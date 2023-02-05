Откроют ли движение по улице Ленина в понедельник? Отвечает вице-мэр Новосибирска

В Новосибирске движение по улице Ленина могут открыть уже в начале рабочей недели. Она перекрыта с 4 ноября прошлого года.
— У нас еще есть запас времени — крайний срок 10 февраля. Но мы планируем открыть движение раньше. Возможно, в понедельник-вторник, — ответили на вопрос корреспондента НГС вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.
На улице уже убрали светящийся потолок, а также другие украшения.
На прошлой неделе по пешеходной улице Ленина проехала машина с необычной компанией: молодые люди экстремально позировали для видеосъемки.