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Госинспекция по охране памятников изучит кирпичный особняк на территории «Синара»

В ведомство поступила заявка с просьбой включить его в реестр объектов культурного наследия

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Небольшой кирпичный особняк находится внутри территории фабрики, между зданиями на <nobr class="_">Серебренниковской, 14</nobr> и Октябрьской <nobr class="_">магистралью, 4/1</nobr>

Небольшой кирпичный особняк находится внутри территории фабрики, между зданиями на Серебренниковской, 14 и Октябрьской магистралью, 4/1

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Новосибирская Госинспекция по охране объектов культурного наследия изучит небольшой кирпичный дом внутри территории фабрики «Синар» — об этом в интервью НГС рассказала глава Госинспекции Елена Медведева.

— Заявка есть — исследования ведутся. Их много: архивные, опросы, осмотр. Осмотра пока не было, а тут еще ограничения (ковидные. — Прим. ред.) — это очень сильно мешает, — рассказала она.

Здание активно обсуждали на новосибирском краеведческом форуме «Новосибирск в фотозагадках». По версии участников, оно может быть частью усадьбы А. П. Горностаева, располагавшейся на улице Спасской (сегодня улица Спартака), которую позже заняла дирекция фабрики. Предположительный год постройки — 1909-й. Сегодня в здании расположен информационно-исторический центр фабрики.

В октябре с одного из корпусов фабрики «Синар» сняли барельеф — это произошло перед проведением работ по установлению историко-культурной ценности и барельефа, и самого здания.

За неделю до этого специальная комиссия рассматривала проект перспективной застройки территории «Синара»: на ней предлагали построить жилой комплекс переменной этажности со встроенным детским садом. Тогда проект отправили на доработку.

По словам замгубернатора Новосибирской области Сергея Сёмки, на ближайшие пять лет перенос фабрики не запланирован: место не определено, фабрика совместно с властями просчитывает различные варианты.

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