Главную елку Новосибирска начали собирать на площади Ленина

Главную новогоднюю елку Новосибирска начали устанавливать на площади Ленина сегодня утром, 26 ноября 2022 года. Высота символа Нового года составит 21 метр, на нем закрепят 1150 искусственных и 500 натуральных веток.
Согласно опубликованным на портале госзакупок документам, ель будет украшена гирляндами, 2226 новогодними шарами, 150 снежинками, 75 фонарями и «Кремлевской звездой» на макушке.
Ранее НГС писал, что установка главной елки Новосибирска обойдется городу в 1,6 миллиона рублей. Полностью закончить монтаж декоративных элементов, согласно договору, подрядчику необходимо до 1 декабря 2022 года.