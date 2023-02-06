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Новый год — 2023 в НСО

В Новосибирске начали разбирать праздничное оформление в Театральном сквере

Пока убирают гирлянды и снежные скульптуры

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Все украшения демонтируют до 10 февраля

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Сегодня днем, 6 февраля, в Новосибирске начали убирать новогоднее оформление, которым в декабре украсили Театральный сквер.

— Центральная елка пока стоит на месте, ее не разбирают. Убирают новогоднее оформление, гирлянды в виде елочных веток, ломают снежные скульптуры, — сообщил с места корреспондент НГС Павел Пешков.

Часть украшений уже демонтировали

Часть украшений уже демонтировали

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Как пояснила НГС вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова, работы по демонтажу в сквере завершат до 10 февраля. Рабочие должны убрать ледяные скульптуры так, чтобы не повредить плитку.

Накануне Анна Терешкова сообщила НГС, что движение автомобилей по улице Ленина, которую этой зимой делали пешеходной, откроют до 10 февраля. Сейчас там демонтируют украшения.

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