Толконюка (музей истории Сиб. ВО).
Многие работы скульптора Л. Ф. Бурлаковой стали неотъемлемой частью облика Новосибирска: мемориальная доска маршалу П. К. Кошевому (бронза, мрамор) на здании штаба Сибирского военного округа, барельеф-портрет академика В. П. Лозового (бронза) на здании клиники иммунологии, бюст-памятник академику С. А. Чаплыгину на территории Сибирского научно-исследовательского института авиации, рельеф «Труд» (алюминий, выколотка, 1920 x 205) на здании швейного объединения «Синар», мемориальная доска с барельефом писателя, геодезиста Г. А. Федосеева (бронза) на здании Вычислительного центра геодезии, барельефы композиторов Шостаковича, Кабалевского, Хачатуряна, Глиэра, Дунаевского, Прокофьева в ДМШ
Ею выполнены и установлены памятники героям И. А. Волкову в с. Казаткуль (НСО) и А. Г. Иванову в с. Яркуль — Матюшино (НСО) и созданы мемориальные комплексы воинам-сибирякам, погибшим в ВОВ. Работы Л. Ф. Бурлаковой приобретены многими музеями и картинными галереями.
Здание «Синара», откуда исчез барельеф, имеет два адреса: Сибревкома, 5 и Серебренниковская, 14. Его должны были проверять на историко-культурную ценность до конца этого года.
— Административное здание по ул. Серебренниковской, 14 построено как часть производственного комплекса и не является памятником архитектуры. Появление в последнее время инициатив, относящихся к нашему панельному зданию и его элементам отделки, считаем искусственными, не заслуживающими внимания и по своей сути имеющими под собой иные цели, — ответили на запрос корреспондента НГС в компании «Синар».
Объяснять, что случилось с барельефом, почему его сняли и вернут ли, в компании отказались.
В четверг, 7 октября, комиссия по вопросам, связанным с подготовкой документации по планировке территории Новосибирска, отправила на доработку проект планирования территории швейной фабрики «Синар». У участников обсуждения возникли вопросы к этажности будущей застройки и наличию там детского сада. Концепцию планировки представил архитектор МБУ «Институт градостроительного планирования» Алексей Нестёркин. Он рассказал, что территорию фабрики отдадут под застройку жилого комплекса. Позже «Синар» прокомментировал это заявление.