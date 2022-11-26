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Тема дняНачали собирать главную елку на площади Ленина
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Главную елку Новосибирска начали собирать на площади Ленина

Ее сделают из настоящих и искусственных веток

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Рабочие начали возводить каркас будущей ели

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Главную новогоднюю елку Новосибирска начали устанавливать на площади Ленина сегодня утром, 26 ноября 2022 года. Высота символа Нового года составит 21 метр, на нем закрепят 1150 искусственных и 500 натуральных веток.

Согласно опубликованным на портале госзакупок документам, ель будет украшена гирляндами, 2226 новогодними шарами, 150 снежинками, 75 фонарями и «Кремлевской звездой» на макушке.

Пройти к месту установки елки нельзя: дорогу временно перекрыли

Пройти к месту установки елки нельзя: дорогу временно перекрыли

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Ранее НГС писал, что установка главной елки Новосибирска обойдется городу в 1,6 миллиона рублей. Полностью закончить монтаж декоративных элементов, согласно договору, подрядчику необходимо до 1 декабря 2022 года.

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