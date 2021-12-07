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Будут ли переносить производство «Синара»? Отвечает замгубернатора НСО

По словам Сергея Сёмки, пока это только планы

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«Синар» — одна из старейших фабрик Новосибирска

«Синар» — одна из старейших фабрик Новосибирска

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В ближайшее время не планируется перенос производства фабрики «Синар» на Серебренниковской. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявил заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка.

— Было рассмотрено развитие этой площадки и возможное ее переформатирование в другой вид. Это состоится, по моим подсчетам, не раньше чем через 5 лет. И коллектив это понимает, и руководитель собственника. Это просчитываются варианты. Пока место переноса производства не определено, и оно так быстро не определится, поэтому говорить об этом как о свершившемся факте или что это 100% случится, пока рано, — сказал Сёмка.

В октябре на территориальной комиссии в мэрии рассмотрели проект планирования территории швейной фабрики «Синар». На территории фабрики предложили построить элитный жилой дом.

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