Праздники кончились: новогоднюю елку убрали на площади Ленина

Новогоднюю елку на площади Ленина в Новосибирске убрали. Искусственное дерево стояло там с конца декабря.
Украшения в Театральном сквере сняли чуть раньше, 6 февраля. А 26 января начали разбирать гирлянду на улице Ленина.
Вчера открыли проезд по улице Ленина. Проезд по улице Ленина от Красного проспекта в Новосибирске перекрыли еще 4 ноября прошлого года. Движение закрыли на два дня раньше, чем предполагалось, — это вызвало возмущение у общественников и жителей города.
Первое время водители и пешеходы не понимали, что происходит, и пытались парковаться на перекрытой улице. В итоге машины начал забирать эвакуатор. А пешеходную улицу, несмотря на все трудности, стали украшать. Но не обошлось и без казусов — например, плитка у декоративных ворот в начале улицы издавала стук, когда по ней ходят прохожие. В мэрии сообщили, что это пройдет, когда ее «забьют снегом и зальют водой».