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Один прокатился под капотом, другой — сзади авто: на пешеходной улице Ленина сняли видео с эпатирующей поездкой

Необычную сцену снимали очевидцы

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В привлекающей внимание поездке участвовало шесть человек

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В Новосибирске по пешеходной улице Ленина проехала машина с необычной компанией: молодые люди экстремально позировали для видеосъемки.

Необычные действия сибиряков привлекли внимание и очевидцев - один из роликов редакцию прислал читатель.

На видео заметно, что компания записывает ролик: девушка, которая стоит на улице в белой куртке, держит телефон так, чтобы автомобиль попал в кадр.

При этом компания в ролике разным образом эпатирует. Одна девушка вылезла из люка автомобиля, а два парня прокатились сзади и спереди машины.

Молодой человек в синей куртке проехал на спине под капотом автомобиля, после чего чуть не попал под колеса. В открытом багажнике машины сидел другой парень, он держал материал, похожий на ветку искусственной елки, за которую ухватился его напарник по съемкам и проехал по снегу сидя. При этом в салоне находилось еще два человека: водитель и девушка на заднем сидении.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Не повторяйте данные действия, они могу быть опасны для жизни

Видео: читатель НГС

Сейчас пешеходная улица Ленина еще закрыта для движения автомобилей из-за празднований Нового года, дорогу откроют в начале февраля. При этом уже начали разбирать гирлянды на улице Ленина, о том, как это было — смотрите в нашем материале.

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