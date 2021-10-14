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Выколотили по алюминию: кто и когда создал барельеф на здании «Синара», который сняла компания

Автором была заслуженная художница страны

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Вид на здание летом. Создательница барельефа — Лилия Федоровна Бурлакова (Бурянская)

Вид на здание летом. Создательница барельефа — Лилия Федоровна Бурлакова (Бурянская)

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Новосибирский художник рассказал о барельефе, снятом со здания «Синара»

Новосибирский художник рассказал историю барельефа, который компания «Синар» сняла со своего здания на Сибревкома, 5. Его создательницей оказалась заслуженный художник РФ Лилия Федоровна Бурлакова (Бурянская).

— Создавался он в 1986–1987 годах. Изготовлен в технике выколотки по алюминию. Был использован пищевой алюминий толщиной 1,5 мм. Сначала из глины вылепили модель, потом сделали отливку из гипса и из бетона. Мелкие детали отлили из бабита (литейный сплав. — Прим. ред.). Потом на эту модель наложили лист алюминия и такими киянками деревянными выколотили барельеф, — рассказал корреспонденту НГС Владимир Авдеев, член Союза художников России, эксперт Министерства культуры.

Длина барельефа — 1 920 на 205 сантиметров, и называется он «Труд». Был изготовлен по заказу швейного объединения «Синар».

— Если честно, то если его будут продавать, то, скорее всего, не как произведение искусства, а как алюминий, потому что он был специально сделан для этого места, — отметил художник. — Все произведения монументального искусства делаются под конкретное место. Куда-то перевозить в другое место и монтировать — это возможно, но смысла большого нет. Если откровенно говорить, то под историко-культурную ценность может попасть конструктивистская вставка (надстройка. — Прим. ред.) к старому зданию.

Лилия Федоровна Бурлакова (Бурянская) — скульптор, заслуженный художник РФ, член Творческого союза художников России и Международной федерации художников, лауреат конкурса НСХ «Золотая палитра».

Основная тематическая направленность творчества — утверждение и богатство духовного мира человека, героизм, патриотизм. Ярким примером служат скульптурные работы трижды героя Советского Союза А. Покрышкина, летчика Л. Е. Романова, первого в Сибири получившего звание Героя Советского союза (музей истории Сиб. ВО); Героя Советского Союза Ф. С. Далидовича, генерал-лейтенанта И. А. Толконюка (музей истории Сиб. ВО).

Многие работы скульптора Л. Ф. Бурлаковой стали неотъемлемой частью облика Новосибирска: мемориальная доска маршалу П. К. Кошевому (бронза, мрамор) на здании штаба Сибирского военного округа, барельеф-портрет академика В. П. Лозового (бронза) на здании клиники иммунологии, бюст-памятник академику С. А. Чаплыгину на территории Сибирского научно-исследовательского института авиации, рельеф «Труд» (алюминий, выколотка, 1920 x 205) на здании швейного объединения «Синар», мемориальная доска с барельефом писателя, геодезиста Г. А. Федосеева (бронза) на здании Вычислительного центра геодезии, барельефы композиторов Шостаковича, Кабалевского, Хачатуряна, Глиэра, Дунаевского, Прокофьева в ДМШ № 7.

Ею выполнены и установлены памятники героям И. А. Волкову в с. Казаткуль (НСО) и А. Г. Иванову в с. Яркуль — Матюшино (НСО) и созданы мемориальные комплексы воинам-сибирякам, погибшим в ВОВ. Работы Л. Ф. Бурлаковой приобретены многими музеями и картинными галереями.

Барельеф назывался «Труд» и был изготовлен по заказу фабрики

Барельеф назывался «Труд» и был изготовлен по заказу фабрики

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Так сейчас выглядит здание

Так сейчас выглядит здание

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Здание «Синара», откуда исчез барельеф, имеет два адреса: Сибревкома, 5 и Серебренниковская, 14. Его должны были проверять на историко-культурную ценность до конца этого года.

— Административное здание по ул. Серебренниковской, 14 построено как часть производственного комплекса и не является памятником архитектуры. Появление в последнее время инициатив, относящихся к нашему панельному зданию и его элементам отделки, считаем искусственными, не заслуживающими внимания и по своей сути имеющими под собой иные цели, — ответили на запрос корреспондента НГС в компании «Синар».

Объяснять, что случилось с барельефом, почему его сняли и вернут ли, в компании отказались.

В четверг, 7 октября, комиссия по вопросам, связанным с подготовкой документации по планировке территории Новосибирска, отправила на доработку проект планирования территории швейной фабрики «Синар». У участников обсуждения возникли вопросы к этажности будущей застройки и наличию там детского сада. Концепцию планировки представил архитектор МБУ «Институт градостроительного планирования» Алексей Нестёркин. Он рассказал, что территорию фабрики отдадут под застройку жилого комплекса. Позже «Синар» прокомментировал это заявление.

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барельеф«Синар»
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